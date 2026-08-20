Kann der Libanon wieder eine Energietür werden?

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Die Krise in der Straße von Ormuz bringt eine Funktion auf den Tisch, die der Libanon seit mehreren Jahrzehnten verloren hat: als mediterraner Absatzmarkt für Öl aus dem Nahen Osten zu dienen. Der Irak versucht nun, seine Exportrouten zu diversifizieren, während Beirut seine Infrastruktur für die Aufnahme, Lagerung und möglicherweise den Wiederexport irakischer Ölprodukte vorbereitet. Tripolis hat eine günstige Geographie und Einrichtungen aus dem ehemaligen Kirkuk-Mittelmeer-Korridor geerbt. Die Umwandlung dieser Krisenchance in eine nachhaltige Energiefunktion erfordert jedoch erhebliche Investitionen, regelmäßige Mengen und vor allem einen sicheren Korridor in ganz Syrien.

Die Frage wäre vor einigen Monaten weitgehend theoretisch gewesen. Es ist viel weniger so, da die Störungen der Straße von Ormuz dem Irak die Kosten seiner Abhängigkeit von den Golf-Terminals gezeigt haben. Bagdad sucht nun nach verschiedenen Möglichkeiten, sein Öl ins Mittelmeer zu transportieren. Der Libanon will diese Bewegung nutzen, um Tripolis auf eine Energiekarte zu setzen, deren Land seit der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts allmählich verschwunden ist.

Die Regierung von Nawaf Salam hat begonnen, diese Möglichkeit vorzubereiten. Am 10. August versammelte ein Treffen die Ministerien und Verwaltungen, die an einem möglichen irakischen Öltransit durch libanesisches Territorium beteiligt waren. Zunächst geht es nicht darum, die alte Pipeline wiederzubeleben. Das Szenario basiert auf Landtransport, Lagerung und Wiederausfuhr.

Dieser erste Schritt erscheint bescheiden im Vergleich zu den großen Pipeline-Projekten, die zwischen dem Irak und Syrien untersucht wurden. Es wirft jedoch eine strategische Frage auf:kann der Libanon die Ormuz-Krise nutzen, um wieder ein Energietor zum östlichen Mittelmeer zu werden?

Ormuz stellt Wert für mediterrane Märkte wieder her

Das irakische Interesse erklärt die Rückkehr des Falls. Ölexporte sind die Haupteinnahmequelle des Irak, und ein beträchtlicher Teil des Rohöls verlässt normalerweise das Land mit seinen südlichen Einrichtungen. Diese Organisation macht Bagdad besonders anfällig für Störungen im Golf und in der Straße von Ormuz.

Die Krise von 2026 machte diese theoretische Verwundbarkeit zu einem unmittelbaren Problem. Nach Angaben von Ende Juli sanken die irakischen Exporte von 4,2 Millionen Barrel pro Tag im Februar auf 1,5 Millionen Barrel pro Tag im Mai, auf dem Höhepunkt der Störungen im Zusammenhang mit dem Iran-Konflikt.

Für Bagdad ist die Straßendiversifizierung nicht mehr nur eine Frage der kommerziellen Optimierung. Es wird zu einer Versicherung gegen die Unterbrechung einer Seestraße, von der ein Großteil der Staatseinnahmen abhängt.

Das Mittelmeer ist der natürliche Ausgang nach Westen. Öl, das direkt an die syrische, türkische oder libanesische Küste transportiert wird, kann internationale Märkte erreichen, ohne Ormuz zu überqueren. Die Frage ist jedoch nicht, die südlichen irakischen Terminals vollständig zu ersetzen. Die notwendige Kapazität wäre beträchtlich. Es geht vielmehr darum, mehrere Korridore zu haben, die einen Teil des Exports aufrechterhalten können, wenn eine Straße anfällig wird.

Genau dieser Wandel der Logik schafft eine Chance für den Libanon.

Tripolis hat Geographie, aber noch kein modernes Werkzeug

Der wichtigste libanesische Vermögenswert befindet sich in Tripolis. Die Stadt liegt am Mittelmeer, in der Nähe von Syrien und auf der alten Energiestraße, die irakische Ölfelder mit der Levantin-Küste verbindet.

Diese Funktion ist nicht neu. Die Iraq Petroleum Company transportierte das Kirkuk-Rohöl durch ein Pipeline-Netzwerk durch Syrien. Ein Zweig war in Tripolis, wo Öl exportiert oder raffiniert werden konnte.

