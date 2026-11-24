Der Senat stimmte am Montag, dem 23. November, dafür, volle Tagesgelder für bestimmte langfristige Bedingungen aufzuerlegen. Die Abstimmung ändert den Haushaltsentwurf 2027, nicht die aktuellen Regeln. Der Änderungsantrag bezieht sich auf Ersatzeinkommen während einer Arbeitsniederlegung und nicht auf die Kostenerstattung von Pflegeleistungen.

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Der Senat verabschiedete am Montag, den 23. November, eine Änderung des Finanzgesetzes von 2027, die die Einkommensteuerbefreiung von den Tagesgeldern für bestimmte Langzeitkrankheiten streichen würde. Senatoren genehmigten diese Maßnahme mit 194 zu 146 Stimmen. Dies ist eine Abstimmung über einen Artikel des Staatshaushalts, nicht die endgültige Annahme eines Gesetzes.

Eine Ausnahme, die der Senat entfernen will

Das geltende Gesetz befreit die Tagegelder, die von der Sozialversicherung oder der landwirtschaftlichen Sozialgegenseitigkeit für einen Zustand gezahlt werden, der eine längere Behandlung und eine besonders kostspielige Pflege erfordert. Die Regierung hatte vorgeschlagen, die Hälfte dieser Zulagen steuerpflichtig zu machen. Durch zwei identische Änderungen zu Abschnitt 2 behielten die Senatoren ihre volle Einbeziehung in das steuerpflichtige Einkommen gemäß den für Löhne und Gehälter geltenden Regeln bei.

Vollbesteuerung bedeutet, dass alle Entschädigungen in die Berechnung des zu versteuernden Einkommens einbezogen würden, nicht dass der Staat sie vollständig einziehen würde. Die Maßnahme enthält auch keinen neuen Zeitplan für Erstattungen für langfristige Konsultationen oder Behandlungen. Die Abstimmung betrifft die Beträge, die den Einkommensverlust während der Arbeitsniederlegung kompensieren.

Die Einnahmenseite wird noch diskutiert

Die Nationalversammlung lehnte den Haushaltsentwurf der Regierung am 4. November ab. Der Senat überprüft seit dem 20. November seine Einnahmenkomponente; die Untersuchung der Ausgabenermächtigungen muss folgen. Die Abstimmung über die Zulagen legt somit den Wortlaut fest, den die Senatoren in diesem Stadium angenommen haben. Das Vorhaben kann sich in den folgenden Lesungen noch weiterentwickeln, und die im CGI vorgesehene Befreiung bleibt in Kraft.

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