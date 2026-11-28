Gefilmt in Sin el-Fil, zeigen Kinder-Pakete eine Produktion in Italien und einen israelischen Importeur. Diese Aussagen verfolgen nicht die Reiseroute des Loses.

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Kinderbars mit hebräischen Inschriften wurden in einem Supermarkt in Sin al-Fil bei Beirut gefilmt. Die am 27. und 28. November erhältlichen Bilder zeigen Verpackungen, die die Produktion von Ferrero in Italien und einen israelischen Importeur anzeigen. Diese Einträge geben Auskunft über den Markt, für den das Produkt bestimmt war. Sie sagen nicht, durch welchen Kreislauf das Los im Libanon angekommen ist.

Was die Verpackung erlaubt zu unterscheiden

Das Land, in dem ein Produkt hergestellt wird, der Markt, für den es bestimmt ist, und das Land, in dem die Lieferung stattfindet, sind drei verschiedene Informationen. In diesem Fall wird Italien als Herstellungsort auf der Verpackung aufgeführt, während sich der Name des Einführers und das hebräische Etikett auf den israelischen Markt beziehen. Das Video stellt nicht fest, ob das Los tatsächlich durch Israel ging oder wer es an den libanesischen Händler verkaufte.

Das Barcode-Präfix erlaubt keine Entscheidung. GS1, die Stelle, die dieses Nummerierungssystem verwaltet, gibt an, dass sie die Organisation identifiziert, die die Nummer zugewiesen hat, nicht das Land, in dem die Waren hergestellt wurden. Um die Sendung zurückzuverfolgen, müssen die aufgedruckten Referenzen auf der Verpackung mit den Rechnungen, den Transportdokumenten und der Zollanmeldung abgeglichen werden.

Kontrolle umfasst die Waren und die Transaktion

Das libanesische Gesetz vom 23. Juni 1955 regelt den Boykott Israels. Das Ministerium für Wirtschaft und Handel hat ein Büro, das für seine Umsetzung verantwortlich ist. Das Vorhandensein des hebräischen Textes reicht nicht aus, um eine Straftat zu qualifizieren. Der Verweis auf eine Herstellung in Italien bezieht sich auch nicht auf die Frage des Lieferanten, den Ursprung der Lieferung oder die Bedingungen für die Einreise in den Libanon.

Nabil Fahed, Präsident der Gewerkschaft der Supermarktbesitzer, erinnerte daran, dass importierte Waren durch den Zoll gehen und dass das Verbraucherschutzmanagement ihre Einhaltung überprüfen kann, bevor sie zum Verkauf angeboten werden. Laut Presseberichten, die dem Wirtschaftsministerium zugeschrieben werden, müssen seine Dienste die Herkunft der Produkte überprüfen. Am 28. November wurden keine offiziellen Ergebnisse veröffentlicht.

Die Bilder lösten auch ironische Kommentare in sozialen Netzwerken aus, einige brachten die Angelegenheit der Debatte über die Abrüstung der Hisbollah näher. Diese Reaktionen dokumentieren keine Intervention der Armee: Weder eine militärische Beschlagnahme von Schokolade noch eine Zollübertretung wurden öffentlich bestätigt.

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