Die Anlagen existieren teilweise noch. Der Ölstandort Tripolis umfasst ein Terminal und die ehemalige Raffinerie. Die Daten der Ölniederlassung zeigen, dass das Terminal historisch so konzipiert war, dass es Rohöl durch drei 12-, 16- und 30-32-Zoll-Rohre erhalten konnte. Seine maximale Pumpleistung hatte 900.000 Barrel pro Tag auf dem Papier erreicht.

Diese Zahl sollte nicht als heute verfügbare Kapazität interpretiert werden.

Die Infrastruktur ist älter geworden, mehrere Einrichtungen erfordern Arbeit und das alte Netzwerk, das den Irak mit dem Libanon verbindet, kann nicht als funktionsfähig betrachtet werden. Die Raffinerie selbst ist seit 1992 stillgelegt. Einige Tanks in Tripolis Einrichtungen sind auch als außer Betrieb aufgeführt.

Der wirkliche Vorteil des Libanon besteht daher weniger darin, über eine unmittelbare Infrastruktur zu verfügen, die Hunderttausende von Barrel aufnehmen kann, als über einebestehende energieanlage, eine vorfahrt, reservoirs, hafenanlagen und industriespeicher, die die kosten für die modernisierung von einem vollständig gebauten projekt von null reduzieren können.

Der irakische Korridor könnte Tripolis wieder auf die Landkarte bringen

Das ehrgeizigste Projekt entsteht derzeit zwischen dem Irak und Syrien. Bagdad studiert den Bau einer neuen Pipeline, die seine Produktionsgebiete über syrisches Territorium mit dem Mittelmeer verbindet.

Die alte Kirkuk-Banias-Linie ist zu beschädigt und zu alt, um die Hauptlösung zu sein. Aktuelle Studien konzentrieren sich daher auf eine neue Infrastruktur. Das vorgeschlagene Projekt würde Haditha als Verbindungspunkt zwischen den Feldern des Nord- und Südirak nutzen, bevor es zum syrischen Hafen von Banias weitergeht.

Verfügbare Schätzungen liefern das Maß des Projekts. Die untersuchte Kapazität könnte2 millionen barrel pro tagDer Bau würde etwa vier Jahre dauern und mindestens15 milliarden dollarinvestitionen. Technische und finanzielle Studien sind im Gange, aber es gibt noch keinen endgültigen Zeitplan für den Bau des Korridors, der als erworben angesehen werden kann.

Für den Libanon ist das Risiko offensichtlich. Wenn das neue irakische Netzwerk in Banias aufhört, wird Syrien den größten Teil der Transit- und Exportfunktion des Mittelmeers konzentrieren. Tripolis wird sich vom Hauptkorridor fernhalten.

Beirut versucht daher, sich zu positionieren, bevor diese Architektur endlich gestoppt wird.

Irakisches Öl könnte zuerst auf der Straße ankommen

Die libanesische Strategie ist pragmatisch: Starten Sie noch bevor eine Pipeline existiert.

Die Regierungssitzung am 10. August konzentrierte sich auf Straßen, Grenzübergänge, Zoll, Lagereinrichtungen und Sicherheitsbedingungen für den Transit. Die in einer ersten Phase vorgesehene Regelung basiert daher auf Tankschiffen, die aus dem Irak quer durch Syrien kommen.

Der Libanon würde dann ein Logistikdienstleister werden. Öl oder Erdölprodukte wären nicht unbedingt für den libanesischen Markt bestimmt. Sie könnten in das Land gelangen, in den verfügbaren Einrichtungen gelagert und dann aus dem Mittelmeer wieder exportiert werden.

Das Wirtschaftsmodell würde sich somit im Vergleich zum Energieabkommen zwischen Beirut und Bagdad ändern. Seit 2021 erhält der Libanon irakischen Kraftstoff, um seine Stromerzeugung zu unterstützen. In dem neuen Schema würde er auch versuchen, zu verkaufendurchfuhr, lagerung, umschlag und wiederausfuhrzusammen

Ein bestimmtes Einkommen kann noch nicht vorgezogen werden. Die Regierung hat nicht angekündigt, die Mengen, die durchgeführt werden könnten, die Tarife, die angewendet werden, oder das Datum der ersten Lieferungen. Ohne diese drei Daten wäre es verfrüht, dem Projekt einen bestimmten finanziellen Wert zuzuordnen.

Der Straßenverkehr hat auch eine offensichtliche physische Grenze. LKW-Konvois können einen Korridor starten und Zollverfahren testen. Sie können wirtschaftlich keine Ölpipeline ersetzen, die mehrere hunderttausend Barrel pro Tag transportieren kann.

