Präsident 2027: Programme und Allianzen im Gespräch

Der französische Präsident von 2027 tritt in eine Phase der Klärung von Programmen und Allianzen ein. Dieses Dossier vom 6. November untersucht die angekündigten Anträge, die noch bedingte Absicht, die Neuauflage des Programms von Jean-Luc Mélenchon und die Debatte über eine Primarstufe des Zentrums und der Rechten. Es vergleicht die Orientierungen der Hauptparteien, überprüft ihre Reaktionen auf die soziale Mobilisierung und präsentiert zwei Umfragen zu Wahlabsichten mit ihren Annahmen, Methoden und Grenzen, ohne die Abstimmung vorherzusagen.

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Die französische Präsidentschaftskampagne ist auf dem Programmgelände, ohne dass die Allianzen stabilisiert werden. Diesen Freitag, den 6. November 2026, veröffentlicht La France insoumise eine neue Ausgabe vonZukunft gemeinsamAm Vorabend einer Versammlung von Jean-Luc Mélenchon im Bourget. Rechts und in der Mitte ist der Vorschlag einer Vorwahl gegen bereits engagierte Kandidaten. Auf der linken Seite verteilt sich die parlamentarische Unterstützung neu, während sich Umweltschützer immer noch ihre kollektive Dezember-Entscheidung vorbehalten.

Dieses erste wöchentliche Dossier unterscheidet die angekündigten Bewerbungen, die noch bedingten Absichten, die verfügbaren programmatischen Texte und die Statements der Woche. Es präsentiert auch Umfragen zu Abstimmungsabsichten mit ihren Annahmen und Grenzen. Bei mehrmonatigen Abstimmungen stellen weder eine parteipolitische Nominierung noch ein Vorsprung in einer Wahl eine erworbene Wahlqualifikation dar.

Politische Kandidaturen, noch nicht die offizielle Liste

Beide Runden sind für den 18. April und den 2. Mai 2027 geplant. Die offizielle Kandidatenliste sollte erst am 26. März veröffentlicht werden. Insbesondere müssen die Antragsteller die Fördervoraussetzungen erfüllen und 500 ausgewählte Präsentationen aus mindestens 30 überseeischen Departements oder Gemeinschaften haben, nicht mehr als 50 Präsentationen für dasselbe Gebiet. Der Endtermin für Sponsorings ist der 12. März.

In den wichtigsten politischen Familien, die hier untersucht werden, sind die Kampagnen von Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon, Raphaël Glucksmann, Gabriel Attal, Édouard Philippe, Bruno Retailleau und David Lisnard engagiert. Fabien Roussel wurde am 6. September vom PCF offiziell ernannt. Eric Zemmour formalisierte seine Bewerbung am 17. September. Nathalie Arthaud führt den Arbeiterkampf an. Diese Einreichung ist keine umfassende Bestandsaufnahme aller Einzelrücksendungen.

Zwei Unterscheidungen sind unerlässlich. Marine Tondelier, von den Ökologen ernannt, um sie zu vertreten, bleibt im Rennen, aber die Partei muss immer noch zwischen einer sauberen Kandidatur und einer Kundgebung vermitteln. Dominique de Villepin bestätigte am 3. November seine Absicht, sich zu präsentieren und um Geduld zu bitten, ohne diese Intervention in einen formellen Start von Bewerbungen zu verwandeln. Auch die in der politischen Debatte erwähnten Annahmen François Hollande oder Christine Lagarde sollten nicht als offiziell erklärte Kandidaturen präsentiert werden.

Die Primäre des Zentrums und die Rechte bleiben ohne gemeinsames Einvernehmen

Am 4. November verteidigte Gabriel Attal Anfang 2027 eine Vorwahl. Sein Argument geht über die bloße Bezeichnung eines Namens hinaus: « Am Ende wird es, um zu gewinnen und vor allem danach zu regieren, eine Koalition, eine breite Versammlung erfordern, an der Menschen mit unterschiedlichsten Hintergründen beteiligt sind. » Er hofft, dass die Teilnehmer die Allianzen mit der Nationalen Rallye und La France ablehnen werden und dass die besiegten Kandidaten nicht separat erscheinen werden.

