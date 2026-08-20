Nabih Berri kehrt ins Herz des Spiels mit Israel zurück

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Seit Joseph Aoun und Nawaf Salam die institutionelle Führung des israelisch-libanesischen Falls übernommen haben, kehrt Nabih Berri an die Spitze zurück. Seine Erklärung vom 19. August 2026 vor einer amerikanischen Delegation kennzeichnet diese Entwicklung: Der Präsident des Hauses verbindet jetzt ausdrücklich einen israelischen Rückzug mit dem sofortigen Einsatz der libanesischen Armee und ihres Waffenmonopols südlich der Litani. Seine Rückkehr kommt genau in dem Moment, in dem die Verhandlungen auf ihr heikelstes Thema zugehen, nämlich die Waffen der Hisbollah. Die Formel steht jedoch vor einer israelischen Weigerung, sich zurückzuziehen, die bei den Parlamentswahlen vom 27. Oktober auf weniger als zehn Wochen verhärtet wurde.

Seit der Wahl von Joseph Aoun war Nabih Berri nicht aus den Diskussionen mit den Vereinigten Staaten oder aus der Südlibanon-Akte verschwunden. Seine Rolle hatte sich jedoch geändert. Der Präsident der Republik und die Regierung von Nawaf Salam hatten die Initiative zu lang verhandelten Themen über Kanäle ergriffen, in denen der Präsident des Hauses eine entscheidende Position innehatte. Die Außenpolitik, die Kontakte zu Washington, die Verhandlungen mit Israel und vor allem das staatliche Waffenmonopol wurden schrittweise auf der Ebene von Baabda und des Ministerrats neu positioniert.

Die am Mittwoch, dem 19. August, eröffnete Sequenz zeigt eine umgekehrte Bewegung. Vor einer Delegation der amerikanischen Task Force für Libanon unter der Leitung von Edward Gabriel machte Berri einen Vorschlag, der sich direkt auf die derzeitige Sackgasse auswirkt. Israel würde seine Militäroperationen einstellen, seine Streitkräfte an die internationale Grenze zurückziehen und die libanesische Armee würde sofort in die evakuierten Gebiete entsenden. Vor allem würde es die einzige bewaffnete Kraft im Gebiet südlich von Litani werden.

Diese Erklärung ist nicht Berris Verpflichtung zur allgemeinen Entwaffnung der Hisbollah. Es ist geografisch begrenzt auf den Süden von Litani. Dennoch stellt es eine wichtige Entwicklung dar: Der wichtigste institutionelle Verbündete der Hisbollah stellt das Waffenmonopol der libanesischen Armee öffentlich in eine Reihenfolge, die den israelischen Rückzug begleiten kann.

Genau auf diesem Boden findet Nabih Berri jetzt eine Zentralität, die er teilweise verloren hatte.

Vom unverzichtbaren Verhandlungsführer zum Partner von Joseph Aoun

Der Kontrast ist signifikant mit der Zeit vor Joseph Aouns Ankunft in Baabda. Seit Jahren war Nabih Berri eine der wichtigsten Passagen zwischen Washington, libanesischen Institutionen und der Hisbollah zu Israel-bezogenen Themen. Seine Rolle war bei den langen Seegrenzenverhandlungen von entscheidender Bedeutung gewesen. Sie hatte auch einen zentralen Platz in den Diskussionen vor dem Waffenstillstand vom November 2024 eingenommen.

Diese Funktion basierte auf mehreren Realitäten. Berri ist seit 1992 Präsident des Hauses, leitet die Amal-Bewegung und hat eine alte Beziehung zur Hisbollah. Sie kann somit mit westlichen Diplomaten zusammenarbeiten und gleichzeitig den politischen Zugang zur wichtigsten libanesischen bewaffneten Bewegung aufrechterhalten. Diese Position gab ihm eine besondere Funktion, als die amerikanischen Behörden einen indirekten Kanal zur Hisbollah suchten.

