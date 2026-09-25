Südlibanon: Hisbollah offen für eine politische Lösung

- Advertisement -

35

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Der Hisbollah-Abgeordnete Hassan Fadllallah sagte am Freitag, seine Partei und die Amal-Bewegung seien nicht gegen eine « politische Lösung » für den Süden und erklärten sich für indirekte Verhandlungen offen, wenn sie den israelischen Rückzug, die Rückkehr der Einwohner und den Wiederaufbau zulassen würden. Der Abgeordnete lehnte jedoch jede Vorgehensweise ab, die er als Kapitulation ansah, und kritisierte das von den libanesischen Behörden geschlossene Rahmenabkommen scharf. Diese Aussage kommt zu einer Zeit, in der es in der Debatte jetzt ebenso um die diplomatischen Mittel zur Beendigung der Situation im Süden geht wie um die Waffen der Hisbollah und die Rolle des Staates.

Am Freitag formulierte Hassan Fadallah eine Position, die die Bedingungen klärt, unter denen die Hisbollah einen diplomatischen Weg im Südlibanon plant. Der Abgeordnete hat das Verhandlungsprinzip nicht abgelehnt. Sie hat sogar ausdrücklich die Hypothese indirekter Gespräche mit Israel akzeptiert, vorausgesetzt, sie erreichen Ziele, die sie als nicht verhandelbar darstellt: die Befreiung des Territoriums, die Rückkehr der vertriebenen Einwohner und den Wiederaufbau der betroffenen Gebiete.

« Wir sind keine Unterstützer des Krieges », sagte Hassan Fadllallah. Ihm zufolge wurden die aufeinanderfolgenden Konflikte den Bewohnern des Südens durch die Nähe Israels und durch eine Geschichte auferlegt, die von Invasionen, Besetzungen und Konfrontationen geprägt war.

Der Abgeordnete definierte dann die aktuelle Priorität der Hisbollah. Nach der Zerstörung durch den israelischen Krieg und die Operationen sagte er, es sei « den Süden zu befreien, zurückzukehren und ihn wieder aufzubauen ».

In diesem Zusammenhang führte er die Möglichkeit eines diplomatischen Ansatzes ein.

« Wir unterstützen Diplomatie auf der Grundlage unserer Rechte und sind offen für indirekte Verhandlungen, wenn sie uns zu diesem Ziel führen », sagte er.

Hisbollah akzeptiert das Prinzip der indirekten Verhandlungen

Der Hinweis auf indirekte Verhandlungen ist der zentrale Punkt der Erklärung von Hassan Fadllallah.

Der Abgeordnete schlägt keine direkten Verhandlungen zwischen der Hisbollah und Israel vor. Sie ist auch nicht für eine Normalisierung der Beziehungen. Auf der anderen Seite öffnet es ausdrücklich die Tür zu einem indirekten diplomatischen Prozess, der die verbleibenden Probleme im Süden lösen kann.

Diese Unterscheidung entspricht einer bereits in den Beziehungen zwischen Libanon und Israel angewandten Praxis. Beide Länder haben keine diplomatischen Beziehungen, aber mehrere Fälle wurden durch internationale Mediatoren behandelt.

Die im Oktober 2022 abgeschlossenen Seegrenzenverhandlungen waren mit amerikanischer Vermittlung geführt worden. Beirut und Tel Aviv hatten eine Vereinbarung akzeptiert, ohne direkte diplomatische Beziehungen aufzunehmen.

Der aus dem Waffenstillstand vom 27. November 2024 resultierende Mechanismus basierte auch auf internationaler Vermittlung und separaten Verpflichtungen der Parteien.

Indem er sagte, dass er für indirekte Verhandlungen offen sei, brach Fadallah daher nicht mit dem Grundsatz der Abwesenheit direkter Beziehungen zu Israel. Er stimmte jedoch zu, dass der politische Weg genutzt werden könnte, um im Süden Ergebnisse zu erzielen.

Drei Ziele: Rückzug, Rückkehr und Wiederaufbau

Hassan Fadllallah verband diese Offenheit mit drei Prioritäten.

Der erste betrifft den israelischen Rückzug. Trotz des Waffenstillstands vom 27. November 2024 stand die Frage der israelischen Präsenz und Positionen im Südlibanon weiterhin im Zentrum der Spannungen zwischen Beirut und Israel.

Der zweite betrifft die Rückkehr der Bewohner. Die Kämpfe und Zerstörungen haben zu großen Bevölkerungsverschiebungen in Grenzdörfern geführt. Während ein Teil der Bevölkerung seit der Einstellung der Feindseligkeiten zurückgekehrt ist, bleibt die Situation an mehreren Orten, die direkt von Militäroperationen betroffen sind, schwierig.

Die dritte Priorität ist der Wiederaufbau. Dörfer, Häuser, Infrastruktur und landwirtschaftliche Flächen erlitten während der Zusammenstöße erhebliche Schäden. Der Wiederaufbau ist also nicht nur eine politische, sondern auch eine wirtschaftliche und soziale Frage.

