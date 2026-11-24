IOM verzeichnete 304.520 Personen, die am 28. Oktober 2026 noch intern vertrieben wurden. Über die gemeldeten Rückführungen hinaus sind Wohnen, Wassersysteme, Schulen und Betreuung Voraussetzungen für eine nachhaltige Umsiedlung. Mietbeihilfen, humanitäre Aufrufe und die Finanzierung öffentlicher Bauprojekte decken nicht den gleichen Bedarf.

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Die Internationale Organisation für Migration verzeichnete am 28. Oktober 304.520 Personen, die immer noch im Libanon vertrieben wurden, verglichen mit etwa 360.000, die vom Büro des Hohen Kommissars der Vereinten Nationen für Flüchtlinge im August zitiert wurden. Die Lücke sagt nicht, wie viele Familien ein Zuhause gefunden haben, in dem sie bleiben können. Zwischen Beihilfen für einige Monate gezahlte Mieten und öffentlichen Arbeiten, die viel länger dauern können, werden weder die Begünstigten noch die Haushaltsmittel noch die Ergebnisse gleich gezählt.

Die Mehrheit der Binnenvertriebenen lebt nicht in einem Aufnahmezentrum

Die am 29. Oktober veröffentlichte Umfrage der Internationalen Organisation für Migration (IOM) ist die neueste vergleichbare nationale Bewertung, die in ihrer öffentlichen Reihe identifiziert wurde. Es bezieht sich auf 11.210 Personen, die in 138 Sammelzentren untergebracht sind, und auf 293.310 Binnenvertriebene außerhalb dieser Einrichtungen. Mit anderen Worten, mehr als 96 Prozent der überwachten Vertriebenen erscheinen nicht in der Anzahl der Zentren. Diese Verteilung gibt nicht an, wie viel Miete bezahlt wird, bei Verwandten oder in prekären Unterkünften lebt. Andererseits zeigt es, warum die Anzahl der Plätze in den Zentren nicht ausreicht, um den Wohnbedarf zu beurteilen.

Auch die Distanz zählt. In der gleichen Umfrage wechselten 73 Prozent der Binnenvertriebenen die Gouvernements. IOM schätzt, dass 81 Prozent derjenigen, die aus dem Gouvernement Nabatiyah flohen, ein anderes Gouvernement verließen. Die vorübergehende Unterkunft verlagert daher einen Teil der Nachfrage nach Schulen, Pflege und Wasser in die aufnehmenden Gemeinden, während die ursprünglichen Orte ihre eigenen Dienste wiederherstellen müssen. Die geografische Verteilung der Erhebung hilft, diese Bedürfnisse zu unterscheiden, ohne die zuzuweisenden Beträge festzulegen.

Die 360.000 Menschen, von denen das Büro des Hohen Flüchtlingskommissars der Vereinten Nationen (UNHCR) sagte, dass sie am 18. August immer noch vertrieben wurden, entsprechen einer früheren Situation. Die nationale Bilanz der IOM erhöhte sich dann am 15. September auf 341.228 und am 29. September auf 329.686. Der im November veröffentlichte Bericht des UN-Generalsekretärs zitiert die letzte September-Zahl: Das jüngste Datum des Berichts macht diese Daten nicht zu einer neuen Maßnahme. Die Zahl von Ende Oktober umfasst auch nicht alle, die seit Beginn der Kämpfe geflohen sind, und auch nicht diejenigen, die ins Ausland gegangen sind.

Gleichzeitig berichtet die IOM, dass 964.689 Binnenvertriebene zum Zeitpunkt ihrer letzten Erhebung damit begonnen haben, in ihre ursprünglichen Gemeinschaften zurückzukehren. Es ist ein Bewegungsindikator, kein Neuansiedlungsbericht. In seinen September-Beobachtungen an den Süden und Nabatiyah beschrieb UNHCR Haushalte, die aus Mangel an angemessenem Wohnraum, Dienstleistungen oder Ressourcen zurückkehrten. Es bezieht sich auch auf Renditen, die durch die Unfähigkeit motiviert sind, weiterhin für eine Unterkunft anderswo zu bezahlen. Eine Person mag daher an ihren Ort zurückgekehrt sein, ohne die Bedingungen gefunden zu haben, die es ihr erlauben würden, dort zu bleiben.

