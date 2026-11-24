Fünf Menschen wurden am Montag in einer Wohnung in Kehl in der Nähe von Straßburg tot aufgefunden. Zwei schwer verletzte Kinder wurden in spezialisierte Einrichtungen gebracht, darunter in Frankreich. Die Polizei von Offenburg eröffnete eine Untersuchung und stellte die Todesursache in ihrer letzten Pressemitteilung nicht fest.

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Fünf Menschen wurden am Montag, dem 23. November, in einer Wohnung in Kehl am deutschen Rheinufer gegenüber von Straßburg tot aufgefunden. Zwei schwer verletzte Kinder seien in spezialisierte Einrichtungen, auch in Frankreich, evakuiert worden, teilte die Offenburger Polizei mit. Sie hat die Todesursache nicht bekannt gegeben.

Feuerwehr überprüft andere Wohneinheiten

Hilfe wurde am späten Morgen gerufen. Die Ersthelfer konnten nicht sofort in das Gehäuse eindringen, da möglicherweise Gas vorhanden war. Die Polizei berichtet, dass ein Beamter und ein Zeuge während der Operation leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht wurden. Keine anderen Verletzungen wurden unter den Bewohnern des gleichen Gebäudes gemeldet.

Eine Untersuchung zur Ermittlung der Todesursache

Die Kriminalpolizei, Experten des regionalen Kriminalpolizeidienstes und die Forensik setzten ihre Ergebnisse am Montag fort. In ihrem letzten öffentlichen Punkt um 17 Uhr Ortszeit bestätigte die Polizei, dass die beiden Kinder in spezialisierte Kliniken, auch in Frankreich, verlegt worden waren. Sie gab nicht an, welches französische Establishment sie beherbergt hatte. Das Vorhandensein von Gas während des Eingriffs reicht nicht aus, um die Todesursache festzustellen. Die Untersuchung fand keinen Unfall oder eine kriminelle Handlung.

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