Libanon trifft Bahrain am Mittwoch, den 25. November im Viertelfinale des Asian Beach Football Cup. Der Auftakt findet um 17 Uhr in der Ban Nam Khem Beach Arena in Phang Nga, Thailand, mittags in Beirut statt. Die libanesische Auswahl wurde Zweiter in seiner Gruppe und kehrte ins Viertelfinale für die zweite Ausgabe in Folge zurück.
Beach Football: Zwei Siege namens Libanon
Libanon baute seine Qualifikation in seinen ersten beiden Spielen. Er gewann 7-4 gegen Vietnam, dann 5-0 gegen Afghanistan. Diese sechs Punkte erlaubten ihm, nach seiner Niederlage am Montag gegen den Iran Zweiter in der Gruppe B zu bleiben, den Titel und den ersten in der Gruppe zu halten. Gegen Afghanistan lehnte Torwart Ali Hallal mehrere Male ab, bevor der Libanon am Ende des Spiels abhob. Kapitän Mohamad Merhi traf zweimal.
Als sich das Quartal näherte, glaubt Ahmad El Khatib, dass die Niederlage gegen den Iran das Vertrauen der Gruppe nicht untergraben hat. Der Spieler sieht ein ausgeglichenes Spiel und hebt Bahrains Ergebnisse in der ersten Phase hervor. Es geht nicht mehr darum, ein Gruppenranking zu verwalten: Der Gewinner geht weiter, der Verlierer verlässt das Turnier.
Bahrain gewann seinen Platz gegen den Irak
Bahrain wurde Zweiter in Gruppe A hinter Japan. Beat von den Japanern in ihrem ersten Spiel, die Auswahl gewann dann die Schüsse gegen Thailand. Sie erhielt ihre Qualifikation, indem sie Irak 1-0 schlug. Wie im Libanon nahm sie ein Viertel mit zwei Siegen, aber einer von ihnen wurde nach der Spielzeit gespielt.
Der Wettbewerbskalender reserviert dem Sieger von Bahrain-Libanon ein Halbfinale Freitag, 27. November um 12 Uhr Beiruter Zeit. Er wird dort den Sieger von Iran-Saudi-Arabien finden.
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