Bruno Retailleau öffnete auch die Tür zu diesem Mechanismus. Am 3. November sagte er: « Ich denke, wie die Dinge stehen, wird es wahrscheinlich eine primäre Anfang des Jahres nehmen. » Am 5. November erinnerte er sich an die Mindestdisziplin: « Die primäre Regel ist zumindest, dass man sich nicht vorstellt, wenn man sie verliert. »

Édouard Philippe behält eine andere Position bei. Am 1. November sagte er: « Ich glaube nicht, dass diese primäre stattfinden wird. » Er gab die Entscheidungen bis Februar zurück, ohne einen Rückzug anzukündigen. Die Meinungsverschiedenheit betrifft daher sowohl den Zeitplan, das Verfahren als auch die Befugnis, das Ergebnis durchzusetzen. Seit dem 6. November ist das Bestehen von konvergierenden Ausschreibungen die zwischen den betreffenden Schulungen unterzeichnete Organisationsvereinbarung nicht wert.

David Lisnard unterstützte eine offene demokratische Konfrontation, während er seine Kandidatur und die Autonomie der Neuen Energie aufrechterhielt. Seine Position verdeutlicht eine zusätzliche Schwierigkeit: Die Annahme eines gemeinsamen Wettbewerbs bedeutet nicht, im Voraus eine Regierungskoalition zu akzeptieren. Der Umfang der Teilnehmer und der Umfang einer zukünftigen Mehrheit bleiben zwei unterschiedliche Themen.

Eine andere Formel zirkulierte am 5. November: eine Annäherung von David Lisnard an Raphaël Glucksmann. Diese Orientierung wurde Emmanuel Macron von einem Gesprächspartner verliehen, der seine Reflexion an eine Nachrichtenagentur berichtete. Sie stellt keine gemeinsame öffentliche Erklärung oder Koalitionsvereinbarung dar. Insbesondere widerspricht sie Glucksmanns Bereitschaft, mit dem Makroismus zu brechen.

Mélenchon veröffentlicht eine neue Version seines Programms

Die programmatische Neuheit der Woche kommt von LFI. Die fünfte Ausgabe desZukunft gemeinsam, verfügbar am 6. November, wird als Programm von « New France » präsentiert. Die Bewegung kündigt 1.069 Maßnahmen an, darunter 238 neue und 118 modifizierte oder spezifizierte. Er sagte, er habe 24.000 Beiträge gesammelt und rund 30 Anhörungen von Experten, Gewerkschaften und Verbänden durchgeführt. Diese Zahlen beschreiben den von der Organisation geforderten Prozess, nicht einen Konsultationsvertreter aller Wähler.

« Es ist ein ganz neues Frankreich, das dieses Programm zu gründen vorschlägt », schrieb Jean-Luc Mélenchon in der Einleitung. Zu den fortgesetzten Richtungen gehören der Ruhestand im Alter von 60 Jahren und die Priorität der ökologischen Bifurkation. Das Projekt verbindet die konstitutionelle grüne Regel mit dem Ausstieg aus der Kernenergie. Die Formel « Neues Frankreich » dient somit als Rahmen für ein politisches Angebot, das frühere Verpflichtungen widerspiegelt und Ergänzungen ankündigt.

Ein Themendossier, das bereits von der Kampagne verbreitet wurde, schlägt einen öffentlichen Bankenplatz zur Finanzierung produktiver und ökologischer Investitionen vor. Die Regelung würde öffentliche Finanzinstitute und auf diese Ziele ausgerichtete Einsparungen mobilisieren. LFI verteidigt die demokratische Governance dieses Sets und präsentiert es als Werkzeug für die wirtschaftliche Transformation, nicht nur als einmalige Hilfe für Unternehmen.

Die Haushaltsdokumentation verdient eine separate Lesung. Auf seiner Kampagnenseite gibt das Team an, dass das Dokument über den öffentlichen Rechnungsabschluss die allgemeinen Leitlinien für das Jahr 2027 enthält und nicht die vollständige Kalkulation eines Programms darstellt, das über mehrere Jahre bereitgestellt werden soll. Es wäre daher falsch, dieses Dokument als vollständige finanzielle Validierung der 1.069 Maßnahmen darzustellen.

Das Treffen am 7. November im Bourget wird eine öffentliche Präsentation des Programms ermöglichen. Zum Zeitpunkt dieser Akte ist es ein angekündigtes Ereignis: Was darüber gesagt wird und neue Details können nicht erwartet werden.

