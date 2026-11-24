5

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

In Anfeh ist die Heilige Katharina ein Patronatsfest, das in die Pfarrarchive eingeschrieben ist: Vesper am 24. November, Liturgie am 25., unter der Schirmherrschaft eines Martyriums, dessen religiöse Erzählung die Jahrhunderte durchlaufen hat. Im Jahr 2026 fiel die orthodoxe Feier auf einen Mittwoch. Der maronitische Kalender wurde am 24. November beibehalten.

An der Küste der Kura gibt die Kirche St. Katharina diesem Andenken einen konkreten Platz. Die Bulletins der orthodoxen Erzdiözese Tripolis und der Kura ermöglichen es, die Treffen des Festes über mehrere Jahre hinweg zu verfolgen. Sie beleuchten eine lokale Praxis, ohne die Bräuche der anderswo bekannten « Catherinettes » hinzuzufügen oder die alten Zeitpläne in ein Programm für 2026 zu verwandeln.

25. November in Anfeh, der 24. im maronitischen Synaxar

Der Kalender des orthodoxen Patriarchats von Antiochien schrieb Katharina am 25. November mit dem Abschluss des Festes des Eintritts der Mutter Gottes in den Tempel ein. Die Bulletins der Diözese Zahlé und Baalbek geben dieses Datum wieder. Es stellt das Gedenken in das Fasten der Geburt, beginnend am 15. November.

Das Synaxar des antiochischen maronitischen Ritus, das vom maronitischen Erbe nach der Ausgabe von Kaslik im Jahr 1996 reproduziert wurde, platziert Katharina, Jungfrau und Märtyrerin, am 24. November. Der Unterschied wird auch in Zahlés orthodoxem Synaxar erwähnt. Der lateinische Kalender, der vom Informationsdienst des Heiligen Stuhls veröffentlicht wurde, behält 25. Derselbe Heilige hat somit zwei verwandte Daten in den im Libanon vorhandenen Traditionen. Dieser eintägige Unterschied sollte nicht mit dem Unterschied zwischen dem julianischen und dem gregorianischen Kalender verwechselt werden.

Eine Geschichte, die von den Geschichten der Heiligen übertragen wird

Tradition stellt Katharina in Alexandria, im Kontext der Verfolgungen des frühen vierten Jahrhunderts. Sie präsentiert sie als gebildete junge Christin, die sich weigert, den Gottheiten des Imperiums zu opfern, mit Gelehrten debattiert und ihrem Glauben bis zum Martyrium treu bleibt. Diese Episoden gehören zur Hagiographie, also zu den Erzählungen, die das Gedächtnis und das geistige Beispiel der Heiligen vermitteln sollen.

Religiöse Quellen selbst laden zur historischen Klugheit ein. Die italienische Mitteilung des Informationsdienstes des Heiligen Stuhls bezieht sich auf eine Passion, die mehrere Jahrhunderte nach der Zeit geschrieben wurde, als die Geschichte Katharina platzierte. Zahlés Synaxar vom 25. November 2024 hebt das Fehlen zeitgenössischer Dokumente und die späte Übertragung seines Lebens hervor.

Nicht alle Aufzeichnungen geben die gleiche Chronologie der alten Texte. Das genaue Alter von Catherine, die Anzahl ihrer Gesprächspartner oder die Details der Folter können daher nicht als verifizierte Elemente eines Prozesses dargestellt werden. Die dokumentarische Genauigkeit ist stärker, wenn man die Rezeption der Erzählung studiert: liturgische Texte, Bilder des Heiligen und in den Pfarreien bezeugte Feiern.

Das Rad und die Bücher: Lesen Sie die Symbole

Die Präsentation des Patriarchats von Antioche erklärt zwei gemeinsame Attribute von Catherine. Das Rad bezieht sich auf das Folterinstrument, das nach der Geschichte bricht, wenn man es gegen sie verwenden will. Die Bücher rufen Diskussionen mit Philosophen und Gelehrten hervor. Heiligkeit wird darin durch das Zeugnis des Glaubens und das Wort des Arguments vertreten.

Der liturgische Titel « die Braut Christi » gehört zur gleichen Symbolsprache. Die Tradition erzählt von einer geistlichen Vereinigung, die durch einen Ring dargestellt wird; Sie drückt Katharinas Treue zu Christus aus. Dies ist keine historische Ehe. In Hymnen zählen Weisheit, Ausdauer und Hoffnung genauso viel wie die Objekte, die in der Nähe des Heiligen dargestellt werden. Diese Bedeutungen erklären die Ikone, ohne einen für libanesische Familien einzigartigen häuslichen Ritus abzuleiten.

In Anfeh, eine dokumentierte Geschäftsparty

Das Diözesanbulletin vom 22. November 2009 kündigt das Fest der Katharina als das der Patronin von Anfeh an. Metropolitan Ephrem Kyriakos soll am 24. November um 16:30 Uhr den Vorsitz der Vesper übernehmen. Am nächsten Tag wurden die Morgen um 8 Uhr angekündigt, gefolgt von der Liturgie in der Kirche St. Catherine. Das Vokabular des Newsletters weist bereits auf einen jährlichen Termin hin.

Sieben Jahre später nimmt die Ausgabe vom 20. November 2016 die gleiche Folge auf: Vesper am 24., diesmal um 17 Uhr, dann Liturgie am 25. bis 9:30 Uhr. Die Variation der Zeitpläne ist lehrreich. Es zeigt eine wiederholte Tradition, deren Organisation Jahr für Jahr lokal festgelegt bleibt.

In den Archiven der Diözesanpredigten wird noch heute eine Predigt von Ephrem Kyriakos zum Fest in Sainte-Catherine d’Anfeh am 25. November 2021 festgehalten. Diese Spur ergänzt alte Anzeigen. Zusammen bezeugen diese Dokumente die Büros, den Ort und die Teilnahme des Diözesanbeamten. Sie beweisen keine systematische Prozession, eine obligatorische Volksmahlzeit oder ein bereits für 2026 vereinbartes Programm.

Eine lokale Erinnerung, mehrere Catherines

Die in Anfeh gefeierte Katharina ist Katharina von Alexandria. Es muss von Catherine Labouré, einer Figur aus dem 19. Jahrhundert, die mit der Wundermedaille verbunden ist, unterschieden werden. Im Libanon, der Kalender der Vincentian Feiertage St. Joseph College of Antour platziert es am 28. November. Die Nähe von Daten und der gemeinsame Name kann die Forschung verwischen, während Geschichten und Andachten unterschiedlich sind.

In Anfeh geben die Archive der Sainte-Catherine ihre eigene Kontinuität: von Vesper aus in das Fest einzutreten, sich zur Liturgie des nächsten Tages zu treffen und die der Patronin gewidmeten Texte aufzugreifen. Die Zeitpläne von 2026 müssen aus einer Gemeindeankündigung stammen. Die Erinnerung ist bereits in den erhaltenen Dokumenten lesbar, die eine weit verbreitete christliche Tradition mit einer bestimmten Gemeinschaft in der Kura verbinden.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews