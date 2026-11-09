Wirtschaftswachstum in Frankreich: erwartete Erholung

Die Bank of France prognostiziert einen moderaten Anstieg des BIP im vierten Quartal 2026, ohne genaue Zinssätze bekannt zu geben. Seine Untersuchung beschreibt einen im November erwarteten industriellen Neustart, behält jedoch angesichts der Unsicherheiten eine starke Reserve. Die jüngsten INSEE-Konten zeigen einen Rückgang von 0,1% im dritten Quartal, trotz steigendem Haushaltsverbrauch. Investitionen und Exporte gingen zurück. Eine Erholung zum Jahresende würde zwei aufeinander folgende Quartale der Schrumpfung vermeiden, ohne eine einheitliche Verbesserung der Sektoren zu gewährleisten.

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Das Wirtschaftswachstum in Frankreich würde sich im vierten Quartal 2026 moderat erholen, so die Bank von Frankreich in ihrer am Montag, den 9. November veröffentlichten Umfrage. Dieses Szenario würde ein zweites aufeinanderfolgendes Quartal der Kontraktion ausschließen. Die Institution gibt jedoch keine genauen Zinssätze an und unterstreicht die hohe Unsicherheit, die diese Prognose umgibt.

Wirtschaftswachstum in Frankreich: ein ungleicher Start

Unternehmen erwarten eine Beschleunigung der Industrie im November, ein langsameres Wachstum der Dienstleistungen und eine nahezu stabile Gebäudestruktur. Im Oktober unterstützten die Luft- und Verteidigungs- sowie Rechenzentrumsaktivitäten die Produktion. Das Auto bleibt in Schwierigkeiten.

Die Antworten deuten auch auf Liquiditätsdruck hin. Politische, budgetäre und soziale Unsicherheiten sowie teurere Kraftstoffe verzögern bestimmte Projekte und Entscheidungen.

Die Umfrage basiert auf rund 8.500 Unternehmen oder Einrichtungen, die zwischen dem 28. Oktober und dem 4. November befragt wurden. Es unterscheidet ihre Einschätzung vom Vormonat von ihren Erwartungen für den folgenden Monat.

Diese Antworten sind keine umfassende Erhebung der inländischen Produktion. Meinungsbilanzen messen das Gleichgewicht zwischen günstigen und ungünstigen Bewertungen und unterliegen saisonalen Gewichtungen und Anpassungen. Daher entspricht ein Anstieg dieser Indikatoren nicht direkt einem Prozentsatz des BIP-Wachstums.

Eine Erholung nach dem Fall im dritten Quartal erwartet

Der Ausgangspunkt bleibt fragil. Laut der ersten Schätzung von INSEE, die am 30. Oktober veröffentlicht wurde, fiel das BIP zwischen Juli und September um 0,1%. Er stagnierte im zweiten Quartal nach einem Rückgang von 0,2% im ersten Quartal.

Indikator im dritten Quartal 2026 Vierteljährliche Änderung BIP 0,1 % Verbrauch der privaten Haushalte +0,4 % Gesamtinvestition -0,6 % Ausfuhren -1,7 %

Diese INSEE-Daten werden saisonal und arbeitstäglich angepasst. Der Verbrauch stieg, aber die Investitionen gingen weiter zurück. Der Außenhandel hat 0,6 Prozentpunkte vom Quartalswachstum abgezogen.

Das übliche Konzept der technischen Rezession bezieht sich auf zwei aufeinanderfolgende Quartale des BIP-Rückgangs. Ein positives Wachstum zum Jahresende würde diese Nachfolge nach dem Sommerrückgang vermeiden. Es bleibt in diesem Stadium eine Prognose und kein beobachtetes Ergebnis.

Die Bank of France kombiniert ihre Umfrage mit anderen Indikatoren, um die vierteljährliche Aktivität zu schätzen. Die nächsten Ergebnisse werden verwendet, um festzustellen, ob der erwartete industrielle Neustart stattfindet und die Schwäche anderer Sektoren ausgleicht.

Bild der Illustration: Bank of France Gebäude, rue Croix-des-Petits-Champs in Paris, 21. April 2024. Boubloub Archive, via Wikimedia Commons, unterCC0 1.0Ganzes Foto, proportional verkleinert, mit Libnanews Dressing.Originalfoto und Credits.

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