Glucksmann will eine separate linke LFI installieren

Raphaël Glucksmann gewann die Sozialistische und Demokratische Linke Primary am 11. Oktober, mit etwa 66% der Stimmen. Diese Bezeichnung gibt ihm ein Mandat im Rahmen dieser Konsultation, nicht eine Nominierung der gesamten Linken. Die BIA, die FCP und Umweltschützer haben ihre eigenen Ansätze und können nicht als an dieser Wahl beteiligt angesehen werden.

Die aktuelle Seite seiner Kampagne trägt diesen Satz: „Ich werde der Kandidat des Bruchs mit dem Makroismus sein. Es übersetzt eine explizite Positionierung. Es geht nicht darum, ihm diese Woche eine neue Rede zu halten: Es ist der Wortlaut, der zum Zeitpunkt der Prüfung auf seiner Website veröffentlicht wurde. Er macht jeden Vorschlag, eine Präsidentschaftskoalition über ihre Seite hinaus zu erweitern, besonders sensibel.

Die Programmarbeit von Place Public ist um 42 Projekte in einem Dokument organisiert, das als « Act I » präsentiert wird. Sie verbindet europäische Macht, Industrie- und Energiesouveränität, ökologischen Wandel und die Stärkung der öffentlichen Dienste. Gesundheit, Landwirtschaft, Forschung und demokratische Institutionen haben ihren Platz. Es ist eine Grundlage für die parteipolitische Arbeit: Der Titel selbst fordert eine Unterscheidung zwischen diesem Dokument und einem definitiv vereinbarten Präsidentschaftsprogramm.

Angesichts der sozialen Krise präsentierte Glucksmann am 22. Oktober mit sozialistischen Führern und dem öffentlichen Platz einen Plan, um die Krise in zehn Vorschlägen zu beenden. Die angekündigten Prioritäten sind die Jugend, die Kaufkraft, die demokratische Ordnung und die Beseitigung sozialer Unterschiede. Diese Initiative ist eine Antwort auf die aktuelle Situation; Es allein ersetzt nicht das gesamte Kampagnenprogramm.

Umweltschützer haben einen Text, aber ein politisches Schiedsverfahren kommt

Umweltschützer haben ihre endgültige strategische Entscheidung bis Dezember verschoben. Eine Konsultation der Mitglieder ist vom 10. bis 13. Dezember geplant, um zwischen der Beibehaltung eines separaten Antrags und der Unterstützung eines anderen gemeinsamen Antrags zu entscheiden. Marine Tondelier blieb daher ein von seiner Partei nominierter Kandidat, ohne dass alle Details seiner Anwesenheit in der ersten Runde gesperrt waren.

Das im Juli 2026 veröffentlichte Programm,Für ökologischen WohlstandEs ist jedoch möglich, spezifische Verpflichtungen zu prüfen. Insbesondere sieht es 500.000 effiziente Energiesanierungen pro Jahr und Unterstützung für einkommensschwache Haushalte vor, um die Kosten nicht zu erhöhen. Sie schlägt auch 2.000 neue Gesundheitszentren bis 2030 vor.

In Bezug auf die Hochschulbildung sieht der Text vor, dass Pathup und Mein Meister durch ein anderes System der Führung und Zuweisung mit größerer Transparenz in den Regeln ersetzt werden. In Bezug auf die Institutionen verteidigte er ein einziges Präsidentenseptennium und eine Transformation der Funktionsweise der Exekutive im parlamentarischeren Sinne.

Diese Vorschläge müssen auf der richtigen Ebene gelesen werden: Sie starten ein Parteiprojekt, dessen Übersetzung in eine mögliche gemeinsame Plattform von Verhandlungen abhängen wird. Eine Allianz könnte bestimmte Maßnahmen beibehalten, ändern oder ausschließen. Der Beschluss vom Dezember wird sich daher auf eine Wahlstrategie konzentrieren, aber auch programmatische Konsequenzen haben.

PCF hält Roussel trotz parlamentarischer Kundgebungen

Am 5. November kündigten neun der 17 Mitglieder der Linken Demokratischen und Republikanischen Gruppe ihre Unterstützung für Jean-Luc Mélenchon an. Unter ihnen sind vier der acht kommunistischen Abgeordneten, sowie fünf ultramarine gewählte Mitglieder. Es wäre irreführend, diese Ankündigung in eine Kundgebung von neun kommunistischen Abgeordneten oder einen offiziellen Rückzug von Fabien Roussel zu verwandeln. Eine Fraktion, eine Partei und eine Präsidentschaftskandidatur sind keine austauschbaren Strukturen.

