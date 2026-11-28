Der Senat will, dass die Rechenzentren die zusätzlichen Kosten bezahlen, die sie dem Stromnetz auferlegen. Das Parlament hat diese Fassung noch nicht gebilligt.

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Wer muss bezahlen, wenn ein Rechenzentrum einen Stromanbieter zur Stärkung seines Netzes benötigt? In einer Reform, die am 19. November mit 62 zu 33 Stimmen verabschiedet wurde, will der US-Senat die zusätzlichen Kosten den Unternehmen, die hinter diesen Investitionen stehen, und nicht anderen Abonnenten zuweisen. Das Repräsentantenhaus erhielt am 24. November die geänderte Fassung von H.R. 2347. Am 28. November wurde keine Abstimmung des Hauses über diese Fassung angekündigt.

Rechenzentren: Wer zahlt für die Stärkung des Netzwerks?

Das Projekt unterscheidet zwischen der Übertragung von Strom über das Netz und der Preisgestaltung der Dienstleistung für das Rechenzentrum. Auf der ersten Ebene wäre die Federal Energy Regulatory Commission, FERC, für die Überarbeitung ihrer Tarifregeln verantwortlich. Gezielte Kunden sollten ihren Anteil am bestehenden Netzwerk und die zusätzlichen Transportkosten bezahlen. Die so eingezogenen Beträge würden von den Einnahmen abgezogen, die für dieses Netz erhoben werden, um zu vermeiden, dass andere Nutzer ein zweites Mal belastet werden.

Auf der zweiten Ebene setzt der Text einen Mindestschutz für andere Nutzer: Die vermeidbaren Mehrkosten, wenn ein Rechenzentrum nicht bedient wurde, konnten nicht in Rechnung gestellt werden. Die Berechnung kann die am Standort erforderliche Produktions-, Lager- und Transport- oder Vertriebsinfrastruktur umfassen. Die Emission übersteigt daher den Preis der verbrauchten Kilowattstunden: Sie betrifft auch die Investitionen, die zur Deckung der neuen Nachfrage verpflichtet sind.

Die Regelung sieht auch die Rückzahlung der verbleibenden Kosten vor, wenn der Betreiber seinen Vertrag vor der Abschreibung kündigt. Vor dem Bau oder der Stärkung der erforderlichen Einrichtungen sollte der Lieferant finanzielle Garantien oder Beiträge verlangen. Staatliche Behörden würden einen Entscheidungsspielraum bei Endkundentarifen innerhalb der im Text festgelegten Grenzen beibehalten.

Warum das Haus noch entscheiden muss

H.R. 2347 ist identisch mit dem Text, der am 27. April in diesem Haus angenommen wurde. Sein Inhalt ist es nicht. In der Aprilfassung ging es um die steuerliche Behandlung bestimmter Ausgleichszahlungen ohne Energiekomponente. Senatoren haben eine alternative Änderung angenommen, die eine dieser steuerlichen Frage gewidmete Teilung beibehält und eine viel umfassendere Reform der Umweltgenehmigungen und der Energieinfrastruktur hinzufügt.

Diese Verwendung eines vom Parlament bereits angenommenen legislativen Vehikels stellt keine Billigung des neuen Inhalts dar. Die Reform muss noch die Zustimmung beider Kammern zu demselben Text erhalten, bevor sie dem Präsidenten übermittelt werden kann. Sollte der Text im Staat in Kraft treten, hätte die FERC 90 Tage Zeit, ihre Verkehrspreispolitik zu überarbeiten und das Regelungsverfahren einzuleiten. Die Frist für die Annahme der endgültigen Regel würde dann ein Jahr nach dem Vorschlag für eine Verordnung betragen.

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