Die Wahl von Joseph Aoun veränderte diese Organisation. Der neue Präsident hat die staatliche Souveränität und das Waffenmonopol zu zwei Säulen seines Mandats gemacht. Der ehemalige Oberbefehlshaber der Armee hatte auch eine direkte Beziehung zu den internationalen Partnern der militärischen Institution. Mit Nawaf Salam in der Grand Sérail versuchte die Exekutive, die politische Kontrolle über einen Fall zurückzugewinnen, der die nationale Souveränität und Sicherheit direkt festlegte.

Im Frühjahr und Frühsommer 2026 wurde diese Verschiebung besonders sichtbar. Libanesische Positionen vor den Verhandlungen mit Israel wurden gemeinsam von Joseph Aoun und Nawaf Salam bekannt gegeben. Beide Beamten verteidigten den Waffenstillstand, den israelischen Rückzug, den Einsatz der Armee an der anerkannten Grenze, die Rückkehr der Gefangenen und den Wiederaufbau. Die Verhandlungen selbst wurden als Entscheidung und Verantwortung des Staates dargestellt.

Berri blieb konsultiert. Er traf libanesische und ausländische Beamte und intervenierte weiterhin im Süden. Aber er war nicht mehr der Hauptwächter des Verhandlungskanals.

Diese Situation hat manchmal Unterschiede gezeigt. Im Juni räumte Berri selbst ein, dass Joseph Aoun und Nawaf Salam unterschiedliche Ideen zu bestimmten Aspekten des Falls hatten. Er betonte jedoch ihre gemeinsamen Prioritäten: Rückzug Israels, Einsatz der Armee, Rückkehr der Bewohner, Freilassung der Gefangenen und Wiederaufbau.

Es war also keine vollständige institutionelle Lücke. Vielmehr war die Veränderung die der Rollenhierarchie: Baabda und die Regierung führten den Prozess, während Berri seine Vermittlungsfähigkeit behielt.

Die Waffenakte bringt Berri zurück ins Zentrum

Dieses Teilen könnte funktionieren, solange sich die Diskussionen auf den diplomatischen Rahmen, den Zeitplan der Verhandlungen oder den israelischen Rückzug konzentrierten. Es wird schwieriger aufrechtzuerhalten, wenn die zentrale Frage die der Hisbollah-Waffen wird.

Hier wird Berris Gewicht wieder entscheidend.

Der Sprecher der Kammer kontrolliert die Entscheidungen der Hisbollah nicht und kann die Bewegung nicht an seiner Stelle engagieren. Seine Beziehung zum Libanon gibt ihm dennoch eine beispiellose Position unter den führenden libanesischen institutionellen Führern. Jede Formel, die darauf abzielt, das Monopol auf staatliche Waffen in Gebieten auszuweiten, in denen die Hisbollah noch über eine militärische Infrastruktur verfügt, wirft notwendigerweise eine innenpolitische Frage an die schiitische Gemeinschaft auf.

Der unter amerikanischer Vermittlung ausgehandelte Rahmen macht diese Schwierigkeit noch offensichtlicher. Das am 26. Juni in Washington D.C. unterzeichnete Rahmenabkommen sieht eine Ausweitung der Pilotgebiete vor: Rückzug Israels, Übernahme der libanesischen Armee, nichtstaatliche Streitkräfte, Wiederaufbau und Rückkehr der Einwohner. Die Hisbollah lehnte diesen Rahmen ab und weigerte sich, ihre Abrüstung als Vorbedingung für die israelische Evakuierung zu behandeln.

Doch Joseph Aoun selbst erkannte Berris Bedeutung in dieser Gleichung. Während seines Besuchs in Washington im Juli verteidigte der libanesische Präsident mit Donald Trump die Rolle des Sprechers des Hauses und betonte die Sensibilität seiner Position und seiner Beziehungen zur Hisbollah.

Einige Wochen später formuliert Berri nun öffentlich seine eigene Sequenz.

Rückzug, Armee, Waffenmonopol: Berri-Formel

Der Vorschlag vom 19. August basiert auf einer sehr präzisen Reihenfolge. Israelische Operationen müssen zuerst aufhören. Israel muss dann seine Truppen an die internationale Grenze zurückziehen. Die libanesische Armee muss sofort Stellung in den evakuierten Gebieten beziehen und die einzige bewaffnete Kraft dort werden.