Die Roussel-Kampagne setzt sich weiterhin für Arbeit, öffentliche Dienste, Wohnen, Gesundheit und Bildung ein. Ihre Website präsentiert diese Themen aus einer Perspektive des täglichen Lebens und der sozialen Sicherheit. Das Vorhandensein alter Dokumente auf parteiischen Seiten erlaubt es nicht, sie automatisch in « Programm 2027 » umzubenennen: Ihr Datum und Status müssen identifizierbar bleiben.

In einer Erklärung vom 5. November stellt die KPF fest: „Die soziale Bewegung wird nicht durch Unterdrückung unterdrückt, sondern durch die Erfüllung der Forderungen. Diese Erklärung stellt Kaufkraft und soziale Forderungen in den Mittelpunkt ihrer Reaktion auf die Mobilisierung. Es zeigt auch, dass die Flugzeugdiskussionen parallel zu einem Kampf um die unmittelbaren Prioritäten sind.

Nathalie Arthaud setzt ihrerseits eine separate Kampagne fort, die sich auf die Interessen der Arbeiter und die kollektive Mobilisierung konzentriert. Der Arbeiterkampf verteidigt eine kommunistische, revolutionäre und internationalistische Perspektive. Sein Streikaufruf vom 2. November und seine Demonstrationen am 5. November erweitern diese Linie: Die Kandidatur wird als Mittel zur Herbeiführung dieser Forderungen und nicht als Ersatz für soziale Kämpfe präsentiert.

Le Pen strukturiert seine Kampagne und spezifiziert seine Teams

Die Nationale Rallye organisiert ihre Kampagne rund um Marine Le Pen. Am 5. November kündigte der Kampagnenmanager Julien Sanchez neue thematische Aufgaben an. Laurent Jacobelli ist für Kultur und Kultur verantwortlich, während Alexandre Loubet für Industrie und Energie verantwortlich ist. Diese Ernennungen deuten auf den Aufbau einer Kampagnenorganisation hin; sie sind es nicht wert, ein neues vollständiges Programm zu veröffentlichen.

Die RN-Website hebt weiterhin mehrere Dokumente anderer Art hervor: Präsidentschaftsprogramm von 2022, Gesetzesvorschläge von 2024, Gegenbudget und Geschäftsheft. Die wiederkehrenden Leitlinien beinhalten die nationale Priorität und die Senkung der Mehrwertsteuer auf Energie auf 5,5 %. Diese bekannten Positionen sollten von einer endgültigen Plattform für 2027 unterschieden werden.

Die derzeit zugängliche wirtschaftliche Broschüre unterstützt unter anderem die Abschaffung von Produktionssteuern wie der Gewerbegrundsteuer und dem sozialen Solidaritätsbeitrag von Unternehmen. Sie schlägt auch eine Vereinfachung der Mechanismen zur Unterstützung von Forschung und Innovation vor. Dies sind Parteiverpflichtungen: Ihre angekündigten Auswirkungen auf Aktivität, Investitionen oder Staatseinnahmen können nicht als bereits beobachtete Ergebnisse behandelt werden.

Bei den Pensionen hatte Marine Le Pen während seiner Intervention vor den Unternehmen am 27. August eine Rückkehr zum 62. Lebensjahr in Aussicht gestellt. Diese Position unterscheidet sich von der von LFI im Alter von 60 Jahren. Ein ernsthafter Vergleich muss sich auch auf Beitragszeiten, lange Karrieren und Finanzierung konzentrieren, anstatt die vorgeschlagenen Pläne für ein einzelnes Alter zu reduzieren.