Tripolis Raffinerie stellt eine weitere Gleichung

Das Projekt könnte noch weiter gehen, wenn der Libanon die Raffineriekapazität wiedererlangt. Die Raffinerie in Tripolis wurde 1940 gebaut, um Öl aus Kirkuk zu verarbeiten. Seine offiziell erklärte historische Kapazität ist21.000 barrel pro tagzusammen

Sie ist jedoch seit mehr als dreißig Jahren verhaftet.

Frühere Studien zum libanesischen Energiesektor hatten bereits Zweifel an der Rentabilität einer einfachen Sanierung der Anlage geäußert, insbesondere aufgrund ihrer geringen Kapazität angesichts moderner Raffinerien in der Region. Die Rückgabe der Website bedeutet daher nicht unbedingt, bestehende Einheiten auf das gleiche Niveau wiederherzustellen.

Die aktuellen Gespräche mit dem Irak konzentrieren sich auch auf mehrere Optionen. Energieminister Joe Saddi sagte Ende Juli, dass die Möglichkeit des Baus einer Raffinerie eines der Themen sei, die vom libanesisch-irakischen Technikteam untersucht werden sollten. Dies ist noch keine Investitionsentscheidung.

Projektionen von Beschäftigung und Einkommen sollten mit der gleichen Vorsicht behandelt werden. Eine Raffinerietätigkeit würde Anforderungen an Betrieb, Wartung, Sicherheit, Transport und industrielle Dienstleistungen schaffen. Ein aktiveres Terminal würde auch Umschlageinnahmen generieren und die Hafenaktivität erhöhen. Aber es wurde noch keine offizielle Anzahl von Arbeitsplätzen oder garantierten Jahreseinkommen vereinbart.

In diesem Stadium bleibt daher das am unmittelbarsten zugängliche Szenario das des Terminals und der Lagerung, nicht das einer vollständig restaurierten Raffinerie.

Syrien bleibt unverzichtbares Bindeglied

Die Geographie, die dem Libanon seinen Vorteil verschafft, ist auch seine Hauptschwäche. Es gibt keine Grenze zwischen dem Irak und dem Libanon. Jeder vernünftige Landweg muss Syrien durchqueren.

Ein Energiekorridor nach Tripolis erfordert daher drei politische Vereinbarungen, nicht zwei.

Zollverfahren müssen kompatibel sein. Lkw müssen die Grenzen ohne unnötige Verzögerung überschreiten können. Die Sicherheit der Achsen muss gewährleistet sein. Für eine Pipeline sind die Zwänge noch größer: Wegerechte, Pflanzenschutz, Pumpstationen, Wartung und Umsatzbeteiligung müssen über mehrere Jahrzehnte verhandelt werden.

Die politische Entwicklung Syriens eröffnet Chancen, die es zuvor unter den gleichen Bedingungen nicht gab. Bagdad und Damaskus diskutieren direkt über einen neuen Korridor. Gleichzeitig nahmen Beirut und Damaskus die Arbeit an mehreren Wirtschafts- und Grenzfragen wieder auf.

Aber die syrische Instabilität bleibt ein wichtiger Risikofaktor. Eine Pipeline ist eine feste, teure und anfällige Infrastruktur. Es kreuzt Hunderte von Kilometern und kann seine Route nicht ändern, wenn eine Region gefährlich wird.

Die Rentabilität des Korridors wird daher sowohl von der politischen Stabilität Syriens als auch vom Ölpreis oder den Kosten der libanesischen Anlagen abhängen.

Militärisches Risiko verschwindet nicht beim Verlassen von Ormuz

Ormuz zu umrunden reduziert ein Risiko und unterdrückt nicht das geopolitische Risiko.

Der östliche Mittelmeerraum bleibt regionalen Spannungen ausgesetzt. Syrien erlebt immer noch Episoden von Instabilität und israelischen Streiks. Libanon sieht sich weiterhin mit israelischen Operationen im Süden und der Unsicherheit um die Sicherheitsregelung mit Israel konfrontiert.

Für einen Investor führt diese Situation direkt zu Kosten. Die Energieinfrastruktur muss sichergestellt werden. Die Ladungen müssen zirkulieren können. Betreiber müssen sicher sein, dass Terminals zugänglich bleiben und Verträge für mehrere Jahre ausgeführt werden.

Der Vergleich mit Ormuz muss daher wirtschaftlich bleiben. Wenn die Kosten des maritimen Risikos im Golf dauerhaft höher werden als die Kosten eines Landkorridors, der den Irak und Syrien durchquert, wird die Mittelmeerroute attraktiver. Wenn Ormuz schnell wieder normal funktioniert, während der Levant instabil bleibt, kann der Vorteil verschwinden.

Regelmäßige Mengen sind unerlässlich

Der wirkliche Test wird Volumen sein.