Die Reihenfolge der Schritte ist wesentlich. Berri sagt nicht, dass die Hisbollah vor dem israelischen Rückzug entwaffnet werden muss. Er behauptet, dass nach dem Rückzug die Armee die alleinige bewaffnete Kontrolle über das Gebiet südlich von Litani übernehmen wird.

Diese Formulierung trennt zwei oft verwirrte Fragen: die effektive Entmilitarisierung des Südens und die allgemeine Entwaffnung der Hisbollah im gesamten Libanon. Die erste wird ausdrücklich von Berris Erklärung abgedeckt. Die zweite ist es nicht.

Diese Unterscheidung erklärt auch den Unterschied zu Samir Geageas Position. Der Führer der libanesischen Streitkräfte fordert parallele Fortschritte bei der Entwaffnung der Hisbollah und den israelischen Rückzug. Berri befürwortet eine Sequenz, in der der Rückzug sofort den Weg für die ausschließliche Kontrolle der Armee in dem betreffenden Gebiet öffnet.

Die beiden Positionen konvergieren auf dem Prinzip des staatlichen Waffenmonopols, aber sie divergieren über seinen unmittelbaren Zeitpunkt und Umfang.

Berri gibt den israelischen Teil der Gleichung an Trump zurück

Nabih Berri fügt seinem Vorschlag ein weiteres Element hinzu: Er bezeichnet direktDonald Trumpals ein Mann, der fähig ist, Israel zum Handeln zu bringen.

Dieser Hinweis auf den US-Präsidenten spiegelt die Grenzen der libanesischen Macht in den Verhandlungen wider. Beirut kann über den Einsatz seiner Armee entscheiden, die ihm übertragenen Missionen festlegen und Beschlüsse über die in seinem Hoheitsgebiet vorhandenen Waffen fassen. Er kann den Abzug der israelischen Armee nicht anordnen.

Berri bittet Washington daher, die andere Hälfte des Austauschs zu bekommen. Edward Gabriel, der die in Ain al-Tiné empfangene Delegation leitete, sagte, die Positionen des Sprechers des Hauses würden an amerikanische Entscheidungsträger weitergegeben.

Diese Intervention bringt Berri in eine vertraute Position: den Vereinigten Staaten eine libanesische Formel zu präsentieren, die für das politische Umfeld der Hisbollah akzeptabel sein könnte, und dann Washington um ein israelisches Gegenstück zu bitten.

Der Unterschied zu früheren Perioden ist signifikant. Berri ist nicht mehr allein in der Mitte des Geräts. Joseph Aoun besitzt seinen eigenen Kanal mit Trump, und Nawaf Salams Regierung ist direkt an den Verhandlungen beteiligt. Der Sprecher der Kammer spielt daher wieder als dritte Komponente einer institutionellen Vereinbarung und nicht als fast ausschließlicher Vermittler.

Israelische Weigerung blockiert ersten Schritt

Die Hauptschwierigkeit der Formel erscheint jedoch noch bevor sich die Frage nach ihrer Anwendung im Libanon stellt. Israel lehnt derzeit die von Berri geforderte Voraussetzung ab.

Der israelische Verteidigungsminister,Israel Katzwiederholte wiederholt, dass die israelische Armee den Südlibanon nicht verlassen werde, bis die Hisbollah entwaffnet sei. Am 29. Juni erklärte er, Israel werde sich nicht weiter zurückziehen, bis dieses Ziel erreicht sei. Anfang Juli, nach Donald Trumps Kommentaren zu einem israelischen Rückzug, hatte Katz seinen Ton weiter verschärft, indem er sagte, dass Israel niemanden um Erlaubnis gebeten habe, in den Libanon einzureisen, und dass es keine Erlaubnis brauche, dort zu bleiben.

Am 13. August, nach amerikanischer Kritik, verband der Minister den Rückzug erneut ausdrücklich mit der Entwaffnung der Hisbollah. Diese Position stellt die Reihenfolge der Konzessionen genau das Gegenteil von dem von Berri verteidigt.

Benjamin Netanyahu hatte auch im Juni erklärt, dass die israelischen Streitkräfte so lange wie nötig in ihrem sicheren Gebiet im Libanon bleiben würden. Die Aufrechterhaltung einer militärischen Präsenz wird von seiner Regierung als Garantie präsentiert, um die Hisbollah daran zu hindern, eine Bedrohung gegen Nordisrael wiederherzustellen.

Es geht also nicht nur um einen technischen Zeitplan. Es betrifft die eigentliche Logik des Prozesses. Nach Ansicht von Berri muss der Rückzug das Militärmonopol im Süden ermöglichen. Nach Ansicht der israelischen Regierung muss die Abrüstung die Garantie für den Rückzug bieten.

Israelische Wahlen stärken das Angebot

Diese Opposition findet in einem israelischen politischen Kontext statt, der die Spielräume für Kompromisse weiter reduziert. Die Parlamentswahlen sind festgelegt in27. oktober 2026In etwas mehr als zwei Monaten. Benjamin Netanyahu näherte sich der Wahl mit einer schwachen Koalition in den Umfragen und einem besonders lebhaften Wettbewerb auf der rechten Seite.

Die Likud-Vorwahlen vom 17. August bestätigten diesen Druck. Der interne Wettbewerb stärkte mehrere Persönlichkeiten aus dem harten Flügel der Partei, während Netanyahu versuchte, die Kontrolle über eine Formation zu behalten, die mit einer Abnahme ihrer Unterstützung bei den Wahlen von 2022 konfrontiert war. Sicherheitsfragen stehen nach den Kriegen in Gaza, Libanon und Iran weiterhin im Mittelpunkt der Kampagne.

In diesem Zusammenhang wird der Libanon auch zu einem israelischen Wahlthema. Ein Rückzug kann von Gegnern rechts von Netanjahu als Zugeständnis vor der Entwaffnung der Hisbollah angegriffen werden. Im Gegenteil, die Aufrechterhaltung der Armee im Süden kann als Garantie für die Bewohner Nordisraels dargestellt werden.

Die Aussagen von Israel Katz haben in dieser Sequenz eine besondere Bedeutung. Sie erfüllen einen von der Regierung geforderten Sicherheitsgrundsatz, sind aber auch Teil einer Kampagne, in der die Likud-Führer und ihre nationalistischen Verbündeten einem starken Wettbewerb auf ihrer rechten Seite ausgesetzt sind.

Dies bedeutet nicht, dass israelische Positionen zum Libanon ausschließlich wahlberechtigt sind. Die Hisbollah-Anforderungen gehen der aktuellen Kampagne voraus. Die Nähe der Wahlen kann es jedoch politisch schwieriger machen, dass die öffentliche Lockerung vor dem 27. Oktober stattfindet.

Für Berri ist dies eine große Einschränkung. Seine Formel setzt genau voraus, dass Washington von Israel die Geste erhält, die mehrere israelische Führer derzeit ihren Wählern versprechen, ohne vorherige Abrüstung nicht zu erreichen.

Armee, zweite Bedingung des Erfolgs

Selbst wenn Washington einen Rückzug erhalten würde, könnte die Berri-Formel nur funktionieren, wenn die libanesische Armee sofort die Macht übernehmen könnte.

Es reicht nicht aus, Soldaten in die evakuierten Dörfer zu entsenden. Die Armee muss in der Lage sein, die Äxte nachhaltig zu kontrollieren, das Fehlen nichtstaatlicher Waffen zu überprüfen, die Bevölkerung zu sichern, Bewegungen zu überwachen und die Rückkehr paralleler militärischer Infrastruktur zu verhindern. Sie muss auch über ausreichende Mittel verfügen, um vor Ort zu bleiben.