Seine justizielle situation bleibt von seiner kampagne getrennt. Am 7. Juli verurteilte ihn das Berufungsgericht im Fall der Assistenten des Europäischen Parlaments zu 45 Monaten Nichtwählbarkeit, von denen 30 ausgesetzt wurden, wobei die 15 Monate als bereits vollstreckt galten. Ein Berufungsverfahren ist noch anhängig. Seine Wirkung auf die Unfähigkeit in der ersten Instanz ist Gegenstand unterschiedlicher Analysen: Generalstaatsanwalt Rémy Heitz ist der Ansicht, dass derzeit keine Unfähigkeit durchsetzbar ist; Ehrenrichter Didier Guérin unterstützt die entgegengesetzte Interpretation. Es wäre daher unklug, diese Kontroverse in endgültige Rechtssicherheit umzuwandeln. Der Kassationshof kündigte am 16. Dezember die Prüfung prioritärer Verfassungsfragen an.

Jordan Bardella behält eine zentrale Rolle in der RN, aber seine Sichtbarkeit reicht nicht aus, um ihn als offiziellen Kandidaten für Marine Le Pen zu präsentieren. Eric Zemmour leitet eine Nominierung speziell für Reconquest. In seiner Rede vom 17. September schlug er unter anderem vor, dass Ausländer, die seit einem Jahr arbeitslos waren, gezwungen werden sollten, Frankreich zu verlassen, auch wenn sie sich in einer regulären Situation befanden. Dieser Vorschlag zur Ausweisung geht über den Kampf gegen die irreguläre Einwanderung hinaus. Es muss seinem Autor zugeschrieben werden, ohne dem derzeit geltenden Recht gleichgestellt oder mit den Vorschlägen der RN zusammengeführt zu werden.

Attal, Philippe, Retailleau und Lisnard: verschiedene Angebote

Gabriel Attal zeigt 96 Maßnahmen und vier Großprojekte: Schule, Löhne, Grenzen und künstliche Intelligenz. Die Website bietet unter anderem den Ersatz abwesender Lehrer, einen stabilen wirtschaftlichen und steuerlichen Rahmen von zehn Jahren, eine Karte für Alleinerziehende und einen stabilen Strompreis über fünf Jahre. Es hebt auch ein jährliches Referendum hervor.

Dieses Nebeneinander von sozialen, erzieherischen und wirtschaftlichen Maßnahmen bildet ein separates Angebot vom Primärvorschlag allein. Es wirft mehrere Fragen der Umsetzung auf: Welche Rechtsvorschriften wären erforderlich, welche Mittel würden mobilisiert und welche Befugnisse würden direkt dem Staat übertragen? Die Ankündigung einer Maßnahme beantwortet diese drei Fragen nicht automatisch.

Insbesondere hat Édouard Philippe einen Plan mit dreizehn Maßnahmen gegen den Drogenhandel ausgearbeitet. Sie schlägt einen zeitlich und räumlich begrenzten « Narco-Ausnahmezustand » sowie gestärkte administrative und finanzielle Instrumente vor. Das projekt umfasst ein « finanzdatenblatt », das auf verurteilte menschenhändler abzielt, und eine stärkung der maritimen maßnahmen in westindien. Diese Maßnahmen eröffnen eine Debatte über die Wirksamkeit der Strafverfolgung und die Überwachung der öffentlichen Behörden.

Bruno Retailleau hat einer Verfassungsprüfung einen zentralen Platz eingeräumt. Am 2. September sagte er: „Die Revision der Verfassung ist die Mutter aller Kämpfe. Sein Projekt kombiniert eine Revision und eine republikanische Charta mit einem im Herbst 2027 geplanten Referendum. Sie will den Einsatz von Referenden erweitern und in einigen Formen die Zensur durch den Verfassungsrat überwinden.

David Lisnard entwickelt ein liberales Angebot, das auf der Stärkung der königlichen Missionen, dem Abbau von Bürokratie und akademischer Exzellenz basiert. Neue Energie bestätigt die Autonomie dieser Anwendung. Die Existenz gemeinsamer Themen mit LR oder Horizons beseitigt daher keine Unterschiede in der Doktrin oder Meinungsverschiedenheiten über Allianzen.

Soziale Mobilisierung geht durch Wahlkampfreden

In der politischen Woche geht es nicht nur um die Diskussion über Nominierungen. Am 5. November hatte eine gewerkschaftliche Versammlung aus CFDT, CGT, FO, L-Unsa und FSU rund um Löhne, öffentliche Dienste, Beschäftigung und Industrie stattgefunden. Insbesondere verurteilen Organisationen den Verlust der Kaufkraft und fordern eine andere Haushaltspolitik. Diese Mobilisierung und die Spannungen in den Schulen zwingen die Freier, ihre Interpretation der Krise zu klären. Die Antworten reichen von der Unterstützung für Forderungen und Streiks bis hin zum Beharren auf der öffentlichen Ordnung, mit Zwischenpositionen, wie man die Jugend hört.

