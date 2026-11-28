Am 25. November gab Neuralink bekannt, dass es grünes Licht der FDA erhalten habe, um die LINK-Studie zu starten. Slideshows sind nicht zum Verkauf gültig.

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Einen Cursor zu bewegen, ohne die Hand zu bewegen, ist für Teilnehmer der Neuralink-Studien bereits möglich. Am 25. November gab das Unternehmen bekannt, dass es grünes Licht der FDA erhalten habe, LINK zu starten, eine entscheidende Studie bei Menschen mit schwerer Lähmung im Zusammenhang mit amyotropher Lateralsklerose (ALS). Die angekündigte Zulassung betrifft den Test, nicht die Vermarktung des Implantats.

Was der Cursor macht

In dem von der Firma vorgestellten System zeichnet das Implantat Gehirnsignale auf, die mit einer Bewegungsabsicht verbunden sind. Eine Software übernimmt eine digitale Kontrolle. Die Anweisungen an die Teilnehmer sind zum Beispiel, sich eine Handbewegung vorzustellen, um den Zeiger zu lenken. Laut Neuralink können Nutzer seiner Tests in der Regel den Cursor bewegen und linke, rechte und zentrale Mausklicks simulieren. Die Leistung variiert von Teilnehmer zu Teilnehmer.

Dies ermöglicht es den veröffentlichten Demonstrationen des Unternehmens, einen Gegenstand auf dem Bildschirm auszuwählen, bestimmte Spiele zu kommunizieren oder zu verwenden. Funktionen wie Stuhl oder Roboterarmlenkung werden separat getestet und stehen nicht allen Teilnehmern zur Verfügung. Die Demonstration eines Zeigers impliziert nicht die Wiederherstellung einer physischen Bewegung oder das Lesen von Gedanken im Allgemeinen.

Der nächste Test konzentriert sich auf den täglichen Gebrauch

Neuralink sagt, dass es sich auf mehr als 30 Personen in den Vereinigten Staaten, Kanada und Großbritannien für vorläufige Studien stützt. Diese Summe, die vom Sponsor mitgeteilt wird, fasst mehrere Studien zusammen. Es stellt nicht die LINK-Belegschaft dar oder misst die Wirksamkeit des Geräts bei Menschen mit ALS.

Der neue Test muss die Sicherheit, die langfristige Zuverlässigkeit und die Fähigkeit der Teilnehmer untersuchen, digitale Geräte in ihrem täglichen Leben zu verwenden. Das Unternehmen kündigte die Eröffnung von Registrierungen an. Es hat keine Ergebnisse für diesen Test veröffentlicht: Die bisher vorgestellten Performances zeigen noch nicht an, wie viele Teilnehmer diese Aufgaben alleine, wie oft oder wie lange ausführen können.

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