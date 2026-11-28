Ein Gericht in Missouri genehmigte eine Kollektivvereinbarung über Beschwerden im Zusammenhang mit dem Roundup in den Vereinigten Staaten. Monsanto, eine Tochtergesellschaft von Bayer, plant einen maximalen Beitrag von 7,25 Milliarden US-Dollar über 21 Jahre. Die Entscheidung ist weiterhin anfechtbar und stellt keine Anerkennung der Verantwortung dar.

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Ein Gericht in Saint-Louis, Missouri, genehmigte am Freitag, den 20. November, eine Kollektivvereinbarung über Beschwerden im Zusammenhang mit Roundup-Jäten in den Vereinigten Staaten. Monsanto, eine Tochtergesellschaft von Bayer, plant, in 21 Jahren bis zu 7,25 Milliarden US-Dollar auszugeben. Die Entscheidung kann weiterhin angefochten werden, und die Vereinbarung beinhaltet keine Anerkennung der Verantwortung.

Eine Finanzierungsobergrenze, keine sofortige Zahlung

Das Gericht gab seine endgültige Zustimmung zu der im Februar vorgelegten Vereinbarung, nach der ersten vorläufigen Genehmigung im März. Dieser Schritt bestätigt den Mechanismus auf der Ebene des Gerichts, das davon ergriffen wird; Sie macht die Entscheidung jedoch nicht unwiderruflich. Bayer erklärt, dass im Falle einer Berufung die nachfolgenden Zahlungen von Monsanto ausgesetzt würden, bis sie beglichen seien. Die Zahl von 7,25 Milliarden US-Dollar entspricht der kumulativen Obergrenze für Beiträge, einschließlich bereits gezahlter Beträge. Sie entspricht nicht einem unmittelbar verfügbaren Betrag oder einem Betrag, der gleichmäßig auf die betroffenen Personen verteilt wird.

Die Vorschriften gelten für Personen, die behaupten, vor dem 17. Februar 2026 in den Vereinigten Staaten Roundup ausgesetzt gewesen zu sein, und bei denen unter bestimmten Bedingungen ein Non-Hodgkin-Lymphom diagnostiziert wurde oder wird. Für zukünftige Diagnosen gibt Bayer einen Zeitraum von 16 Jahren nach Inkrafttreten der Vereinbarung an. Dieser Zeitraum ist nicht verwechselt mit den maximal 21 Jahren, in denen Monsanto zur Finanzierung des Programms aufgerufen werden kann. Der Administrator der Verordnung legt Förderkriterien und variable Beträge in Abhängigkeit von der Aufzeichnung fest, einschließlich Exposition und Diagnose. Daher ist jeder einzelne Antrag nicht genehmigungspflichtig.

Der Tarifvertrag und das Durnell-Urteil beantworten nicht die gleiche Frage

Missouris Urteil folgt auf eine separate Entscheidung des Obersten Gerichtshofs der Vereinigten Staaten, die am 25. Juni in dem Fall ergangen istMonsanto gegen DurnellDer Gerichtshof entschied, dass das Bundesgesetz Monsanto daran hinderte, auf der von diesem Beschwerdeführer angegebenen Grundlage vorzugehen: dem Fehlen einer Warnung auf dem Etikett, die der föderale Rahmen nicht vorschreibt. Sie hob die Entscheidung des Berufungsgerichts von Missouri auf und verwies den Fall an sie zurück.

Das Urteil betrifft die Möglichkeit, eine zusätzliche Erwähnung durch das Gesetz eines amerikanischen Staates vorzuschreiben. Es stellt keine medizinische Schlussfolgerung über den Ursprung des Lymphoms eines Beschwerdeführers dar und schließt an sich keine andere Form des Rückgriffs aus. Die in Saint-Louis genehmigte Vereinbarung beantwortet eine weitere Frage: die Bedingungen, unter denen Ansprüche durch eine kollektive Vereinbarung ausgeglichen werden können, ohne dass das Unternehmen ein Verschulden zugibt.

Der Zeitpunkt der Zahlungen hängt jetzt von Berufungen ab

Der Verwalter der Vereinbarung gibt an, dass das Inkrafttreten nicht automatisch erfolgt: Es hängt vom Ablauf der Beschwerdefristen oder dem Ergebnis von Beschwerden ab. Das Gericht stellt das Urteil und eine Liste der gültigen Anträge auf Rücknahme der Gruppe zur Verfügung. Die Personen auf dieser Liste befinden sich nicht in der gleichen Situation wie diejenigen, die die Bedingungen des Vergleichs durch die verbleibenden Mitglieder der Gruppe einfach angefochten haben.

Das Urteil ändert auch nicht die europäischen Regeln. In der Europäischen Union bleibt Glyphosat unter bestimmten Bedingungen bis zum 15. Dezember 2033 als Wirkstoff zugelassen. Die Zulassung von Erzeugnissen, die sie enthalten, unterliegt einer gesonderten Prüfung durch die Mitgliedstaaten. Einerseits entschied Missouri über ein US-amerikanisches Entschädigungsabkommen; andererseits entschieden die europäischen Behörden über die Verwendung von Pflanzenschutzmitteln.

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