Die Explosion des Habaş-Stahlwerks in Aliağa, Provinz Izmir, tötete am Montag, den 9. November 16 Menschen. Recep Tayyip Erdoğan gab bekannt, dass dreizehn Verwundete in Behandlung blieben, zwei von ihnen in ernstem Zustand. Die Behörden haben gerichtliche und administrative Ermittlungen eingeleitet. Die ersten Ergebnisse beziehen sich auf den Fall einer rollenden Brücke, während das Unternehmen angibt, dass Wartungsarbeiten im Gange waren. Fünf Personen wurden nach Angaben der türkischen Presse festgenommen. Die Verantwortung muss noch festgelegt werden.

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Bei der Explosion des Habaş-Stahlwerks in Aliağa im Westen der Türkei starben am Montag, den 9. November 2026 16 Menschen. Präsident Recep Tayyip Erdoğan kündigte dieses Ergebnis nach einer Regierungssitzung an. Dreizehn Verwundete setzen ihre Behandlung fort, zwei von ihnen in ernstem Zustand. Gerichtliche und administrative Untersuchungen müssen die Umstände der Tragödie und mögliche Verantwortlichkeiten ermitteln.

Der Industriestandort liegt in der Provinz Izmir, etwa 60 Kilometer nördlich der Hafenstadt. Die Opfer sind Fabrikarbeiter. Die Bilanz hat sich im Laufe der Forschung und Krankenhausinformationen am Nachmittag erhöht.

Die Explosion des Habaş-Stahlwerks und der Fall eines Krans

Das Gouvernement Izmir liegt um die Mittagszeit oder 9 Uhr UTC im Bezirk Bozköy. Seine ersten Ergebnisse deuten auf den Bruch einer Rollbrücke hin, die während eines flüssigen Stahlgießvorgangs in einen Lichtbogenofen fiel. Diese Beschreibung bleibt die der ersten offiziellen Beobachtungen, vor den Ergebnissen der Ermittler.

Gouverneur Süleyman Elban beschrieb dann einen Abfall der Ausrüstung während einer Operation, um Ausrüstung zu ersetzen. Ein Feuer folgte der Explosion. Relief hat Feuerwehrleute, medizinische Teams und türkische Katastrophenmanagementdienste mobilisiert.

Bürgermeister von Izmir, Cemil Tugay, sagte, die Teams arbeiteten daran, eine eingestürzte Plattform zu räumen. Die Verwundeten erreichten mehrere Krankenhäuser in der Gegend. Erste Ankündigungen von Menschen, die in den Trümmern gefangen waren, gingen der Überprüfung des Präsidenten des Abends voraus.

Habaş erinnert an Wartungsarbeiten

In einer von einer türkischen Agentur weitergeleiteten Erklärung stellt Habaş den Unfall als bei geplanten Wartungsarbeiten aufgetreten dar. Das Unternehmen gibt an, dass diese Arbeit einen der Elektrolichtbogenöfen an seinem Standort in Aliağa betraf.

Das Management bestätigt Tote und Verwundete unter seinen Mitarbeitern. Sie sagt, dass ihre Notfallteams eingegriffen haben und dass die Verwundeten ins Krankenhaus eingeliefert wurden. Sie behauptet auch, mit den zuständigen Behörden zusammenzuarbeiten, um die Ursachen des Unfalls zu ermitteln. Diese Feststellungen stellen nicht die Untersuchungsergebnisse dar.

Fünf Personen nach türkischer Presse verhaftet

Die Staatsanwaltschaft Menemen eröffnete die gerichtlichen Ermittlungen. Fünf Personen wurden in diesem Zusammenhang verhaftet, laut Berichten türkischer Behörden, die von mehreren lokalen Medien aufgegriffen wurden. Ermittler suchen nach möglicher Fahrlässigkeit oder Verantwortlichkeiten. Eine Untersuchung greift der Schuld der Betroffenen nicht vor.

Recep Tayyip Erdoğan schickte den Minister für Energie und natürliche Ressourcen, Alparslan Bayraktar, und den Minister für Arbeit und soziale Sicherheit, Vedat Işıkhan, nach Izmir. Die Präsidentschaft bestätigte ihren Schritt und die Eröffnung beider Untersuchungen.

Der Präsident forderte, dass der Unfall, seine Ursachen und mögliche Misserfolge festgestellt werden. Die Oppositionspartei DEM forderte ihrerseits eine transparente Untersuchung und Strafverfolgung der Verantwortlichen im Falle von Mängeln.

Die Expertise muss noch den technischen Ablauf der Explosion und die Sicherheitsbedingungen in der Werkstatt spezifizieren. Die Behandlung der 13 Verwundeten geht weiter.

Bild: Recep Tayyip Erdoğan bei einer Pressekonferenz in Den Haag am 25. Juni 2025. Dieses Archiv zeigt nicht Aliğas Unfall oder seine Ankündigung vom 9. November 2026. Phil Nijhuis / Niederländisches Außenministerium, via Wikimedia Commons. Ganzes Foto, proportional verkleinert und umgeben von einem Libnanews-Dressing.Originalfoto und CreditsFoto und visuelle Anpassung untercC BY-SA 4.0 Lizenz.

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