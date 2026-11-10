Eine starke Explosion durch israelische Streitkräfte wurde am Dienstag, dem 10. November, in Qantara gemeldet, während am Nachmittag ein intermittierendes Artilleriefeuer am Stadtrand von Mayfadoun stattfand. In Zibqin wurden zwei Erste-Hilfe-Mitarbeiter der Gesundheitsbehörde beim Einsturz eines Gebäudes während einer Körperrettung leicht verletzt. Die Depeschen verknüpfen diese Ereignisse nicht. Sie geben nicht die menschlichen Ergebnisse in Qantara und Mayfadoun oder die Ursache des Zusammenbruchs in Zibqin an.

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Eine starke Explosion durch israelische Streitkräfte wurde am Dienstag, den 10. November, in Qantara, Südlibanon, gemeldet. Eine Agentursendung, die am späten Nachmittag ausgestellt wurde, berichtet über diese Tatsache, ohne das Ziel oder den Schaden anzugeben. Artillerie traf auch den Stadtrand von Mayfadoun am Nachmittag.

Israelische Explosion in Qantara

Der neue Qantara-Sender liefert nicht den genauen Zeitpunkt der Explosion. Es zeigt keine menschliche Einschätzung. Dieser Bericht unterscheidet sich von dem am Morgen gemeldeten Luftangriff auf den Ort, der bereits in unserem vorherigen Punkt behandelt wurde.

In Mayfadoun berichtet der Korrespondent einer Nachrichtenagentur von zeitweiligen Bombardements im Al-Sawwan-Gebiet am Stadtrand. Er stellte diese Schüsse am Nachmittag des 10. November. Der Bericht erwähnt keine Opfer- oder Schadensbewertung.

Zwei Rettungskräfte in Zibqin leicht verletzt

Bei einem anderen Vorfall wurden zwei Mitglieder der Hilfsteams der Gesundheitsbehörde in Zibqin leicht verletzt. Laut einem Pressekorrespondenten in Reifen ist ein Gebäude eingestürzt, während es an einer Körperrettungsoperation im Inneren teilnahm.

Der Bericht nennt nicht die Ursache des Zusammenbruchs, den Zeitpunkt der Intervention oder die Anzahl der gesuchten Stellen. Es stellt keine Verbindung zu den in Qantara oder Mayfadoun gemeldeten Fakten her.

Diese Information beschreibt mehrere verschiedene Ereignisse im Süden. Die beiden Verwundeten von Zibqin dürfen nicht zu einem angeblichen Bombenanschlag hinzugefügt werden. In Qantara und Mayfadoun stellt die Abwesenheit von Opfern, die in den Sendungen erwähnt wurden, keine Bestätigung eines Mangels an Verletzungen dar.

Illustration: Deir Mimas, 7. August 2019. Diese Archivansicht zeigt keine der drei Vorfallsorte. Foto: Prodrummer619 / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0. Redaktionskleid Libnanews.

Foto:originalfoto;cC BY-SA 4.0 Lizenz.

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