Im Januar 2002 drohten Enthüllungen über die Boeing für Jiang Zemin, einen Gipfel mit George W. Bush zu verdunkeln. Zuhören bleibt angeblich, Peking bestätigt die Geschichten nicht und das Treffen findet statt. Zurück zu einem Fall, in dem die diplomatischen Archive Licht auf das Schweigen rund um das chinesische Präsidentenflugzeug werfen.

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Im Januar 2002, einen Monat nach einem chinesisch-amerikanischen Gipfel, gab es Berichte über mögliches Zuhören in einer Boeing 767 in Texas für den chinesischen Präsidenten Jiang Zemin. Peking bestätigt die Entdeckung nicht. Am 21. Februar erhielt Jiang George W. Bush wie geplant.

Eine Boeing 767 für Jiang Zemin

Zunächst gibt es eine aeronautische Transaktion. Debbie Heathers, Boeing-Sprecherin, die im Januar 2002 von einer Nachrichtenagentur zitiert wurde, beschreibt eine 767-300ER, die im Juni 2000 an Delta geliefert und dann an China United Airlines verkauft wurde. Eine texanische Firma hätte dann Jiang Zemin gegründet. Der Hersteller und das Unternehmen, das für den Umbau des Fahrerhauses verantwortlich ist, sind daher nicht an der gleichen Etappe der Reise beteiligt.

Januar 2002: Verdacht verlässt Flugzeuge

Der Fall brach in der britischen und amerikanischen Presse um den 19. Januar aus. Die Narrative weisen auf die angebliche Entdeckung im Herbst 2001 hin. Sie sind nicht damit einverstanden, einen konkreten Zeitpunkt für die Überwachung festzulegen. Zu diesem Zeitpunkt gibt es keinen unabhängigen öffentlichen Inspektionsbericht, um die Szene zu rekonstruieren.

Die Versionen bewegen sich schnell. Ein australischer Radiobericht vom 21. Januar zeigt 27 Hörgeräte; andere Berichte sprechen von mehr als zwanzig. Es stehen keine offiziellen Aufzeichnungen zur Verfügung, die in den konsultierten Quellen veröffentlicht wurden. Die Wiederholung dieser Zahlen macht sie nicht zu zertifizierten Inventaren. Die Berichterstattung in den Medien basiert weitgehend auf dem gleichen Kern der Vorwürfe, die von anonymen Gesprächspartnern weitergegeben werden.

Die Unterscheidung gilt auch für den angeblichen Autor der Operation. Der Verdacht richtet sich an amerikanische Dienste in der Information der Zeit. Kein offizielles Dokument, das konsultiert wurde, begründet jedoch eine CIA-Verantwortung. Eine Weigerung zu kommentieren ist keine Anerkennung. Die Geschichte kann einer Anklage wegen Spionage folgen; Er kann keine Unterschrift erfinden.

In Texas reagieren die beteiligten Unternehmen aus einem anderen Grund: ihrer Arbeit und ihrem Ruf. Gore Design und Dee Howard Aircraft Maintenance berichten, dass sie keine Beschwerden über das Flugzeug erhalten haben, laut ihrer Pressemitteilung. Jerry Gore, Präsident von Gore Design, lehnt jegliche Verantwortung ab. Diese Position muss als das gehört werden, was sie ist: die Antwort eines Designers, der durch die Erzählungen in Frage gestellt wird, nicht eine öffentliche Expertise, die festlegt, was an Bord war.

Am 22. Januar wählt Peking seine Worte

Drei Tage nach den ersten Enthüllungen nimmt das chinesische Außenministerium öffentlich Stellung. Sein Sprecher, Sun Yuxi, sagte, er habe von dem Fall gehört, ohne die Informationen zu bestätigen. Er sieht keine Konsequenzen für andere Angelegenheiten im Zusammenhang mit den chinesisch-amerikanischen Beziehungen vor. Die Erklärung wurde am 22. Januar von einer internationalen Nachrichtenagentur berichtet.

Sun Yuxi hat keine Expertise oder materielle Elemente. Peking verfolgt keine öffentlichen Verdächtigungen vor dem Gipfel.

Februar: Der Gipfel findet statt

Am 21. Februar 2002 empfing Jiang Zemin George W. Bush im Palast der Volksversammlung in Peking. Diesmal gehört die Szene zu den offiziellen Archiven. Die beiden Präsidenten sprechen vor der Presse. Jiang gab bekannt, dass er eine Einladung zum Besuch der Vereinigten Staaten im Oktober angenommen hatte. Bush besteht auf ihren gemeinsamen Interessen, ohne ihre Meinungsverschiedenheiten zu beseitigen.

Sie beziehen sich auf den Kampf gegen den Terrorismus, den Handel und Taiwan. Die Reise fällt mit dem dreißigsten Jahrestag von Richard Nixons Besuch in China zusammen. Einen Monat nach der Enthüllung des Verdachts auf die Boeing halten die beiden Regierungen daher das Treffen aufrecht und zeigen die Fortsetzung des Dialogs.

Dieser Gipfel entlockt niemanden und bestätigt kein Zuhören. Es stellt nur fest, dass der Fall die Ernennung des Präsidenten nicht verhindert hat. Der am selben Tag von Condoleezza Rice vorgelegte US-Bericht beschreibt den Austausch über Kooperation, Proliferation, Religionsfreiheit und regionale Fragen. Es bietet keine öffentliche Auflösung der Flugzeugdatei.

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