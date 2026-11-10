Ormuz: Öltanker bei Oman getroffen

Ein Öltanker wurde am 10. November in der Nähe von Lima, Oman, von einem nicht identifizierten Projektil getroffen. Seine Besatzung ist sicher und es wurde keine Verschmutzung gemeldet, laut UKMTO. ADNOC Logistics & Services gibt bekannt, dass eines seiner Schiffe in emiratischen Hoheitsgewässern beschädigt wurde. Iran behauptet auch, dass drei Öltanker Brände erlitten haben. Es gibt keinen Zusammenhang zwischen diesen verschiedenen Berichten, deren Schiffsidentitäten und spezifische Umstände noch geklärt werden müssen.

4

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Ein Öltanker traf in der Nähe des Oman, ein Schiff, das in den emiratischen Gewässern beschädigt wurde, und drei vom Iran angekündigte Brände: mehrere maritime Berichte am Dienstag, den 10. November 2026. UKMTO zeigt an, dass die Besatzung des in der Nähe von Lima erreichten Tankers sicher ist. Es gibt keinen Zusammenhang zwischen diesem Vorfall, der Ankündigung von ADNOC und den iranischen Behauptungen.

Ein Öltanker traf in der Nähe von Oman, ohne gemeldete Verschmutzung

Der Kapitän des Tankers meldete einen nicht identifizierten Projektileinschlag etwa 19 Seemeilen nordöstlich von Lima. Diese Stadt liegt an der omanischen Küste, nahe der Straße von Ormuz. L-UKMTO, das für die Verbindung mit der kommerziellen Schifffahrt zuständig ist, gab eine Warnung von zwei Nachrichtenagenturen heraus.

Laut dieser Warnung sind alle Besatzungsmitglieder sicher und gesund. Zum Zeitpunkt der Berichterstattung wurden keine Umweltauswirkungen gemeldet. Die Nachricht gibt nicht den Namen des Gebäudes oder die Identität seines Eigentümers an. Er schreibt den Angriff auch keinem bestimmten Akteur zu.

Die genaue Art des Projektils bleibt unbekannt. Daher erlauben die verfügbaren Informationen nicht, dass eine Rakete, Drohne oder Mine abgeschlossen werden kann. Die UKMTO fordert die in der Region anwesenden Schiffe auf, vorsichtig zu sein und verdächtige Aktivitäten zu melden.

ADNOC bestätigt Angriff in emiratischen Gewässern

ADNOC Logistics & Services gab eine Erklärung vom 10. November heraus. Das Unternehmen behauptet, dass eines seiner Schiffe nach einem Angriff an diesem Nachmittag Schaden erlitten hat. Es stellt die Fakten in den Hoheitsgewässern der Vereinigten Arabischen Emirate im Golf.

In den konsultierten Elementen ist der Schiffstyp nicht angegeben. Sie erlauben nicht, dass es so dargestellt wird, wie der Öltanker vor Lima gemeldet wurde. Diese Ankündigung ist um den 10. November und nicht über Angriffe auf die Gebäude der Gruppe berichteten die Vortage.

Die drei vom Iran angekündigten Brände müssen noch bestätigt werden

Die iranischen Revolutionsgarden kündigten ihrerseits zwei verbrannte Öltanker und einen dritten Vorfall am Dienstagnachmittag an. In einer Erklärung des iranischen öffentlichen Fernsehens behauptet ihre Marine, dass letzteres Schiff eine Mine getroffen habe. Es platziert die Explosion und das Feuer in der östlichen Straße.

Die Erklärung enthält keine Namen, Flaggen oder menschliche Aufzeichnungen. Sie beschreibt die von Teheran ausgeliehene Passage als nicht autorisiert. Diese Qualifikation entspricht der iranischen Position; sie begründet nicht allein den rechtlichen Status der betreffenden Schifffahrt.

Die eingesehenen Informationen dürfen keine unabhängige Bestätigung der drei mutmaßlichen Brände begleiten. Es wäre daher verfrüht, diese Schiffe in die britischen und die emiratischen Berichte aufzunehmen. Enge Forderungen hatten bereits am 7. und 8. November in Umlauf gebracht. Sie müssen von den Kommuniqués der Zehn getrennt bleiben.

Diese Ankündigungen erfolgen, da die Bedingungen für eine Wiedereröffnung von Ormuz im Mittelpunkt des Austauschs zwischen Washington und Teheran bleiben. Am Dienstag hielt der Iran an seinen Forderungen fest, während Katar weiter vermittelte. Keine angekündigte Vereinbarung garantiert noch eine normale Wiederaufnahme der Navigation.

Für den gemeldeten Öltanker in der Nähe von Lima sieht der britische Alarm eine Schadensbeurteilung beim ersten Tageslicht vor. Das Ausmaß des Schadens bleibt daher noch zu spezifizieren.

Cover: Fotoarchiv Libnanews zur Illustration verwendet. Es gibt keine Verbindung zwischen dem vertretenen Schiff und den Vorfällen vom 10. November. Editorial Kleid mit IA Hilfe von echten Fotografie gemacht. Foto: Libnanews Archives.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews