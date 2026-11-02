Libanon und Iran: Welche Garantien gegen Krieg?

Libanon und Iran bleiben im Mittelpunkt der regionalen Sorgen: Beirut versucht, einen neuen Krieg zu vermeiden, aber die Garantien bleiben unsicher. Ein regionales Abkommen würde sein Territorium nicht automatisch schützen. Warnungen zielen auf die Entscheidung der Hisbollah, ohne ein Sicherheitsversprechen zu geben. Die Behörden fordern eine nationale Entscheidung zu Krieg und Frieden. Ihre Handlungsfähigkeit hängt auch vom Erhalt der Institutionen und den Verpflichtungen ab, die die verschiedenen Akteure akzeptieren würden. Keine öffentliche Versicherung zerstreut Unsicherheit.

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Die Fortsetzung der regionalen Verhandlungen reicht nicht aus, um sicherzustellen, dass der Libanon sich von einer neuen Konfrontation fernhält. Die Zeitungen vom 2. November 2026 beschreiben eine doppelte Unsicherheit: die der amerikanischen und israelischen Entscheidungen über den Iran und die des Verhaltens der Hisbollah, wenn ein Angriff stattfindet. Die libanesischen Behörden versuchen, das Land zu erhalten, aber die veröffentlichten Informationen zeigen keine öffentlichen Garantien, die diese verschiedenen Akteure zusammenbringen.

Das Thema geht also über die Mediation hinaus. Es umfasst die Verpflichtungen, die ein mögliches Abkommen mit sich bringen würde, ihre Anwendung auf libanesisches Territorium und die Fähigkeit der Institutionen, die Kriegsentscheidungen zu kontrollieren.

Ein regionales Abkommen würde Libanon nicht automatisch schützen

Al Akhbar berichtete über diplomatische Einschätzungen, dass ein mögliches Abkommen zwischen Washington und Teheran den Libanon nicht unbedingt vom militärischen Risiko ausschließen würde. Dies würde von den Klauseln und den damit verbundenen Garantien abhängen. Die Zeitung bezieht sich auch auf Berichte über mögliche israelische Präventivschläge gegen die Hisbollah, zusammen mit einem Angriff auf den Iran.

Diese Elemente bleiben hypothetisch. Sie betonen jedoch den Unterschied zwischen zwei Zielen: einen neuen regionalen Krieg zu vermeiden und ausdrücklichen Schutz vom Libanon zu erhalten. Ersteres könnte letzteres erleichtern, ohne es zu ersetzen.

Die Doha-Verhandlungen beinhalten die Einstellung der Feindseligkeiten, Ormuz und die von Teheran erwarteten wirtschaftlichen Maßnahmen. Ihr Ausgang bleibt offen. Es wäre daher verfrüht, eine bereits an der libanesischen Front eingegangene Verpflichtung abzuleiten.

Warnungen versuchen, vor der Entscheidung der Hisbollah zu handeln

Ad Diyar berichtet, dass offizielle libanesische Quellen über mehrere Kanäle Warnungen erhalten haben. Nach ihrer Darstellung würde die Teilnahme der Hisbollah zu erheblicher Zerstörung führen. Die Botschaft zielt darauf ab, die Wahl der Bewegung vor einer möglichen Wiederaufnahme der regionalen Kämpfe zu beeinflussen.

Al-Joumhouria bezieht sich unter der Führung diplomatischer Kreise auch auf eine amerikanische Warnung vor einer zerstörerischeren israelischen Antwort. Diese Gesprächspartner behaupten, dass Washington nicht eingreifen würde, um die Grenzen aufzuerlegen, wenn die Hisbollah an der Konfrontation teilnehmen würde.

Der Umfang dieser Warnungen sollte im umgekehrten Szenario nicht mit einer Sicherheitsgarantie verwechselt werden. Die Folgen einer Intervention zu bedrohen bedeutet nicht zu versprechen, dass es ohne Intervention keinen Streik geben wird. Die veröffentlichten Analysen halten genau diesen Unsicherheitsbereich aufrecht.

Die Bewegung formuliert keine öffentliche Verpflichtung zur Nichteinmischung

Laut anonymen Quellen, die von Al Akhbar zitiert wurden, gab die Hisbollah den Vermittlern keine klare Verpflichtung, weder in die eine noch in die andere Richtung. Die Tageszeitung beschreibt eine Weigerung, im Voraus Garantien zu geben, die seine Entscheidung einschränken würden, bevor sie die Art eines möglichen Angriffs kennt.

Ad Diyar erwähnt beruhigende Nachrichten von Nabih Berri, ohne ihren Inhalt und Autor ausreichend zu spezifizieren, um sie zu einer offiziellen Garantie der Hisbollah zu machen. Die Zeitung berichtet auch, dass die Bewegung weiterhin einen amerikanischen Krieg unwahrscheinlich beurteilen würde, während sie sich auf verschiedene Eventualitäten vorbereitet.

Diese Berichte ermöglichen es nicht, einen entschiedenen Eintritt in den Krieg anzukündigen. Sie können auch keine erworbene Neutralität bestätigen. Für die Behörden erschwert dieses Fehlen einer endgültigen öffentlichen Position die Suche nach gegenseitigen Verpflichtungen.

Nationale Entscheidung zu Krieg und Frieden bleibt umstritten

Béchara Rai fordert, dass die Entscheidung über Krieg und Frieden von einer einzigen nationalen Behörde getroffen wird. In den Worten von Ad Diyar und Al Jumhouria verbindet er den Schutz des Landes mit der Kontrolle der Waffen durch den Staat und seine rechtlichen Institutionen.

Gebran Bassil unterscheidet auch die Verteidigung des Territoriums von einer Entscheidung, anzugreifen oder zu klettern. Seiner Ansicht nach muss sie das nationale Interesse berücksichtigen. In Manama behauptet Youssef Raggi, dass die Entscheidungen des Libanon in Beirut stattfinden und dass das Land nicht zu einer Plattform werden darf, die die Golfstaaten bedroht, so Al Liwaa.

Diese Erklärungen drücken eine politische Linie aus. Ihre praktische Übersetzung hängt jedoch von den Machtverhältnissen ab, die Institutionen nicht allein kontrollieren. Der interne Konflikt um Dahr Al Baidar zeigt, wie umstritten die Umsetzung der staatlichen Waffenbeschlüsse bleibt.

Institutionen erhalten, ohne die Kontrolle über die Sicherheit zu verlieren

Al Joumhouria berichtet von einer zusätzlichen Sorge: Druck, Institutionen und die Armee weiter zu schwächen, könnte das Gegenteil des gewünschten Effekts bewirken. In Jony Mounirs Analyse könnte ihre Schwächung der Hisbollah zugute kommen, anstatt die Kapazität des Staates zu stärken.

Die libanesische Herausforderung besteht darin, externe Garantien zu suchen und interne Störungen zu vermeiden. Diplomatische Kontakte, Warnungen und Aufrufe zu einer nationalen Entscheidung sind Teil dieses Prozesses. Niemand allein reicht aus, um festzustellen, dass das Risiko beseitigt ist.

Der Libanon könnte von einer regionalen Deeskalation profitieren. Aber es aus einem neuen Krieg herauszuhalten, würde explizite Verpflichtungen und konsequente Entscheidungen auf seinem eigenen Territorium erfordern. Die Geschichten vom 2. November beschreiben immer noch eine Suche nach diesen Bedingungen, nicht ihre Verwirklichung.

Quellen

Al Akhbar, 2. November 2026, Seite 2; Ad Diyar, Seiten 1, 2 und 4; Al Joumhouria, Seiten 2 und 4-5; Al Liwaa, Seite 2.

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