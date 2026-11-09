Russland: Ottawa sanktioniert 62 Personen und Organisationen

Kanada kündigt Sanktionen gegen 38 Entitäten und 24 Personen an, die laut Ottawa mit russischen militärischen Fähigkeiten und Finanzkanälen in Verbindung stehen. Anita Anand stellte diese Maßnahmen am 9. November in Paris am Rande der G7 vor. Die regulatorische Änderung ist auf den 5. November datiert. Neue Einträge umfassen Industrieunternehmen, Banken und Kryptowährungsplattformen. Sie führen zu einem Einfrieren von Vermögenswerten und Transaktionsverboten für Einzelpersonen in Kanada und Kanadiern im Ausland.

3

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Die kanadischen Sanktionen gegen Moskau erstrecken sich auf 38 Einrichtungen und 24 weitere Personen. Die kanadische Außenministerin Anita Anand kündigte am Montag, den 9. November 2026 in Paris am Rande des G7-Gipfels der Leiter der Diplomatie an. Ottawa umfasst russische ballistische Fähigkeiten, Cyberaktivitäten und Finanzkanäle, die nach Angaben der kanadischen Regierung den Krieg gegen die Ukraine unterstützen.

Die diplomatische Ankündigung betrifft eine regulatorische Änderung vom 5. November. Die 62 neuen Einträge sind in Anhang 1 der Russland Special Economic Measures Regulations aufgeführt. Es handelt sich daher um eine Reihe von Sanktionen, die am Montag öffentlich vorgelegt wurden und deren Rechtstext bereits in der vergangenen Woche geändert wurde.

Kanadische Sanktionen gegen Moskauer Zielraketen

Global Affairs Canada ist in erster Linie die russische Verteidigungsindustriebasis. Nach Angaben des Ministeriums müssen Maßnahmen die Mittel zur Entwicklung ballistischer Raketentechnologie reduzieren. Anita Anand behauptet, Wladimir Putins Fähigkeit, ukrainische Städte zu treffen, schwächen zu wollen. Dieses Ziel stellt die politische Rechtfertigung für die Sanktionen dar; ihre Auswirkungen auf die Herstellung oder den Einsatz von Raketen werden in der Ankündigung nicht quantifiziert.

In der offiziellen Präsentation des Systems werden Führungskräfte und Unternehmen erwähnt, die an Lieferketten für diese militärischen Fähigkeiten beteiligt sind. Sie zitiert auch Akteure in illegalen Schifffahrtsnetzwerken und Cyberaktivitäten, die Russland zugeschrieben werden. Ottawa verbindet somit Industriezulieferer mit Vermittlern, die ihre Operationen erleichtern können.

Banken und Kryptowährungsplattformen

Die Finanzkomponente umfasst Kryptowährungsaustauschplattformen. Die kanadische Regierung beschuldigt sie, die russische Kriegswirtschaft zu unterstützen und will ihre Kosten erhöhen. Sie stellt diese Aktion als eine Zunahme des Drucks gegenüber ihren Verbündeten und Partnern dar.

Die Vorschriften umfassen EXMO Exchange Limited, Rapira Group LLC und Aifory LLC. Ozon Bank, Yandex Bank, Wildberries Bank und das National Settlement Depository erscheinen ebenfalls unter den neuen benannten Einheiten. Die Industrieliste umfasst Votkinskiy Zavod, Kamensky Combine, Morozov Plant, Altai Research and Production Centre und Mikron.

Im Änderungstext sind die Namen der Unternehmen und in einigen Fällen ihre anderen Namen angegeben. Er enthält keine detaillierte Darstellung des Sachverhalts jedes Falls. Die von der Abteilung vorgebrachten allgemeinen Gründe erlauben es daher nicht, dass jeder Organisation alle in der Pressemitteilung genannten Aktivitäten zugewiesen werden.

Einfrieren von Vermögenswerten und Transaktionsverbote

Die Auflistung in Anhang 1 führt zu einem Einfrieren von Vermögenswerten und einem Transaktionsverbot. Diese Verpflichtungen gelten für Personen, die sich in Kanada aufhalten, und für Kanadier im Ausland. Dazu gehören Vermögensgegenstände, die von oder für benannte Personen gehalten werden, damit verbundene Transaktionen, die Lieferung von Waren und die Erbringung von Finanzdienstleistungen.

Der Plan sieht Ausnahmen und einen Mechanismus vor, nach dem benannte Personen die Streichung ihrer Namen beantragen können. In dem Kommuniqué wird nicht festgelegt, wie hoch die Vermögenswerte sind, die aufgrund dieser neuen Einträge zurückgehalten werden könnten.

Die Änderung vom 5. November enthält auch eine gezielte Ausnahme für Schiffe, die bereits in Anhang 1.1 aufgeführt sind. Es autorisiert die Finanzdienstleistungen, die für ihre Eigentümer, Betreiber oder Manager erforderlich sind, um in Kanada juristische Dienstleistungen bezüglich der Durchsetzung von Verboten zu erhalten. Diese Bestimmung geht mit neuen Benennungen von Personen und Einrichtungen einher; sie stellt keine allgemeine Aufhebung der maritimen Beschränkungen dar.

Illustration: Anita Anand bei der Europäischen Kommission in Brüssel am 2. Dezember 2025. Jennifer Jacquemart / Europäische Kommission, © Europäische Union, via Wikimedia Commons. Das Foto wurde ganz und proportional verkleinert; Libnanews redaktionelles Dressing wurde um das Bild herum hinzugefügt. Foto und Credits ; cC BY 4.0 Lizenz.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews