Autor der Publikation, soziales Netzwerk, Google oder Polizei: Schritte, um die Entfernung eines Kinderfotos zu beantragen oder eine Gefahr im Libanon zu melden.

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Im Libanon ist die Entfernung eines Fotos eines Kindes, das online gestellt wird, kein One-Stop-Shop. Der Autor der Veröffentlichung kann sie löschen, eine Plattform kann sie nach ihren Regeln zurückziehen und Gerechtigkeit kann beschlagnahmt werden. Das Entfernen der Veröffentlichung, das Verhindern ihres Erscheinens in Google und das Melden einer Bedrohung sind drei verschiedene Schritte.

Beginnen Sie damit, wo das Bild veröffentlicht wird

Wenn es sich um ein gewöhnliches Foto handelt, das von einem Verwandten, einer Schule, einem Verein oder Medien veröffentlicht wurde, ist der erste Kontakt oft der Konto- oder Seitenmanager. Ein spezifischer Antrag, der den Link der Veröffentlichung angibt und erklärt, warum das Kind identifizierbar oder exponiert ist, ermöglicht es, nicht nur die Rücknahme, sondern auch die Einstellung der Überweisungen durch das betreffende Konto zu beantragen. Dieser ansatz ist nicht angemessen, wenn die kontaktaufnahme mit der person die gefahr wahrscheinlich verschlimmert oder einen angeblichen ausbeuter alarmiert.

Wenn der Autor nicht antwortet oder wenn die Veröffentlichung auf mehreren Konten zirkuliert, kann der gesetzliche Vertreter die Datenschutzformulare jeder Plattform durchlaufen. Entfernen Sie den Inhalt an der Quelle und entfernen Sie ihn aus einem Suchergebnis sind zwei separate Operationen. Die Löschung einer Publikation löscht auch keine Kopien, die bereits von anderen Konten verbreitet wurden.

Für ein nicht explizites Foto kann der Minderjährige oder sein Vertreter Google bitten, es aus seinen Ergebnissen zu entfernen. Das Formular fragt nach der Adresse des Bildes selbst und nicht nur nach der Adresse der Seite. Google enthält eine Ausnahme für Bilder von öffentlichem Interesse. Eine Entfernung entfernt Googles Ergebnisse und Miniaturansichten, aber nicht die Host-Site-Datei.

Das Recht auf Privatsphäre verschwindet nicht an einem öffentlichen Ort

Artikel 16 der Kinderrechtskonvention schützt die Privatsphäre, die Ehre und den Ruf des Kindes. Im Libanon regelt das Gesetz 81 von 2018 die Verarbeitung personenbezogener Daten. In einer Mitteilung vom 24. November empfahl die Nationale Menschenrechtskommission die Stärkung der Datenschutzgarantien, auch im digitalen Raum. Diese Stellungnahme betrifft einen Vorschlag für ein Gesetz: Sie führt selbst kein neues Rechtsmittel ein. Der Parlamentarische Ausschuss für Menschenrechte hat die weitere Prüfung des Textes auf Donnerstag, den 3. Dezember um 10 Uhr Beiruter Zeit oder 10.30 Uhr verschoben, weil das Quorum fehlte. Gleichzeitig haben Beschränkungen, die das Image von Minderjährigen schützen, die an Gerichtsverfahren beteiligt sind, ihren eigenen Anwendungsbereich.

Die Analyse muss ein Anomaliefoto, ein Bild, das eine Adresse oder eine Situation der Verwundbarkeit offenbart, und eine Publikation, die sich auf Belästigung oder Ausbeutung bezieht, unterscheiden. Ein verschwommenes Gesicht zu machen, reicht nicht immer aus: Eine Uniform, ein Name in der Legende oder der angegebenen Stelle können das Kind immer noch identifizieren.

Wenn es Gefahr oder Ausbeutung gibt, nicht erneut senden

Im Falle einer vermuteten Bedrohung, Erpressung oder sexuellen Ausbeutung sollte die Veröffentlichung umgehend an die Plattform und die Behörden gemeldet werden. Die internen Sicherheitskräfte leiten ihren « Balligh » -Berichtsdienst und berichten am 01 293 293 an das Cybercrime Bureau. Es ist nicht notwendig, ein potenziell missbräuchliches bild herunterzuladen oder zu übertragen, auch nicht, um das gefolge zu alarmieren. Der Link, der Kontoname und die Uhrzeit des Befunds können helfen, ihn zu finden, ohne ihn erneut zu verbreiten. Im Falle einer Erpressung empfehlen ISPs, die Bedrohung zu melden, ohne den Anfragen des Autors nachzukommen.

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