Türkei will Platz in der libanesischen Akte

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Die Türkei beschleunigt ihr Engagement im Libanon. Innerhalb weniger Wochen wurden Premierminister Nawaf Salam und Präsident Joseph Aoun von Recep Tayyip Erdogan empfangen, während Ankara die Signale für eine aktivere Rolle bei Sicherheit, Wiederaufbau und Beziehungen zwischen Beirut und Damaskus vervielfacht hat. Dieser Machtanstieg kommt zu einer Zeit, in der sich die Spannungen zwischen der Türkei und Israel in Syrien so intensivieren, dass mehrere israelische Analysen jetzt auf die Gefahr einer zukünftigen Konfrontation zwischen den beiden Regionalmächten hinweisen.

Ankara beschleunigt seine Kontakte mit Beirut

Die Bewegung ist zuerst diplomatisch. Nawaf Salam wurde am 10. Juli in Istanbul von Recep Tayyip Erdogan empfangen. Beide Staats- und Regierungschefs erörterten die bilateralen Beziehungen, die regionale Situation und die türkische Unterstützung für die Stabilität im Libanon. Der türkische Präsident erklärte dann, er wolle die politischen Kontakte intensivieren und die humanitäre Hilfe fortsetzen, betonte aber gleichzeitig den Wert der Verbesserung der Beziehungen zwischen Libanon und Syrien.

Drei Wochen später, am 30. Juli, reiste Joseph Aoun nach Ankara zu seinem ersten offiziellen Besuch in der Türkei seit seiner Wahl. Recep Tayyip Erdogan erweiterte dann den Umfang der vorgeschlagenen Zusammenarbeit. Er bekräftigte, dass die Türkei die Bemühungen um ein Ende der israelischen Angriffe verfolgt und dass sie zu den Vorkehrungen zum Schutz der libanesischen Souveränität beitragen möchte. Ankara kündigte auch seinen Wunsch an, seine humanitäre, technische und institutionelle Unterstützung fortzusetzen.

Die Abfolge dieser beiden Besuche zeigt, dass die Türkei ihre Beziehungen zum Libanon nicht mehr auf konventionelle Diplomatie beschränkt. Sie versucht, sich in die Dossiers einzuordnen, bei denen heute das Gleichgewicht des Landes gewahrt wird: Sicherheit des Südens, Wiederaufbau, Beziehungen zu Syrien und die Fähigkeit des libanesischen Staates, die Kontrolle über sein Territorium zurückzugewinnen.

Bilal Erdogan und Ibrahim Kalin, zwei verschiedene Register

Diese Strategie geht auch durch verschiedene Kanäle. Libanesische Presseberichte bezogen sich auf die Vertreibungen von Bilal Erdogan und Ibrahim Kalin im Libanon. Bis diese Besuche in ihrem Zeitplan und Inhalt formell bestätigt werden, müssen sie als angekündigte oder gemeldete Projekte behandelt werden, nicht als tatsächliche Ereignisse.

Bilal Erdogan, Sohn des türkischen Präsidenten und an einer Reihe von zivilen und Bildungsstrukturen beteiligt, wäre vor allem mit einem humanitären und sozialen Aspekt verbunden. Ein solcher Besuch wäre Teil der Einflussdiplomatie, die die Türkei seit mehreren Jahren durch Hilfsorganisationen, Stiftungen, Bildungsprogramme und Maßnahmen zur Unterstützung der von Krisen betroffenen Bevölkerung entwickelt.

Der Fall von Ibrahim Kalin ist anderer Natur. Der Leiter des MIT, des türkischen Geheimdienstes, nimmt eine Position ein, die direkt mit regionalen Sicherheitsfragen zusammenhängt. Am 6. August empfing er in Ankara den syrischen Außenminister Assaad al-Shaibani. Nach den am Ende des Treffens bereitgestellten Informationen umfassten die Diskussionen die Entwicklungen im Libanon und in den syrisch-libanesischen Beziehungen.

Ein möglicher Besuch von Kalin in Beirut hätte daher viel stärkere politische und sicherheitspolitische Auswirkungen. Es könnte Ankara ermöglichen, sich direkt mit der Situation im Süden, den Mechanismen der Deeskalation und der Möglichkeit eines Dialogs über Spannungen zwischen dem libanesischen Staat und der Hisbollah zu befassen. Zu diesem Zeitpunkt kann jedoch keine formelle türkische Vermittlung in dieser Akte als erworben betrachtet werden.

Südlibanon tritt in türkisches Interesse ein

Die Türkei hat mehrere Gründe, sich stärker in die Südfrage einzumischen. Der erste betrifft die regionale Sicherheit. Ankara ist nun der Ansicht, dass israelische Operationen im Libanon und in Syrien direkte Auswirkungen auf seine eigenen Interessen haben. Recep Tayyip Erdogan sagte im Juni öffentlich und glaubte, dass die israelischen Angriffe auf diese beiden Länder auch die Türkei bedrohten.

Das zweite ist das diplomatische Vakuum, das um die libanesischen Sicherheitsvorkehrungen herum geschaffen werden kann. Ankara bekundete seine Bereitschaft, sich an Initiativen zu beteiligen, die der Transformation oder Beendigung der aktuellen Rolle des Finales folgen werden. Zum jetzigen Zeitpunkt hat die Türkei kein spezifisches Mandat auf libanesischem Boden, aber sie versucht eindeutig, bei den Diskussionen über die mögliche Sicherheitsarchitektur dabei zu sein.

Das bedeutet nicht, dass Ankara Washington ersetzen kann. Die Vereinigten Staaten bleiben zentral bei den Verhandlungen zwischen Libanon und Israel, einschließlich des israelischen Rückzugs, des Einsatzes der libanesischen Armee und der Verifikationsmechanismen. Die Türkei mag zusätzliche Kanäle anbieten, einige Dialoge erleichtern oder den Wiederaufbau unterstützen, aber sie kontrolliert nicht die israelischen Entscheidungen oder die amerikanischen Garantien.

Syrien als Haupthebel der Türkei

Der wichtigste strategische Vorteil der Türkei liegt in Syrien. Seit dem Fall von Bashar Al-Assad hat Ankara erheblichen Einfluss auf die neue Macht von Damaskus. Sie beteiligt sich an der Bildung bestimmter Kräfte, unterstützt den Wiederaufbau syrischer Institutionen und unterhält einen engen politischen und sicherheitspolitischen Dialog mit der Führung des Landes.

Diese Position gibt der Türkei einen besonderen Einfluss auf die libanesische Frage. Die Beziehungen zwischen Beirut und Damaskus bleiben für sensible Themen verantwortlich: Grenzen, Sicherheit, Flüchtlinge, Schmuggel, vermisste Personen, wirtschaftliche Zusammenarbeit und Warenverkehr. Durch die Förderung einer Annäherung zwischen den beiden Hauptstädten kann Ankara versuchen, sein regionales Umfeld zu stabilisieren und gleichzeitig seine eigene Rolle als Vermittlermacht zu festigen.

Recep Tayyip Erdogan ermutigte Libanon und Syrien ausdrücklich, während seines Treffens mit Nawaf Salam gute Nachbarschaftsbeziehungen zu entwickeln. Er wiederholte diese Bestimmung vor Joseph Aoun. Das Thema wurde dann zwischen Ibrahim Kalin und dem syrischen Außenminister diskutiert.

Diese Kontinuität ist bedeutend. Es zeigt, dass der libanesische Fall jetzt in die syrische Politik der Türkei integriert und nicht separat behandelt wird.

Israel und die Türkei stehen vor wachsenden Herausforderungen in Syrien

Genau dieser türkische Einfluss in Syrien schürt heute die Spannungen mit Israel. Am 18. August schlug die israelische Armee den Luftwaffenstützpunkt Abu al-Dhour im Nordwesten Syriens ein paar Stunden, nachdem eine türkische Delegation den Ort besucht hatte. Israel behauptete, es wolle einen türkischen Militäreinsatz verhindern, den es als potenzielle Bedrohung ansah.

Damaskus bestritt, dass ein solcher Einsatz geplant sei. Ankara wies die israelischen Anschuldigungen zurück und verurteilte einen Versuch zur Destabilisierung. Israels Verteidigungsminister, Israel Katz, hat auch die Warnungen vor der türkischen militärischen Expansion in Syrien verstärkt.

Diese Episode stellt noch keine direkte Konfrontation zwischen den beiden Ländern dar, zeigt aber, dass sich ihre Rivalität in der Natur verändert hat. Sie ist nicht mehr auf Gaza, die Beziehungen zur Hamas oder den Austausch von Erklärungen beschränkt. Sie befasst sich nun mit Fragen der militärischen Präsenz, der Basen, des Luftraums und des strategischen Gleichgewichts in Syrien.

Mehrere israelische Analysen haben begonnen, die Türkei als langfristige regionale Bedrohung zu behandeln. Das israelische Institut für Nationale Sicherheitsstudien hat in einigen Szenarien die Möglichkeit angesprochen, dass politische und militärische Spannungen in Syrien bis zu einer direkten Konfrontation führen könnten. In der israelischen Presse stellen andere Analysen die Türkei als wachsenden strategischen Rivalen dar, da der iranische Einfluss zurückgeht.

Dennoch wäre es übertrieben, einen israelisch-türkischen Krieg als unvermeidlich darzustellen. Der türkische Außenminister Hakan Fidan selbst sagte im Juli, es gebe keinen Grund, zu einem offenen Konflikt zu führen. Ankara bleibt Mitglied der NATO, unterhält wichtige Beziehungen zu Washington und versucht zu verhindern, dass sich der regionale Wettbewerb in einen direkten Krieg verwandelt.

