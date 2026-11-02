Israelische Wahlen: Welche Auswirkungen auf den Libanon?

Die Verhandlungen nach den israelischen Wahlen ließen mehrere Regierungsformen offen, ohne dem Libanon eine Garantie für eine Deeskalation zu bieten. Netanyahu sucht nach einer Mehrheit und Eisenkot erforscht seine Unterstützung. Unterschiede zwischen den Parteien erschweren Allianzen, während einige Sicherheitsorientierungen bestehen bleiben können. Die am 2. November veröffentlichten Analysen unterscheiden zwischen Führungswechseln und militärischen Entscheidungen. Die Konfrontation mit dem Iran bleibt eine wichtige Variable, ohne automatisch eine Ausweitung des Konflikts im Libanon oder einen bevorstehenden Krieg zu bewirken.

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Die nach den Wahlen in Israel aufgenommenen Verhandlungen geben dem Libanon keine klare Perspektive auf eine Deeskalation. Die Zeitungen vom 2. November 2026 beschreiben mehrere Möglichkeiten, eine Regierung zu bilden. Sie unterscheiden auch diesen politischen Wettbewerb von den Sicherheitsentscheidungen, die bestehen können. Die mögliche Ablösung von Benjamin Netanjahu würde daher nicht ausreichen, um die Politik im Libanon zu brechen.

Diese Vorsicht zeigt sich besonders in Ali Haidars Analyse, die von Al Akhbar veröffentlicht wurde. Ihm zufolge betreffen die Unterschiede zwischen den israelischen Führern auch die Mittel und den Zeitpunkt des Handelns. Sie bedeuten nicht notwendigerweise, das Ziel der Schwächung der Hisbollah aufzugeben. Die Blockade der Regierung beweist jedoch auch nicht, dass ein Krieg bevorsteht.

Ergebnisse, die Allianzen offen lassen

Al Joumhouria vom 2. November 2026 berichtet, dass der Likud mit 27 Sitzen die erste Partei bleibt. Benjamin Netanyahu muss jedoch eine Mehrheit von 61 Sitzen haben, um zu regieren. Die Tageszeitung beschreibt eine geschwächte scheidende Koalition und schwer zusammensetzbare Allianzen. Die Gewährung einer Amtszeit des Präsidenten an Netanyahu wird nicht als erworben dargestellt.

Der Artikel, unterzeichnet von Isabel Kershner, untersucht zwei große Möglichkeiten für den Führer des Likud. Er konnte nach Überläufern im gegenüberliegenden Lager suchen. Er könnte auch eine Formel der nationalen Vereinigung mit Gadi Eisenkot versuchen. Letzterer führt Yashar an, der Netanjahu als Hauptformation des feindlichen Blocks präsentiert wird.

Die Nähe bestimmter politischer Positionen reicht jedoch nicht aus, um ein Bündnis zu schließen. Verpflichtungen gegenüber Wählern und persönliche Zusammenbrüche erschweren die Verhandlungen. Die Parteien müssen sich auch auf die Teilnahmebedingungen einigen. Die Kluft zwischen einer möglichen arithmetischen Mehrheit und einer effektiv regierenden Koalition bleibt daher zentral.

Al Binaa berichtet seinerseits von einer von Eisenkot angeführten Minderheitsregierungshypothese. Der Bericht enthält Informationen, die Amir Ettinger von der israelischen Zeitung Yediot Aharonot zugeschrieben werden. Die Formel würde insbesondere von der Haltung arabischer und ultraorthodoxer Formationen während der Amtseinführung abhängen. Es bleibt eine Möglichkeit diskutiert, nicht eine Koalition abgeschlossen.

Externe Unterstützung ist ein Reibungspunkt

Die Verhandlungen beinhalten auch Unterstützung, die keine direkte Beteiligung an der Regierung beinhalten würde. Formationen können erwägen, eine Nominierung zu erleichtern, während sie außerhalb der Koalition bleiben. Andere lehnen genau ab, dass eine Mehrheit von dieser Konfiguration abhängt. Diese Unterschiede machen politische Berechnungen besonders instabil.

Al Akhbar berichtet daher über eine Bestimmung in der Gemeinsamen Liste, Eisenkot zu empfehlen, ohne seiner Regierung beizutreten. Die Zeitung erwähnt auch die Positionen von Avigdor Lieberman. Letzterer lehnt eine von arabischen Parteien abhängige Formel ab. Al Binaa stellt auch seine Einwände gegen die Abhängigkeit von ultraorthodoxen Formationen fest.

Die Wehrpflichtakte belastet die Beziehungen zu letzterem stark. Auch Haushalts- und Legislativersuchen sind Teil der Diskussionen. Nach veröffentlichten Abschlüssen würden einige Parteien eine bedingte externe Unterstützung in Betracht ziehen. Aber die Bedingungen selbst können den Verpflichtungen anderer Oppositionsmitglieder zuwiderlaufen.

Schließlich betrifft der Wettbewerb die Funktionsweise der parlamentarischen Institutionen. Al Binaa berichtete über Diskussionen über die Knesset-Präsidentschaft. Er erwähnte auch mehrere politische oder legislative Vorschläge. Diese Initiativen signalisieren einen Kampf, um einen Machtwechsel zu organisieren. Es sind zum jetzigen Zeitpunkt keine bereits in Kraft getretenen Reformen.

Die ehemaligen Partner von Netanjahu sind keine verfügbaren Verbündeten

Al Joumhouria betont Spannungen mit Naftali Bennett und Avigdor Lieberman. Ihre Ausbildung mag in bestimmten Bereichen mit dem Likud vereinbar erscheinen. Doch ihre Führer haben die Beziehungen zu Netanjahu tief degradiert. Die Geschichte vergangener Allianzen erklärt einen Teil dieser Schwierigkeit.