Miethilfe hilft Ihnen, ein Tierheim zu verlassen, nicht ein Haus zu reparieren

Am 13. November kündigten das Ministerium für soziale Angelegenheiten und das UNHCR sechs Monate lang Hilfe in Höhe von 280 US-Dollar pro Monat für 2.700 vertriebene libanesische Familien an, beginnend mit etwa 1.800 Haushalten, die in Sammelzentren leben. Es ist eine Übergangswohnungshilfe für die ausgewählten Haushalte, keine Entschädigungsskala für Zerstörung. Die vorgeschlagene Unterkunft muss überprüft werden, bevor eine Vereinbarung unterzeichnet wird und die Zahlungen beginnen. Die 2.700 Familien bilden den angekündigten Umfang des Programms, nicht eine Reihe von Haushalten, die das Geld bereits erhalten haben.

Die Priorität, die den Zentren eingeräumt wird, entspricht einem unmittelbaren Bedürfnis: Haushalten, die nicht zurückkehren können, den kollektiven Wohnungsbau zu ermöglichen. Aber die nationale Zahl der IOM zeigt, dass der größte Teil der Vertreibung anderswo stattfindet. Eine Familie mit Verwandten wird nicht zu den Bewohnern eines Zentrums gezählt. Es kann jedoch erschwinglichen Wohnraum in der Nähe der Schule, Pflege oder Arbeit benötigen. Die Zahl von 2.700 Familien kann nicht direkt mit 304.520 Vertriebenen verglichen werden, um eine Deckungsrate zu berechnen: Die Einheiten und Kriterien sind nicht gleich.

Eine weitere Frage ist der voraussichtliche Zeitraum von sechs Monaten. Wenn die ursprüngliche Wohnung nicht saniert wurde und das Einkommen des Haushalts nicht ausreicht, um seine Miete am Ende der Beihilfe selbst zu decken, hat die individuelle Wohnung das Problem der Rückkehr nicht gelöst. Es gibt keinen allgemeinen Zeitplan für die Sanierung von Privatwohnungen als Ergebnis der Ankündigung dieser Regelung.

Ein bewohnbares Zuhause reicht nicht aus, wenn Dienstleistungen fehlen

Die Beobachtungen des UNHCR und die Einschätzung von UNICEF ermöglichen es, zwischen zwei Ebenen der Wiedergutmachung zu unterscheiden. Es gibt das, was es möglich macht, in den Wohnungen selbst zu leben, und dann das, was es möglich macht, in der Zeit zu bleiben: eine funktionierende Wasserversorgung, eine zugängliche Schule und Pflege in angemessener Entfernung. Wenn eine dieser Dienstleistungen fehlt, können sich die Kosten für die Rückgabe in den Haushalt verschieben, beispielsweise in Form von täglichen Transport- oder Wasserkäufen.

In seinem Fortschrittsbericht vom September berichtete UNICEF, dass im August und September mehr als 30 Reparatur- und Wartungsmaßnahmen an Wasserstationen durchgeführt wurden, um die Versorgung von mehr als 354.000 Menschen, darunter Binnenvertriebene, aufrechtzuerhalten. Diese Zahl deckt die von diesen Interventionen betroffenen Nutzer ab: Es ist nicht die Zahl der Menschen, die nach Hause zurückkehren, noch ist es eine Zählung der Gemeinden, in denen alle Einrichtungen rehabilitiert wurden. Derselbe Bericht stellt fest, dass die Betriebskosten, der Kraftstoffbedarf und die Infrastrukturschäden weiterhin die Dienste beeinträchtigen.