Fadallah verbindet diese drei Fragen. In seiner Rede kann eine politische Lösung nicht nach ihrer formalen Existenz beurteilt werden. Sie muss vor Ort zu konkreten Ergebnissen führen.

Unter dieser Bedingung werden indirekte Verhandlungen als akzeptabel dargestellt.

Fadllallah lehnt « Submission »-Lösung ab

Diese diplomatische Offenheit geht mit einer klar formulierten Grenze einher.

Der Hisbollah-Abgeordnete sagt, dass die von ihm aufgeführten Ziele nicht durch « Kapitulation », « Unterordnung » oder « Unterordnung » erreicht werden können. Er glaubt, dass eine Politik, die auf diesen Prinzipien basiert, eher zu einer fortgesetzten Besetzung als zu ihrem Verschwinden führen würde.

Fadallah richtet diese Kritik direkt gegen die libanesischen Behörden.

Er beschuldigt die Macht, die israelische Präsenz durch das unter amerikanischer Vermittlung abgeschlossene Rahmenabkommen zu konsolidieren. Diese Anschuldigung ist Teil des politischen Konflikts zwischen der Hisbollah und der Regierung von Nawaf Salam über die Strategie gegen Israel und die Waffenfrage.

Im Gegenteil, die Regierung verteidigt einen Ansatz, der auf der Stärkung des Staates, dem Einsatz der Armee und den Verhandlungen über einen israelischen Rückzug basiert. Sie ist auch der Ansicht, dass Waffen schrittweise unter die ausschließliche Autorität staatlicher Institutionen gestellt werden sollten.

Die Divergenz betrifft daher nicht mehr nur die Existenz eines politischen Weges. Fadllallahs Aussagen zeigen, dass sie auch ihren Inhalt, ihre Bedingungen und das Kräfteverhältnis, in dem sie durchgeführt werden soll, abdeckt.

Seit November 2024 hält die Hisbollah die Vorschläge für unzureichend

Hassan Fadllallah wählte auch den 27. November 2024 als Ausgangspunkt für seine politische Einschätzung.

Dieses Datum entspricht dem Inkrafttreten des Waffenstillstands, der mehr als ein Jahr der Konfrontation zwischen Israel und der Hisbollah beendete, einschließlich zwei Monaten eines besonders intensiven Krieges im Herbst 2024.

Laut dem Abgeordneten wurde der Hisbollah und Amal seitdem kein « vernünftiger » politischer Vorschlag unterbreitet, um die Situation auf nachhaltige Weise zu lösen.

Er definierte die Kriterien, die ein solcher Vorschlag erfüllen sollte: den Libanon zu schützen, den Morden ein Ende zu setzen und den Bewohnern die Rückkehr in ihre Häuser zu ermöglichen.

« Die Hisbollah und die Amal-Bewegung haben keine Türen verschlossen und sind nicht gegen eine politische Lösung », betonte er.

Diese Formulierung ermöglicht es dem Abgeordneten, auf den Vorwurf zu reagieren, dass beide schiitischen Formationen notwendigerweise die militärische Option bevorzugen würden. Fadallah behauptet im Gegenteil, dass sie bereit sind, eine Verhandlungslösung in Betracht zu ziehen, ist aber der Ansicht, dass die bisher vorgeschlagenen Bedingungen die von ihnen verteidigten Ziele nicht garantieren.

Eine Erklärung mitten in der Debatte über Waffen

Fadllallahs Kommentare wurden gemacht, während die Frage der Sicherheit im Südlibanon nun direkt mit der nationalen Debatte über die Waffen der Hisbollah verbunden war.

Präsident Joseph Aoun und Premierminister Nawaf Salam haben wiederholt das Prinzip des staatlichen Waffenmonopols bekräftigt. Es wird erwartet, dass die libanesische Armee eine zentrale Rolle bei der Kontrolle des Territoriums und bei den Vorkehrungen zur Stabilisierung der Grenze spielt.

Joseph Aoun erklärte diese Woche erneut vor Militärpersonal, dass die Waffen der Armee « die einzigen legitimen Waffen » seien. Gleichzeitig betonte er die Notwendigkeit, dass die Institution alle Libanesen schützt, einschließlich derjenigen, die sich gegen Entscheidungen oder staatliche Autorität stellen.

Die Hisbollah ihrerseits bestreitet eine Abrüstung, die stattfinden würde, wenn Israel Positionen im Libanon unterhält und seine Operationen auf dem Territorium fortsetzt.

Diese Divergenz bleibt vollständig.

Fadllallahs Erklärung enthält nicht die Zusage der Hisbollah, ihre Waffen im Rahmen einer möglichen politischen Lösung abzugeben. Es geht um die Möglichkeit, Diplomatie und indirekte Verhandlungen zu nutzen, um die Situation im Süden zu lösen.

