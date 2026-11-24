Die Skala vom 24. November legt die 20 Liter Benzin 95 auf 2.242.000 Libanesische Pfund fest. Das Gasöl und die Gasflasche sind es auch. Die Preisdetails und zwei Beispiele zeigen die Wirkung auf eine vollständige, ohne die nächste Stromrechnung der Abonnenten von privaten Generatoren vorwegzunehmen.

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Die Kraftstoffpreise fallen im Libanon am Dienstag, den 24. November 2026. Die 20 Liter 95-Oktan-Benzin steigen auf 2.242.000 Libanesische Pfund, 49.000 Pfund weniger als am Freitag. Gasöl fällt um 48.000 Pfund pro 20 Liter, während der Preis der Gasflasche bei 1.625,000 Pfund angekündigt wird.

Die Preise vom 24. November, Produkt für Produkt

Nach der von der National Information Agency weitergeleiteten Skala kosteten die 20 Liter 95 Benzin jetzt 2.242.000 LL, verglichen mit 2.291.000 LL am 20. November. Benzin 98 beträgt 260.000 LL pro 20 Liter, verglichen mit 2.309.000 LL. Gasöl fällt auf 2.397.000 LL pro 20 Liter, verglichen mit 2.445.000 LL. Der veröffentlichte Preis für eine Gasflasche beträgt 1.625,000 LL.

Der Versand kündigt eine Reduzierung von LL 12.000 für Gas an. Die beiden veröffentlichten Preise, LL 1.636.000 am 20. November und LL 1.625,000 am 24. November, ergeben eine Differenz von LL 11.000. Die in der neuen Skala einzubehaltende Menge ist die für die Flasche angegebene Menge, d.h. LL 1.625,000.

Was der Tropfen an der Pumpe darstellt

Für 40 Liter 95 Benzin beträgt der neue Referenzpreis 4.484.000 LL, verglichen mit 4.582.000 LL am Freitag. Der Unterschied ist LL 98.000, für die 95 wie für die 98. Für einen Kauf von 60 Liter Diesel ergibt die Berechnung 7191.000 LL, verglichen mit 7335000 LL oder 144.000 LL weniger als die gleiche Menge.

Diese Vergleiche beziehen sich auf einen Kauf zu dem angegebenen Preis. Sie erlauben keine Ermäßigung der Rechnung eines privaten Erzeugers, dessen Preisgestaltung einer gesonderten Skala unterliegt.

Fotoarchiv: eine alte Benzinpumpe in Jounieh, Bild veröffentlicht im März 2022. Es zeigt nicht die aktuellen Preise. © Libnanews.

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