Die Situation ist vergleichbar mit der Schule. Die im September vom Bildungsministerium mit Unterstützung von UNICEF veröffentlichte Bewertung umfasste 1.089 Bildungseinrichtungen. Es gibt 436 beschädigte Einrichtungen und 37 zerstört. Es dokumentiert die Degradation des untersuchten Parks, nicht die Anzahl der Klassen, die jetzt in jedem Ort fehlen würden. Die Räumung einer Schule, die als Unterschlupf diente, garantiert auch keine Wiederaufnahme des Unterrichts: Je nach Gebäude kann es immer noch notwendig sein, die Aufnahme der Schüler zu reparieren, umzubauen und zu organisieren.

Von humanitären Bedürfnissen bis zum Wiederaufbau, getrennte Haushalte

Für den Zeitraum von September bis Dezember beläuft sich die Ergänzung zum Libanon-Reaktionsplan auf 385,88 Millionen US-Dollar an Finanzierungsbedarf für vorrangige Interventionen für 732.125 Personen. Es ist ein Aufruf zur Finanzierung, nicht der erhaltene Betrag. Die Zielgruppe übertrifft die zum Zeitpunkt der Oktober-Umfrage noch Vertriebenen: Der Plan umfasst unter anderem Menschen, die in ihre Gemeinden und andere gefährdete Bevölkerungsgruppen zurückkehren. Unterstützung für Miete, kleine Reparaturen von Unterkünften und die Wiederherstellung von Dienstleistungen gehören zu den geplanten Maßnahmen. Der Plan verspricht nicht den Wiederaufbau jeder zerstörten Wohnung.

Das LEAP-Darlehen fällt unter ein anderes Schema. Die im Juni 2025 genehmigte anfängliche Finanzierung von 250 Millionen US-Dollar soll die Sanierung von Infrastruktur und Versorgungseinrichtungen unter der Verantwortung des Entwicklungs- und Wiederaufbaurates unterstützen. Es ist weder ein Mietumschlag noch ein Entschädigungsfonds für die Eigentümer. Der am 16. November angekündigte Besuch der Weltbank konzentrierte sich auf die Beschleunigung der Umsetzung bestehender Projekte. Das Finanzregister der Bank zeigt etwa 4,41 Millionen Dollar, die für das Darlehen ausgezahlt wurden. In diesem Betrag ist nicht angegeben, welche Fazilitäten wiedereröffnet werden: Die Auszahlung eines Kreditgebers, ein vergebener Vertrag und eine neue Betriebsstätte sind drei verschiedene Schritte.

Der zerstörte Wohnungsbestand bleibt von einer anderen Größenordnung. In dem Bericht des Generalsekretärs der Vereinten Nationen schätzt der Nationale Rat für wissenschaftliche Forschung des Libanon, dass etwa 36.000 Wohneinheiten in den südlichen Gouvernements und Nabatiyah zerstört wurden. Dies ist eine Schätzung des Schadens, nicht die Anzahl der Haushalte, die Anspruch auf Unterstützung haben. Der Bericht gibt auch nicht an, wie viele dieser Wohnungen seit der Erhebung wieder aufgebaut wurden.

Um die Fortschritte in den kommenden Monaten beurteilen zu können, werden daher drei Maßnahmen lehrreicher sein als die Gesamtzahl der isoliert durchgeführten Rückführungen: die Zahl der tatsächlich angesiedelten Familien und die Dauer ihrer Unterbringung, die Wiederinbetriebnahme der Ausrüstung, von der sie abhängen, und der Zustand der Wohnungsreparaturen. Der Rückgang der Zahl der Vertriebenen ist ein Signal. Ein Dach, Wasser und eine Schule zu finden, ohne gezwungen zu sein zu gehen, ist eine andere.

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