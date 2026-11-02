Beirut: Abboud lässt Übertreter Bürgersteige frei

In Beirut ordnete Marwan Abboud den sofortigen Rückzug irregulärer Besetzungen von Bürgersteigen und der Öffentlichkeit an. Die Inspektionen beginnen am 16. November 2026. Geschäfte, touristische Einrichtungen und Parkhäuser sind betroffen, mit möglichen vorübergehenden Schließungen und einer Erinnerung an die Regeln für bestehende Genehmigungen und Parkdienste.

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Der Gouverneur von Beirut, Marwan Abboud, gab am Montag, den 2. November eine letzte allgemeine Warnung an Einzelpersonen, Unternehmen, touristische Einrichtungen und Valet-Unternehmen, die unregelmäßig öffentlichen Raum besetzen oder die Grenzen ihrer Genehmigung überschreiten. Täter müssen ihre einrichtungen sofort entfernen. Die angekündigten Inspektionen beginnen am 16. November 2026 mit Maßnahmen bis zur vorübergehenden Schließung der betreffenden Betriebe.

Die Warnung Nr. 11866/2026 vom 2. November wurde von der PR-Abteilung der Gemeinde Beirut übermittelt und von der National Information Agency (NNA) wiedergegeben. Sie betrifft kommunale öffentliche Güter, Bürgersteige, Fahrspuren und durch Verordnung vorgeschriebene Rückstoßgebiete. Sein erklärtes Ziel ist es, die kollektive Nutzung dieser Räume, die Sicherheit der Bewohner und die Bewegungsfreiheit von Fußgängern und Fahrzeugen zu schützen.

Tische, Displays und Hindernisse: ein sehr breiter Umfang

Der Text beschreibt die Einrichtungen, die eine irreguläre Beschäftigung darstellen können. Dazu gehören Tische, Stühle, Sitze, Zelte, feste oder bewegliche Regenschirme, Vorhänge, Blumenkästen und Metallschranken aus Beton oder Kunststoff, wenn sie die betreffenden Räume einnehmen oder reservieren und ihre Verwendung einschränken.

Waren, Regale, Ausstellungen, Trolleys, Stände und Kaffee- oder Getränkezubereitungsmaschinen sind ebenfalls erfasst, wenn sie außerhalb der gesetzlichen Grenzen des Betriebs platziert werden. Die Warnung betrifft auch die Ausweitung kommerzieller oder touristischer Aktivitäten über diese Grenzen hinaus, einschließlich unter den Balkonen oder den im Text genannten Vorschüssen.

Das Parken unterliegt ausdrücklichen Bestimmungen: Es ist verboten, private Hindernisse zu errichten, um Plätze auf öffentlichen Straßen zu reservieren oder Fahrzeuge auf Gehwegen für Fußgänger abzustellen. Die Liste der Geräte ist nicht erschöpfend: Als Kriterium wird die unregelmäßige Belegung oder die Einschränkung des Zugangs zu diesen Räumen herangezogen.

Sofortige Rücknahme, Inspektionen ab 16. November

Es sind zwei Fristen zu unterscheiden. Die Warnung fordert die Betroffenen auf, ihre Straftaten unverzüglich einzustellen und nichtkonforme Einrichtungen und Hindernisse zu beseitigen. Er fixierte dann den 16. November 2026 als Beginn der Feldkontrolltouren. Dieses Datum gilt daher nicht als Ermächtigung zur Aufrechterhaltung irregulärer Berufe bis dahin.

Diese Inspektionen werden von den zuständigen Einheiten der Polizeieinheit von Beirut in Abstimmung mit den Gemeindediensten und dem Regiment der Gemeindegarde durchgeführt. Sie müssen in der Lage sein, Verstöße zu erkennen und zu dokumentieren und dann Verwaltungsentscheidungen der zuständigen Behörde umzusetzen. Die Weiterverfolgung von Rückfällen ist ausdrücklich vorgesehen.

Besteht weiterhin eine irreguläre Beschäftigung, so sieht das Verfahren einen Bericht und in Fällen, in denen dies rechtlich möglich ist, einen Beschluss des Gouverneurs vor, die Niederlassung vorübergehend zu schließen. Der Text erwähnt die vorübergehende Aussetzung der Zulassung, wo sie besteht, und die Schließung mit roten Siegeln, bis der Verstoß endgültig abgeschafft ist.

Valeters, die besonderen Verpflichtungen unterliegen

Eine separate Komponente ist für « valet parking » Unternehmen. Sie dürfen keinen Teil der Fahrbahn, einen Gehsteig oder einen anderen von der Warnung abgedeckten Bereich für die Fahrzeuge ihrer Kunden reservieren, sei es durch Barrieren oder durch eine andere Methode, die die Bewohner daran hindert, davon zu profitieren.

Fahrzeuge müssen ausschließlich auf dem in der Genehmigung des Unternehmens angegebenen Gelände geparkt werden. Die Warnung erinnert auch an den im Gemeinsamen Beschluss Nr. 1508 vom 15. Oktober 2026 vorgesehenen offiziellen Tarif: Er darf 500.000 Libanesische Pfund nicht überschreiten. Dieser betrag ist eine rate cap für parkservice, keine geldstrafe für die belegung von öffentlichen räumen.

Im Falle eines Verstoßes muss ein Bericht gegen das Unternehmen erstellt werden, zusammen mit einer vorübergehenden Aussetzung seiner Tätigkeit oder der Aufhebung seiner Zulassung entsprechend der Art des Verstoßes und den geltenden Bestimmungen. Nicht lizenzierte Unternehmen müssen ihre Geschäftstätigkeit unverzüglich einstellen und können ihre Geschäftstätigkeit erst wieder aufnehmen, wenn sie die erforderliche Lizenz erhalten haben.

Geschäfte und touristische Einrichtungen werden auch gewarnt, kein Valet-Unternehmen ohne Lizenz zu verwenden. Das Gesetz sieht ihre Haftung für Straftaten vor, die ihnen zuzurechnen sind, wenn sie einen Vertrag mit einem nicht autorisierten Unternehmen abschließen oder eine Dienstleistung organisieren, die zu einem irregulären Eingriff führt.

Gültige Zulassungen bleiben anerkannt

Die Warnung entfernt nicht alle autorisierten Berufe ohne Unterscheidung. Entscheidungen, die von der zuständigen Behörde regelmäßig erlassen werden, bleiben während ihrer Gültigkeit innerhalb der Grenzen des Gebiets, der Bedingungen und des Zeitraums, die sie festlegen, berücksichtigt. Sie decken keine zusätzlichen Verlängerungen oder Überschreitungen ihres Umfangs ab.

Eine Verlängerung erfolgt jedoch nicht automatisch. Jede Verlängerung muss einer regelmäßigen Entscheidung unterliegen und den gesetzlichen und administrativen Bedingungen entsprechen. Eine Verweigerung der Verlängerung muss insbesondere angesichts der festgestellten Verstöße, der öffentlichen Sicherheit und des Schutzes der kollektiven Nutzung gerechtfertigt sein.

Die Pressemitteilung enthält weder eine Reihe von betroffenen Einrichtungen noch einen Zeitplan für jede Nachbarschaft noch eine Zusammenfassung der im Rahmen dieser Warnung bereits durchgeführten Operationen. Ebensowenig wird ein allgemeiner Zeitplan für Geldbußen oder Umzugskosten festgelegt. Der angekündigte Einsatz ist nun die Anwendung dieser Regeln vor Ort, beginnend mit den Kontrollen vom 16. November.

Quelle: Kommuniqué des Beirut Municipality Public Relations Service, reproduziert vonnationale Informationsagentur2. november 2026.

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