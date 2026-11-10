Internetnetze: Staatsanwaltschaft Mandate TRA

Die Generalstaatsanwaltschaft am Kassationsgericht beauftragt die TRA mit der Organisation der Übertragung von Abonnenten auf nicht autorisierte Internetnetze in den Sektoren von zehn Ogero-Zentralstellen. Die Mission sieht eine Höchstdauer von drei Monaten ab der Rechtshilfekommission vor, deren genauer Termin in der Entsendung nicht erscheint. Die Kontinuität des Dienstes muss gewahrt bleiben. Die Sicherheitsdienste werden die Operation begleiten, während die Behörde über Übermittlungen und Warnungen an die Täter berichten wird.

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Der Generalstaatsanwalt des Kassationsgerichts, Ahmad Rami Hajj, hat die Regulierungsbehörde für Telekommunikation (TRA) beauftragt, die Übertragung von Abonnenten in autorisierte Netze zu organisieren. Die am Dienstag, den 10. November 2026 veröffentlichte Rechtshilfekommission zielt auf Gebiete von Beirut, seine unmittelbare Peripherie und Tripolis ab. Sie legt eine maximale Frist von drei Monaten fest und schreibt die Kontinuität des Dienstes vor.

Diese illegale Internetintervention im Libanon bietet einen Rahmen für die Durchführung einer Operation, die TRA bereits im September vorgestellt hatte. Die Staatsanwaltschaft fordert nun eine Weiterverfolgung der Überstellungen, Warnungen an die Täter und Fristen. Sicherheitsunterstützung ist auch in der Mission enthalten.

Illegales Internet im Libanon: eine Mission, die TRA anvertraut wurde

Laut einer Agentur, die den Text reproduziert, schickte der Richter sein Rechtshilfeschreiben an das Ministerium für Telekommunikation und TRA. Sie beruft sich auf die Verbreitung nicht autorisierter Netzwerke und die Einnahmen, die ihre Aktivitäten dem Finanzministerium entziehen würden. Das Dokument quantifiziert diesen Gewinnverlust nicht und identifiziert keine Unternehmen oder Einzelpersonen.

Die TRA erhält die technische Verantwortung für die Operation. Die Staatsanwaltschaft fordert den Vertragsstaat auf, die notwendigen Maßnahmen zu ergreifen, um die Nutzer nicht autorisierter Netze in juristische Netze zu überführen. Sie unterstreicht ihre Rolle als für den Sektor zuständige Behörde und die Präsenz von technischen Spezialisten in ihr.

Der Text bezieht sich auf den am 5. Februar 2026 angenommenen Regulierungsbeschluss 4/2026. Dieser Verweis verknüpft den gerichtlichen Ansatz mit einem bestehenden System. Sie beschreibt keine neue Allgemeingenehmigung für Händler, die ohne Lizenz tätig sind.

Abonnenten, die von zehn Zentralstellen betroffen sind

Der Umkreis umfasst die Bereiche, die von zehn Ogero-Zentralbüros bedient werden. Die von der TRA für dieses Vorhaben veröffentlichte offizielle Liste erlaubt die Angabe der Namen.

In Beirut umfasst sie Ashrafieh, Hamra, Badaro, Adlieh, Minet el-Hosn und Ras Beirut. Er fügte Baabda und Hazmieh hinzu, dann Tripoli-El Mina und Tripoli-Bahsas im Norden.

Diese Namen beziehen sich auf die Bereiche, die Zentralbüros dienen, keine undeutliche Verpflichtung für alle ihre Bewohner. Das Verfahren betrifft Teilnehmer, die an nicht autorisierte Netze in diesen Bereichen angeschlossen sind. Ein Verwender, der bereits Kunde eines zugelassenen Lieferanten ist, kann nicht allein aufgrund seiner Anschrift als betroffen angesehen werden.

Die Ankündigung vom 10. November wird von keinem Besuchskalender der Nachbarschaften begleitet.