Am 1. November beschrieb Édouard Philippe einige der Forderungen der Jugend als « in vielerlei Hinsicht gut begründet ». Am 4. November erklärte Gabriel Attal: „Ich sortiere die Franzosen nicht. Die Aufrufe der KPF und des Arbeiterkampfes, auf soziale Forderungen zu reagieren, werden in ein anderes Register aufgenommen, das der Mobilisierung und Transformation des Kräftegleichgewichts.

Diese Erklärungen messen nicht den Beitritt der gesamten Bevölkerung. Die Aussage eines Demonstranten, eine Reaktion in einem sozialen Netzwerk oder eine Menge bei einem Treffen informiert über eine bestimmte Erfahrung oder Mobilisierung. Keines dieser Elemente kann isoliert als die Stimme der Franzosen dargestellt werden. Meinungsumfragen liefern weitere Erkenntnisse, sofern sie die Fragestellung, die befragte Bevölkerung und die Methode spezifizieren.

Zwei Umfragen zu Wahlabsichten, zwei Konfigurationen

Ifop für LCI, Feld vom 27. bis 29. Oktober.Die Online-Umfrage umfasst 1.650 Erwachsene, von denen 1.501 registriert sind. Geschlecht, Alter und Besetzungsquoten, territoriale Schichtung und politische Anpassungen werden angewandt. Wenn Attal, Philippe, Retailleau und Lisnard alle konkurrieren, sind die veröffentlichten Absichten: Marine Le Pen 35%, Jean-Luc Mélenchon 18%, Raphaël Glucksmann 10%, Édouard Philippe 9,5%, David Lisnard 7%, Gabriel Attal 5%, Éric Zemmour 4,5%, Bruno Retailleau 4%, Marine Tondelier 3%, Fabien Roussel 2%, Nicolas Dupont-Aignan 1,5% und Nathalie Arthaud 0,5%.

Diese Konfiguration basiert auf 956 registrierten Wählern und drückt eine Wahl aus, nicht die 1.650 anfänglichen Erwachsenen. Die Noten sind auf den halben Punkt gerundet. Die Mitteilung gibt eine indikative Marge von ± 3,1 Punkten für eine Punktzahl von 50% von 1.000 Befragten. Dieser Verweis stellt nicht für jeden Bewerber die gleiche Marge dar.

Cluster17 für Politico, Feld vom 19. bis 22. Oktober.Diese Online-Umfrage befragt 3.000 Personen, von denen 2.817 registriert sind. Sie setzt soziodemografische und regionale Quoten, politische Anpassungen und Gewichtung entsprechend der Wahlwahrscheinlichkeit ein. In seinem ersten Szenario, ohne Attal oder Lisnard, sind die Absichten: Marine Le Pen 33%, Jean-Luc Mélenchon 18,5%, Édouard Philippe 16%, Raphaël Glucksmann 13%, Bruno Retailleau 8%, Éric Zemmour 4%, Nicolas Dupont-Aignan 3%, Marine Tondelier 2%, Fabien Roussel 2% und Nathalie Arthaud 0,5%.

Für diese Hypothese drücken 2.523 Menschen eine Wahl aus; 1 920. Die vom Institut veröffentlichte Unsicherheitstabelle zeigt Margen für diese Basis, die insbesondere von ± 1 Punkt für eine Punktzahl von 5% bis ± 2,2 Punkte für eine Punktzahl von 50% reichen. Dies sind erklärte Absichten, keine Wahlergebnisse.

Ein Antrag auf Grundschulbildung, der keine Abstimmung darstellt

Eine mit Backbone für Le Figaro durchgeführte Odoxa-Umfrage, die am 5. November veröffentlicht wurde, befasst sich mit einem anderen Problem. Sie wies darauf hin, dass 60 Prozent der Befragten eine Rechts- und Zentrumsprimärität wollten, eine Zahl, die 74 Prozent unter den Anhängern dieser politischen Familien erreichte. Diese Unterstützung eines Auswahlverfahrens erlaubt es nicht, die Punktzahl seines eventuellen Gewinners im Präsidentenamt abzuleiten.

Die Website wurde am 4. und 5. November mit 1.005 Erwachsenen online gestellt. Die Quoten beziehen sich auf Geschlecht, Alter, Diplom und Beruf nach Schichtung nach Region und Agglomerationskategorie. Für 60% und eine Basis von fast 1.000 Personen zeigt die Tabelle Unsicherheit in der Größenordnung von ± 3 Punkten. Die Unsicherheit ist für Untergruppen von Sympathisanten größer, weniger als die Gesamtstichprobe.

Diese Unterscheidung zählt: Eine Primary zu wünschen, eine Persönlichkeit zu bevorzugen, ihr Image zu schätzen und zu erklären, dass sie dafür stimmen wollen, sind vier verschiedene Antworten. Sie sollten nicht in einer einzigen Klassifikation zusammengefasst werden, die die gestellten Fragen auslöschen würde.

Warum diese Zahlen den April nicht vorhersagen

Die beiden oben beschriebenen Szenarien der Abstimmungsabsichten sind keine direkt vergleichbare Reihe. Die Liste der Kandidaten unterscheidet sich, ebenso wie die Felddaten und die Gehälter der Teilnahme. Daher kann der Unterschied zwischen Edward Philippes Scores in diesen beiden Umfragen nicht als Progression oder Fall beschrieben werden, der unter identischen Bedingungen gemessen wird.

Wir können auch nicht die Absichten mehrerer Kandidaten zusammenzählen, die Punktzahl eines gemeinsamen Antrags bekannt zu geben. Eine Partei kann verweisen, sich enthalten oder eine andere Seite wählen. Eine Koalition ändert das politische Angebot und kann Präferenzen in mehrere Richtungen verschieben.

Auch die statistischen Margen bleiben begrenzt. Sie fassen nicht alle möglichen Vorurteile einer Umfrage zusammen: Rekrutierung von Befragten, Erinnerung an die vergangene Abstimmung, Formulierung von Fragen oder Unterschied zwischen deklarierter Teilnahme und tatsächlicher Teilnahme. Eine kleine Lücke allein reicht nicht aus, um eine Dynamik zu demonstrieren.

Schließlich endeten die beiden Abstimmungsgründe vor der Mobilisierung am 5. November und vor der Veröffentlichung des neuen BIA-Programms. Eine Wirkung dieser Ereignisse zuzuordnen, würde die Chronologie umkehren. Sie beschreiben eine frühere Situation in spezifischen Annahmen, ohne das Verhalten der Wähler im Frühjahr vorwegzunehmen.

Verpflichtungen, die über die Ankündigungen hinausgehen

Die nächste vergleichende Arbeit wird sich auf konkrete Ziele konzentrieren: Alter und Rentenbedingungen, die Aufteilung der Finanzierung zwischen Steuern und Beiträgen, die Kosten für Energiemaßnahmen, das notwendige Personal im öffentlichen Dienst und die geplanten institutionellen Veränderungen. Eine Vielzahl von Vorschlägen allein ermöglicht es nicht, ihre Kohärenz oder Durchführbarkeit zu beurteilen.

Außerdem sollte zwischen neuen Ausgaben, Umschichtungen und angekündigten Einsparungen unterschieden werden. Die von einem Kandidaten erwarteten Wachstumseffekte sind Annahmen seines Programms, keine garantierten Einnahmen. Ein bis 2027 begrenzter Haushaltspfad deckt nicht unbedingt ein gesamtes Mandat ab. Infolgedessen wird das Schiedsverfahren über mehrere Jahre, der Zeitpunkt der Anwendung und die gesetzlichen Bestimmungen ebenso wichtig sein wie die angezeigten Beträge.

Die nächsten bereits angekündigten Meilensteine sind das Treffen von Jean-Luc Mélenchon am 7. November in Bourget und seine dem Frieden gewidmete Intervention in La Souterraine am 11. November. Raphaël Glucksmann gibt am 6. Dezember einen Pariser Termin bekannt. Die interne Abstimmung der Umweltschützer vom 10. bis 13. Dezember muss dann ihre Strategie festlegen. In der Mitte und auf der rechten Seite bleiben Aufrufe zu einer primären, an diesem Tag warten gemeinsame Regeln, einen akzeptierten Umfang und einen definitiv vereinbarten Kalender.

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