Die beiden Themen sind jedoch in den laufenden Diskussionen eng miteinander verbunden. Die libanesischen Behörden wollen den israelischen Rückzug, während sie die Kontrolle des Staates und der Armee ausweiten. Die Hisbollah fordert, dass das Ende der israelischen Präsenz und Operationen jeder endgültigen Befragung ihres Arsenals vorausgeht.

Präzedenzfall für die Seegrenze

Fadllallahs Öffnung für indirekte Verhandlungen hat einen wichtigen Präzedenzfall: das Seegrenzenabkommen, das 2022 abgeschlossen wurde.

Damals hatte die Hisbollah das Prinzip der Verhandlungen akzeptiert, die vom libanesischen Staat unter amerikanischer Vermittlung geführt wurden, ohne direkt an Diskussionen mit Israel teilzunehmen.

Die Vereinbarung legte die Seegrenze zwischen den beiden Ländern fest und definierte ihre Rechte an Offshore-Energiezonen.

Der Präzedenzfall ist jedoch begrenzt. Die maritime Abgrenzung umfasste ein spezifisches Dossier. Die aktuellen Diskussionen befassen sich mit viel umfassenderen Themen: der israelischen Militärpräsenz, der Grenzsicherheit, der Rückkehr der Bevölkerung, dem Wiederaufbau, dem Einsatz der Armee und der Zukunft des Hisbollah-Militärapparats.

Eine mögliche Verhandlung über den Südlibanon wäre daher politisch und sicher viel komplexer.

In der Erklärung von Fadllallah heißt es jedoch, dass die Hisbollah grundsätzlich keinen Mechanismus ablehnt, in dem der libanesische Staat über eine dritte Partei verhandelt.

Hisbollah unterhält Minister in der Salam-Regierung

Hassan Fadllallah sprach am Freitag auch über die Beziehungen der Hisbollah zur Regierung von Nawaf Salam.

Trotz ihrer Kritik an der Exekutivpolitik erwägt die Partei derzeit nicht, ihre Minister zurückzuziehen.

Der Abgeordnete erklärte ihre Beibehaltung in der Regierung mit « nationalen und politischen Bedürfnissen im Zusammenhang mit Partnerschaft ». Er erwähnte auch eine Vereinbarung mit der Amal-Bewegung, in der aktuellen Periode in der Firma zu bleiben.

Seiner Ansicht nach stellt diese Entscheidung jedoch keine Unterstützung für die Regierungspolitik dar.

Fadllallah erklärte ausdrücklich, dass die Anwesenheit der Hisbollah in der Regierung nicht bedeutete, dass die Hisbollah die Politik des Kabinetts für erfolgreich hielt, noch bedeutete es, dass die Teilnahme der Hisbollah-Minister ihre Richtung erheblich ändern würde.

Diese Unterscheidung spiegelt die aktuelle Position der Partei wider: in Institutionen zu bleiben und gleichzeitig mehrere Entscheidungen der Zentralregierung in Frage zu stellen.

Die Hisbollah und Amal behalten somit ihre Teilnahme am Kabinett bei, während sie mit Nawaf Salam in wichtigen Fragen, insbesondere dem Umgang mit Waffen und der gegen Israel verfolgten Strategie, nicht übereinstimmen.

Zwischen Verhandlungen und Meinungsverschiedenheiten mit der Regierung

Hassan Fadllallahs Erklärungen verdeutlichen daher die Konturen der aktuellen Position der Hisbollah zum Südlibanon.

Die Partei schließt nicht die Tür zu einer politischen Lösung. Sie akzeptiert den Grundsatz der Diplomatie, der auf den vom Libanon beanspruchten Rechten beruht, und erklärt sich offen für indirekte Verhandlungen. Sie legt jedoch die erwarteten Ergebnisse des israelischen Rückzugs, der Rückkehr der Einwohner und des Wiederaufbaus fest.

Gleichzeitig weigert sich die Hisbollah, diesen diplomatischen Weg mit einer Kapitulation angesichts der israelischen Forderungen zu verbinden. Sie lehnt den Ansatz der Regierung zum von den USA vermittelten Abkommen ab und hält an ihrem Widerstand gegen Abrüstung unter den gegenwärtigen Bedingungen fest.

Die Erklärung löst daher nicht die Meinungsverschiedenheit zwischen der Partei und der Exekutive. Vielmehr klärt sie das Terrain, auf dem er sich bewegt: Die Hisbollah lehnt die Verhandlungen selbst nicht ab, sondern stellt die politischen und sicherheitspolitischen Bedingungen in Frage, unter denen sie derzeit geführt werden.

Der nächste Schritt wird daher vom Inhalt der in Beirut vorgelegten Vorschläge, der Entwicklung des israelischen Rückzugs und den Garantien abhängen, die eine mögliche Regelung begleiten könnten. Für Fadllallah bleibt das am Freitag angekündigte Kriterium konkret: Eine Lösung muss den israelischen Operationen ein Ende setzen und den Bewohnern des Südens eine nachhaltige Rückkehr in ihre Dörfer ermöglichen.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews