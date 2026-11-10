Marokko: Weizen subventioniert, um den Brotpreis einzudämmen

Marokko passt die Prämie für Weichweizenimporte an, um die Auswirkungen der externen Kosten auf Mehl und Brot zu begrenzen. Nach dem Anstieg im Oktober wird für November ein Betrag von 46,77 Dirham pro Quintal gemeldet. Der Mechanismus bezieht sich auf 270 Dirhams. Es ist vor dem Verbrauch in einem Land tätig, das weiterhin einen erheblichen Teil seines Getreides importiert. Das neue Erntejahr, das am 7. November beginnt, bereitet sich auf zukünftige Ernten vor.

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In Marokko wird die Subvention für Weichweizen verwendet, um die Übertragung der Einfuhrkosten auf die Preise für Mehl und Brot zu begrenzen. Nach seiner Erholung im Oktober wird für November ein weiterer Anstieg gemeldet. Diese Hilfe kommt zu einer Zeit, in der das Agrarjahr 2026-2027 gerade erst begonnen hat und externe Einkäufe wichtig bleiben.

Nach Angaben der marokkanischen Presse hat das nationale interprofessionelle Büro für Getreide und Hülsenfrüchte, ONICL, die Pauschalprämie ab November auf 46,77 Dirham pro Quintal festgesetzt. Es erreichte 44,48 Dirhams im Oktober, verglichen mit 20,80 Dirhams im September. Diese Beträge betreffen importierten Weichweizen, nicht die direkt an die Verbraucher gezahlten Beihilfen.

Die Oktoberbewegung stellte einen Anstieg von etwa 114% dar. Der Anstieg von 44,48 auf 46,77 Dirhams liegt bei etwa 5,1 Prozent. Diese Berechnung der gemeldeten Beträge misst die Entwicklung der Stückprämie. Er beschreibt keine Erhöhung des Brotpreises oder der Gesamthaushaltsausgaben.

Subvention für Weichweizen vorgelagert berechnet

Der Mechanismus basiert auf einem Referenzpreis von 270 Dirham pro Quintal. Mit der Beihilfe soll die Differenz zwischen dieser Benchmark und den Kosten für eingeführten Weizen ausgeglichen werden. Der Betrag hängt daher von den Bedingungen für den externen Kauf ab und stellt keinen festen Betrag für das gesamte Wirtschaftsjahr dar.

Das ONICL-Rundschreiben vom 18. August, das von Berufsverbänden und der Wirtschaftspresse beschrieben wurde, sieht die Vorkehrungen für die zwischen dem 16. September und dem 31. Dezember 2026 verladene Ladung vor. Sie betrifft insbesondere Bestandsaufnahmeorgane, Genossenschaften und Industriebetriebe.

Der Träger wirkt also vor der Herstellung von Mehl und Brot. Die 270 Dirham-Schwelle ist eine Benchmark für Weizen, kein Einzelhandelspreis. Zwischen importiertem Getreide und dem vom Haushalt gekauften Produkt besteht Verarbeitung, Transport und Vertrieb.

Für den Verbraucher geht es darum, die Auswirkungen eines externen Preisanstiegs einzudämmen. Für die öffentlichen Finanzen bedeutet eine Erhöhung der Prämie mehr Unterstützung pro förderfähigem Quintal. Die Gesamtbelastung wird auch von den Volumina abhängen, die tatsächlich durch den Mechanismus abgedeckt werden.

Brot ist immer noch weitgehend von externen Einkäufen abhängig

Der der Finanzierungsrechnung für 2027 beigefügte Entschädigungsbericht beziffert die Importe des Hauptgetreides auf 105,69 Millionen Zehntel im Zeitraum 2025-2026. Sie beliefen sich im vorangegangenen Wirtschaftsjahr auf etwa 99 Millionen. Diese Summe umfasst mehrere Getreidearten, nicht der einzige Weizen für Brot.

Das gleiche Dokument legt Weichweizenimporte auf 51 Millionen Quinten, fast 48% der Gesamtmenge. Frankreich liefert 69%. Diese Konzentration verleiht den Einkaufsbedingungen auf dem französischen Markt ein wichtiges Gewicht bei der Versorgung mit marokkanischen Mühlen.

Die Regierung stellt die Importerstattung als eines der Preisstabilisierungsinstrumente vor. Sie unterhält auch eine separate Regelung für nationales Weichweizenmehl mit einer jährlichen Quote von 6,26 Millionen Dezitonnen. Die beiden Beihilfen haben daher nicht den gleichen Zweck oder Umfang.

Neue Ernte noch nicht verfügbar

Das Erntejahr 2026-2027 wurde am 7. November in der Provinz Fquih Ben Salah gestartet. Das angekündigte Programm sieht über 4,9 Millionen Hektar Getreide, Hülsenfrüchte und Futterpflanzen vor. Dieser Bereich ist nicht nur Weichweizen.

Sämlinge werden gestartet und die Produktion kommt. Sie ersetzt nicht die für die sofortige Versorgung erforderlichen Mengen. Die Bedürfnisse der Mühlen hängen weiterhin von nationaler Verfügbarkeit, Sammlung und externer Beschaffung ab.

Die Subvention kommt genau in diesem Zeitraum: Betreiber kaufen unter internationalen Marktbedingungen ein, während der Staat versucht, die Kosten für das zur Verarbeitung gelieferte Getreide zu stabilisieren. Die Höhe der Prämie ist monatlich innerhalb des derzeit bis zum 31. Dezember vorgesehenen Rahmens zu überwachen.

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