Libanon inmitten größerer Rivalität

Das wachsende Interesse der Türkei am Libanon muss daher in diesem Wettbewerb gelesen werden. Ankara will die libanesische Stabilität stärken, aber auch verhindern, dass sich der israelische Einfluss unausgewogen in Syrien und im östlichen Mittelmeer ausbreitet. Der Libanon wird somit zu einem zusätzlichen Raum, in dem sich breitere regionale Strategien überschneiden.

Diese Dimension kann das Interesse der Türkei am Wiederaufbau stärken. Die türkischen Behörden haben ihre Bereitschaft angekündigt, sich an den von der Zerstörung betroffenen Gebieten zu beteiligen, ohne in diesem Stadium genaue Beträge, Zeitpläne oder Projekte festzulegen. Humanitäre Hilfe ist bereits eines der traditionellen Instrumente der türkischen Präsenz in der Region.

Im libanesischen Fall bietet der Wiederaufbau weniger Konflikte als Sicherheitsfragen. Es ermöglicht Ankara, Institutionen zu unterstützen, sein Image in der Bevölkerung zu verbessern und seine Beziehungen zum Staat zu stärken, ohne direkt in die empfindlichsten inneren Gleichgewichte einzugreifen.

Sichtbarer Einfluss jenseits von Institutionen

Die türkische Präsenz beschränkt sich nicht nur auf Präsidentenpaläste und zwischenstaatliche Kontakte. In mehreren Teilen des Libanon, darunter Tripolis, Akkar, Saida und rund um das Lager Beddawi, gibt es in einigen politischen, religiösen oder populären Kreisen regelmäßige Anzeichen von Sympathie für die Türkei und Recep Tayyip Erdogan.

Diese Manifestationen sollten mit Vorsicht interpretiert werden. Die Anwesenheit türkischer Flaggen, Porträts von Erdogan oder Verbände in der Nähe türkischer Netzwerke misst nicht statistisch den Einfluss Ankaras auf die gesamte Stadt oder Gemeinschaft. Es zeigt nur, dass es in bestimmten Bereichen ein Kapital der Sympathie gibt, insbesondere in sunnitischen Regionen, in denen die Türkei seit mehreren Jahren Kultur-, Bildungs- und humanitäre Diplomatie entwickelt.

Für Ankara kann dieser soziale Anker die offiziellen Beziehungen ergänzen. Sie ersetzt jedoch nicht das Gewicht der traditionellen libanesischen Akteure, seien es politische Parteien, Golfmächte, Frankreich, die Vereinigten Staaten oder der Iran.

Wie weit kann Ankara gehen?

Die Türkei hat jetzt mehrere Karten. Sie hat direkte Beziehungen zu Joseph Aoun und Nawaf Salam. Sie hat privilegierten Zugang zur neuen syrischen Macht. Es verfügt über erhebliche humanitäre, wirtschaftliche und sicherheitspolitische Fähigkeiten. Sein Geheimdienstchef verfolgt direkt die libanesischen und syrischen Akten, während Recep Tayyip Erdogan öffentlich seine Bereitschaft verkündet, sich an der libanesischen Stabilisierung zu beteiligen.

Seine Grenzen sind jedoch ebenso klar. Ankara kontrolliert die israelischen Entscheidungen nicht und seine Beziehungen zu Israel haben sich stark verschlechtert. Sein wachsendes Engagement in Syrien kann Israel sogar misstrauischer gegenüber einer türkischen Rolle im Libanon machen. Ebenso wenig kann die Türkei die Vereinigten Staaten in den Diskussionen über den israelischen Rückzug ersetzen oder der Hisbollah allein einen Kompromiss auferlegen.

Sein Einfluss wird daher von seiner Fähigkeit abhängen, seine vielen Kontakte in konkrete Funktionen umzuwandeln: Hilfe, Wiederaufbau, Erleichterung zwischen Beirut und Damaskus, Unterstützung für libanesische Institutionen oder Beteiligung an einem zukünftigen Sicherheitsmechanismus.

Die angekündigten bevorstehenden türkischen Bewegungen werden, wenn sie bestätigt werden, dazu beitragen, diesen Ehrgeiz zu messen. Ein überwiegend humanitärer Besuch von Bilal Erdogan wäre ein politisches und gesellschaftliches Signal. Ein Besuch von Ibrahim Kalin hingegen würde zeigen, dass die Türkei beabsichtigt, sich direkter mit den Sicherheitsfragen des Libanon auseinanderzusetzen. An diesem Unterschied wird das wahre Ausmaß der diplomatischen Offensive Ankaras gemessen werden.