Die Frage der Fähigkeiten wird somit untrennbar mit politischen Verhandlungen verbunden. Die internationalen Partner des Libanon arbeiten daran, die Kapazitäten der Armee zu stärken, gerade weil erwartet wird, dass sie zum Hauptinstrument für die Wiederherstellung der staatlichen Autorität im Süden wird.

Diese Dimension wird auch verwendet, um den Unterschied zwischen einer politischen Erklärung und einer anwendbaren Vereinbarung zu messen. Das Waffenmonopol ist nicht nur auf die militärische Präsenz zurückzuführen. Es erfordert eine echte Fähigkeit, das Territorium zu kontrollieren und einen Mechanismus, um die eingegangenen Verpflichtungen zu überprüfen.

Dieser Mechanismus wird noch diskutiert. Die Gespräche mit den Vereinigten Staaten beinhalteten eine mögliche Überprüfung durch Dritte. Am 13. August bestritt ein libanesischer Beamter, dass Beirut bereits eine endgültige Liste der für die Mission verantwortlichen Länder akzeptiert habe.

Berris Rückkehr zeigt die neue Phase der Verhandlungen

Die Rückkehr von Nabih Berri bedeutet daher nicht, dass er den Fall an Joseph Aoun übernommen hat oder dass der Präsident der Republik die Initiative verloren hat. Es zeigt vielmehr, dass sich die Verhandlungen in ihrer Natur verändert haben.

Als es darum ging, den Staat in den Mittelpunkt zu stellen, mit Washington zu verhandeln und einen Rahmen mit Israel zu schaffen, konnten Joseph Aoun und Nawaf Salam den Vordergrund einnehmen. Da der Prozess die konkrete Frage des Waffenmonopols anspricht und wie es angewendet werden kann, ohne interne Konfrontation zu verursachen, wird Berris Rolle besonders wertvoll.

Seine Rückkehr basiert genau auf diesem Paradoxon. Seine Nähe zur Hisbollah hatte dazu beigetragen, seinen Platz in einer Sequenz zu begrenzen, in der die neue Exekutive die staatliche Autonomie bestätigen wollte. Die gleiche Nähe wird zu einem Vorteil, sobald der Staat den Grundsatz des Waffenmonopols in eine vor Ort geltende Regelung umwandeln muss.

Berri hat somit eine Rolle, die keiner der anderen libanesischen Beamten genau reproduziert. Joseph Aoun kann von Staat zu Staat mit Washington verhandeln und die Autorität der Armee verteidigen. Nawaf Salam kann die Regierung einstellen. Berri kann dazu beitragen, eine politisch praktikable Formel zu finden, die sich direkt auf die Hisbollah und die schiitische Bevölkerung des Südens auswirkt.

Diese Komplementarität bleibt jedoch unter Bedingungen ausgesetzt, die weitgehend außerhalb der Kontrolle der libanesischen Beamten liegen. Die israelischen Operationen gehen weiter, es wurde noch kein endgültiger Verifikationsmechanismus eingerichtet und die beiden Seiten sind in der Abfolge der Phasen weiterhin dagegen. Israel fordert Garantien für die Abrüstung vor seinem Rückzug; Berri fordert den Rückzug, um die ausschließliche Kontrolle der Armee zu ermöglichen.

Das Gewicht des Sprechers der Kammer wird daher weniger an der Anzahl der in Ain al-Tiné empfangenen Delegationen gemessen als an vier konkreten Entwicklungen:verifizierter israelischer rückzugsofortiger einsatz der libanesischen armeedie gründung einerausschließliche bewaffnete Kontrolle des Staates südlich von Litaniundrückkehr der bewohner in die evakuierten gebiete.

Mit der Erklärung vom 19. August rückt Nabih Berri wieder in den Mittelpunkt der Suche nach einem Kompromiss. Es löst nicht das Hindernis, vor dem er jetzt steht: den ersten israelischen Rückzug zu erwirken, wenn die Netanyahu-Regierung öffentlich erklärt, dass sie ihn unter diesen Bedingungen nicht gewähren wird und dass die Kampagne vom 27. Oktober bereits einen Teil der israelischen politischen Klasse dazu drängt, mehr Entschlossenheit zu zeigen.