Die Sanierung von Straßen, die Modernisierung von Stauseen, die Modernisierung von Hafenanlagen oder der Bau einer Pipelineindustrie stellen erhebliche Investitionen dar. Sie können nicht mit einigen gelegentlichen Sendungen amortisiert werden, die während einer Krise geschickt werden.

Der Libanon muss daher mehr als eine Transitmöglichkeit aus Bagdad erhalten. Es würde Verpflichtungen erfordern, die regelmäßig genug sind, um die notwendigen Ausgaben zu rechtfertigen.

Diese Bedingung erklärt die Bedeutung des gemeinsamen technischen Teams, das zwischen den beiden Ländern angekündigt wurde. Insbesondere sollte sie die Durchführbarkeit der verschiedenen Optionen prüfen und die Mengen ermitteln, die durch den Libanon gelangen könnten.

Auch der Wettbewerb wird entscheidend sein. Der Irak ist nicht auf eine einzige Lösung angewiesen. Gleichzeitig entwickelt oder studiert er mehrere Outlets, darunter die Türkei und Syrien. Jede Straße muss nach Transportkosten, verfügbarer Kapazität, Transitgebühren und politischen Risiken verglichen werden.

Tripolis hat ein Argument: Bagdad einen zweiten mediterranen Outlet anbieten und eine ausschließliche Abhängigkeit von einem einzigen Küstenterminal vermeiden. Aber diese Diversifizierung muss einen akzeptablen Preis haben.

Tripolis kann damit beginnen, seine Nützlichkeit zu beweisen

Die am wenigsten riskante Strategie für den Libanon besteht daher darin, schrittweise voranzukommen. Der Straßenverkehr würde den Korridor testen, ohne auf mehrere Baujahre zu warten. Die ersten Lieferungen würden zeigen, ob Grenzübergänge funktionieren, ob Lagereinrichtungen Standards entsprechen und ob der Wiederexport aus dem Nordlibanon kommerziell wettbewerbsfähig ist.

Diese Phase hätte auch politischen Wert.

Wenn Tripolis tatsächlich für den irakischen Handel nützlich wird, wird der Libanon ein viel stärkeres Argument haben, um zu fordern, dass die zukünftige dauerhafte Infrastruktur nicht an der syrischen Küste endet. Ein Zweig nach Tripolis könnte dann als Teil des großen irakisch-syrischen Korridors untersucht werden.

Auf der anderen Seite, wenn das Land seine Anlagen nicht wieder auf Standards oder einen reibungslosen Transit bringt, wird Bagdad wenig wirtschaftlichen Grund haben, einen libanesischen Umweg zu seiner Mittelmeeranlage hinzuzufügen.

Das von Ormuz geöffnete Fenster ist daher sowohl eine Chance als auch ein Test.

Strategische Infrastruktur oder einfaches Krisenprojekt?

Jetzt zeichnen sich zwei Szenarien ab.

In der ersten führt die Ormuz-Krise zu einer vorübergehenden Lösung. Ein paar irakische Ladungen reisen durch Syrien und Libanon, Tripolis bietet Lagerung und Re-Export, und dann sinken die Ströme, wenn sich die Golfnavigation normalisiert. Der Libanon wird dann eine einmalige Aktivität erhalten, ohne eine strukturelle Energiefunktion zurückzugewinnen.

Im zweiten Szenario ist Bagdad der Ansicht, dass die Krise eine dauerhafte Verwundbarkeit gezeigt hat. Der Irak behält seine Diversifizierungspolitik auch nach der Normalisierung von Ormuz bei, investiert in Mittelmeerkorridore und garantiert Volumen über mehrere Jahre. Tripolis kann dann einen Platz in dieser neuen Architektur beanspruchen, vorausgesetzt, es hat seine Einrichtungen modernisiert und seine Verbindung ausgehandelt.

Der Unterschied zwischen den beiden Szenarien wird nicht von der Ölgeschichte von Tripolis abhängen. Es wird von viel konkreteren Entscheidungen abhängen: garantierte irakische Mengen, Transitkosten, Zustand der Stauseen, getätigte Investitionen, Vereinbarungen mit Syrien und der mögliche Bau einer ständigen Niederlassung im Norden des Libanon.

Die nächsten Schritte werden diesen Ehrgeiz bereits auf die Probe stellen. Die angekündigte Ankunft irakischer Experten, die Bewertung der Speicherkapazitäten und vor allem die Festlegung der ersten Bände werden zeigen, ob Tripolis tatsächlich wieder eine mediterrane Energiequelle wird oder ob die Ormuz-Krise nur vorübergehend ein altes libanesisches Dossier wieder geöffnet hat.