Drei Monate, mit dem Erfordernis der Kontinuität

Der Höchstzeitraum beginnt mit dem Datum der Rechtshilfeersuchen. Die Versendung trennt nicht das Datum der Handlung. Sie ermöglicht es daher nicht, allein aus ihrer Veröffentlichung einen Zeitplan mit Sicherheit festzulegen.

Die Staatsanwaltschaft verlangt, dass die Übermittlungen die Kontinuität der Verbindung gemäß den technischen, administrativen und rechtlichen Verfahren aufrechterhalten. Der Text erinnert auch an das Ziel, zusätzliche Gebühren für Abonnenten zu vermeiden.

Diese Anforderungen bestimmen die zukünftige Umsetzung. Sie stellen keine Bilanz bereits abgeschlossener Verbindungen dar. Keine Anzahl der übertragenen Kunden, kein neuer Tarifplan und kein allgemeiner Stichtag werden bekannt gegeben.

Der Schutz der Kontinuität betrifft die Organisation des Netzwechsels. Sie befreit die betroffenen Teilnehmer nicht von den von der TRA geforderten Schritten. Die Kommission fordert sie auf, ihre Situation schnell zu regeln, um das Risiko einer Unterbrechung zu verringern.

Sichere Unterstützung und Berichterstattung an die Staatsanwaltschaft

Die Rechtshilfekommission sorgt für die Koordinierung mit den zuständigen Sicherheitsbehörden und -diensten. Das Armeekommando, die inneren Sicherheitskräfte, die allgemeine Sicherheit und die Staatssicherheit werden erwähnt, um die TRA zu begleiten.

Ihre Unterstützung ermöglicht es, die erforderlichen Maßnahmen zu treffen und die erforderlichen Protokolle zu erstellen. Diese Hilfsmission beweist nicht, dass in den betroffenen Sektoren bereits Demontagemaßnahmen oder Beschlagnahmen stattgefunden haben.

Die TRA muss regelmäßige Berichte an die Staatsanwaltschaft beim Kassationsgericht übermitteln. Sie müssen die ergriffenen maßnahmen, die anzahl der übertragenen abonnenten und die warnungen an straftäter, die sich weigern, dies zu tun, detailliert beschreiben. Die Fristen, die Letzteren eingeräumt werden, sollten ebenfalls aufgenommen werden.

Das Dokument fordert die Einstellung von Verstößen, um die Übertragung auf autorisierte Netzwerke zu ermöglichen. Es wird jedoch keine individuelle Verurteilung gemeldet. Es gibt auch nicht die Häufigkeit der fälligen Berichte an.

Verfahren vor November eingeleitet

Am 23. September 2026 kündigte TRA die Organisation von Abonnements in den gleichen zehn Servicebereichen an. Sie hatte bereits eine Koordination mit akkreditierten Lieferanten, Justizbehörden und Sicherheitsdiensten.

Die Überwachungsbehörde fordert die betreffenden Verwender auf, sich an einen in ihrem Sektor tätigen zugelassenen Lieferanten zu wenden. Er muss die notwendigen Schritte und Dokumente erläutern. Ein Abonnent, der nicht kontaktiert wurde, kann auch seinen derzeitigen Vertriebspartner fragen, welcher lizenzierte Lieferant seinen Bereich bedient.

Die Regelung vom Februar sah eine gesonderte Regulierungsfrist vor, die anhand ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt berechnet wurde. Es sollte nicht mit den im Rechtshilfeersuchen genannten drei Monaten verwechselt werden. Die veröffentlichten Informationen erlauben es nicht, den letztgenannten Zeitraum als formelle Änderung des Regulierungsbeschlusses darzustellen.

Dies ist auf das gerichtliche Mandat und die jetzt gemeldeten Überwachungspflichten zurückzuführen. Der nächste überprüfbare Schritt wird die Umsetzung in den betroffenen Bereichen sein, wobei die Transferzahlen der Staatsanwaltschaft von TRA mitgeteilt werden.

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