Bennett arbeitete mit Netanyahu, bevor er eine Koalition gründete, um ihn 2021 zu entfernen. Diese Koalition brachte sehr unterschiedliche Parteien zusammen, einschließlich einer islamisch-arabischen Formation. Lieberman nahm auch an mehreren von Netanyahu geführten Regierungen teil. Ihre Berichte wurden wiederholt gebrochen, insbesondere zu Sicherheits- und religiösen Fragen.

Eisenkot kooperierte auch mit Netanyahu in einem bestimmten Umfeld. Nach den Anschlägen vom 7. Oktober 2023 trat er mit Benny Gantz dem Kriegskabinett bei. Al Joumhouria erinnert sich acht Monate später an ihre Abreise. Insbesondere verurteilten sie das Fehlen einer Ausstiegsstrategie und eines politischen Projekts für Gaza.

Eine weitere Zusammenarbeit würde daher mehr als eine Ad-hoc-Sitzvereinbarung erfordern. Der Artikel diskutiert mögliche Zugeständnisse bei kontroversen Politiken, einschließlich Plänen für die justizielle Transformation. Diese Themen betreffen das interne israelische Gleichgewicht. Sie geben an sich keinen bestimmten Hinweis auf zukünftige Entscheidungen im Libanon.

Im Libanon muss die Sicherheitskontinuität separat untersucht werden

In seiner Analyse glaubt Ali Haidar, dass mehrere Ziele über die Wahlgrenzen hinausgehen. Er zitiert die Anwendung von Gewalt und die Freiheit der militärischen Aktion im Libanon. Er verwies auch auf die Besetzung von Gebieten, die von Israel als sichere Gebiete bezeichnet wurden. Diese Konvergenzen würden die erwarteten Veränderungen eines Wechsels begrenzen.

Der Autor argumentiert jedoch nicht, dass alle Führer genau die gleichen Methoden verteidigen. Es unterscheidet zwischen Mitteln, Timing und taktischen Entscheidungen. Er stellte Eisenkot als günstig für die Schwächung der Hisbollah dar, mit einem Ansatz, der mehrere Instrumente kombinieren könnte. Dazu gehört auch der finanzielle, wirtschaftliche, politische, mediale und sicherheitspolitische Druck.

Diese Lesart bleibt die eines Analysten von Al Akhbar. Es erlaubt uns, mögliche Kontinuität zu untersuchen, ohne die Entscheidungen einer noch unsicheren Regierung bekannt zu geben. Vor allem vermeidet es die Idee, dass eine neue Persönlichkeit an der Macht einer Garantie für Rückzug oder Frieden gleichgestellt werden sollte. Die Absichten, die den Führern gegeben werden, ersetzen nicht die Maßnahmen, die sie tatsächlich ergreifen.

Die gleiche Argumentation verbietet eine umgekehrte Schlussfolgerung zu schnell. Eine schwierige Regierungsbildung reicht nicht aus, um einen bevorstehenden Angriff anzukündigen. Ali Haidar erklärt dies in seiner Analyse. Politische Blockade ist eine Frage des Kontextes, kein autonomer Beweis für militärische Entscheidungen.

Konfrontation mit dem Iran bleibt eine wichtige Variable

Für Ali Haidar betrifft eine der entscheidenden Variablen die amerikanischen und israelischen Entscheidungen gegen den Iran. Eine neue Konfrontation könnte im Libanon Konsequenzen haben. Seine Erweiterung wird jedoch nicht als automatisch dargestellt. Die Art der Operationen und die Entscheidungen der verschiedenen Akteure bleiben entscheidend.

Al Joumhouria beschreibt auch eine Woche gemischter regionaler Verhandlungen und politischer Unsicherheit. Diplomatische Kreise, die von der Tageszeitung interviewt werden, berücksichtigen mehrere Themen. Sie nennen Stabilisierung mit Gesprächen, anhaltende Krise unterhalb der Schwelle eines erweiterten Konflikts oder weitere Eskalation. Keines dieser Szenarien wird als definitiv ausgewählt dargestellt.

In Al Binaa existieren Informationen über militärische Verhandlungen und Vorbereitungen. Diese Koexistenz begrenzt den Rahmen einer ausschließlich wahltaktischen Lesart der Situation. Eine israelische Koalition muss noch aufgebaut werden, während der regionale Austausch ihrem eigenen Zeitplan folgt. Beide Prozesse können sich gegenseitig belasten, ohne verwirrt zu werden.

Für den Libanon sind noch einige konkrete Elemente zu beachten: die Zusammensetzung der Regierung, die Bedingungen für ihre Amtseinführung und ihre militärischen Entscheidungen. Die diplomatischen Verpflichtungen in Bezug auf libanesisches Hoheitsgebiet sollten ebenfalls überwacht werden. Die parlamentarischen Verhandlungen greifen diesen Entscheidungen noch nicht vor. Vor allem stellen sie fest, dass ein potenzieller Autoritätswechsel und ein politischer Wandel zwei unterschiedliche Themen bleiben.

Quellen

Al Akhbar, 2. November 2026, Seiten 3 und 10-11; Al Joumhouria, Seite 9; Al Binaa, Seiten 2 und 4.

Deckungskredite

Das Knesset-Gebäude, 5. Juli 2018. Fotoarchiv, das Fragen der parlamentarischen Mehrheit illustriert; Es zeigt nicht die Wahlen von 2026. Suicasmo / Wikimedia Commons – CC BY-SA 4.0Quelle der Fotografie.CC BY-SA 4.0. Größere Fotografie ohne Zuschnitt; redaktionelle Banner, die aus dem Bild hinzugefügt wurden.

Coverage Zusammensetzung verteilt unter CC BY-SA 4.0.

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