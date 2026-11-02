Dekonstruktion der Theorie der großen demographischen Ersetzung Frankreichs

René Naba kritisiert die Theorie der großen Ersetzung durch die Verknüpfung von Einwanderungsdiskursen mit Kriegen, demographischen Veränderungen und dem Rückgang der westlichen Vorherrschaft. Diese von Madaniya veröffentlichte Analyse bietet eine umstrittene Lektüre der französischen und internationalen Geschichte, die das Ergebnis seiner Radiochronik für Hörer in Marseille ist.

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Tribune – René Naba

Dekonstruktion der Theorie des großen demographischen Ersatzes Frankreichs: Der große Ersatz ist das Ergebnis einer barbarischen Invasion der Basane des Planeten, aber des westlichen Krieg.

Diese Chronik ist eine Zusammenfassung der Intervention von René Naba im assoziativen Café « Rélighteur des Étoiles » – Martigues – Sonntag, 10. Oktober 2026.

Der Zeitplan für diesen Konferenzzyklus wird unter diesem Link angezeigt:

Kondensiert für Radio Galère Marseille Hörer

Chronik René Naba « Halal Presserezension zu Haram Themen »

« Harragas » Programm, Modul animiert von Kamar Idir und ausgestrahlt Donnerstag 15 Oktober: 16h-18h

Mit Blick auf die Thesen von Renaud Camus, dem Initiator des falschen Konzepts der « großen Ersetzung der französischen Bevölkerung », behauptete Eric Zemmour, der französische rechtsextreme Schriftsteller, auf einem französischen Fernsehsender, ohne dass diese Worte bestritten würden, dass « die Verallgemeinerung von Robotern es Frankreich ermöglichen würde, Einwanderer loszuwerden ».

Die Generalisierung von Robotern wird es ihnen sicherlich ermöglichen, Menschen bei vielen Aufgaben zu ersetzen.

Eric Zemmour weiß nicht nur nicht, dass ein Drittel der Franzosen ausländischer Herkunft sind, sondern auch, dass Frankreich unter einem demografischen Defizit leidet, das tatsächlich durch Einwanderung gefüllt wird. Bis zu dem Punkt, an dem Präsident Emmanuel Macron die Aufrüstung Frankreichs gefordert hat, um dieses Defizit zu füllen, ein klares Zeichen für die Ernsthaftigkeit des Problems.

Um der Argumentation dieses rabischen Islamophobie zu folgen und diese Nostalgie des französischen Algeriens in seinen letzten Schnitten voranzutreiben, kann die Kopulation von Robotern auf einer Projektion von einem halben Jahrhundert Humanoide erzeugen, in keinem Fall Menschen.

Frankreich wäre nicht mehr Frankreich, sondern eine mechanisierte Einheit, die ihrer reproduktiven Reproduktionsfähigkeit beraubt wäre. Es würde aufhören, eine « Res Publica », eine öffentliche Sache, das Gemeinwohl aller seiner Mitbürger zu sein.

Wenn jedoch eine Analyse der Worte dieses frenetischen Rassisten gemacht wird, indem das Globale in den Räumlichkeiten artikuliert wird, werden wir folgende Beobachtung haben: Der große Ersatz ist nicht das Ergebnis einer barbarischen Invasion der Basane des Planeten, sondern des westlichen Kriegsgeschehens. Es wird festgestellt, dass

Globalplan

Während des 2. Weltkrieges war die Zahl der Todesopfer 100 Millionen, vor allem kaukasische Menschen, nach amerikanischer Terminologie, dh weiß (Deutsch, Französisch, Englisch, Russisch, Osteuropa, (Polen, Österreich, Ungarn, Tschechoslowakei, Baltikum, etc.) Kanadier, Australier, Neuseeland Eine schwere Blutung.

Bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs, 1945, repräsentierte die weiße Rasse 35 Prozent der Weltbevölkerung, kontrollierte aber 4/5 der Weltoberfläche.

Im Jahr 2026 macht die weiße Rasse nur noch 21 Prozent der Weltbevölkerung aus und kontrolliert nur noch 30 Prozent der Welt aufgrund der Unabhängigkeit aller asiatischen Länder (China, Indien, Pakistan, Vietnam, Kambodscha, Indonesien usw.), Afrikas und der arabischen Welt. Mit anderen Worten, eine Verengung des westlichen Flügels.

Lokal

Frankreich bedauerte den Verlust von 1.400 Millionen Toten während des Ersten Weltkriegs und 900.000 Invaliden, oder 11 Prozent seiner Bevölkerung außer Dienst.

Im Kontrapunkt 4,2 Millionen Hektar verwüstet, 285.000 Häuser zerstört, 500.000 beschädigt, 4.800 km Eisenbahngleise und 800 km Straße zu restaurieren, 22.900 Anlagen wieder aufzubauen, 330 Millionen m3 Gräben zu füllen.

Für diese Titan-Rekonstruktionsarbeiten importierte Frankreich 500.0000 Algerier.

Der zweite weltkrieg verursachte jedoch zwanzig jahre später eine identische blutung, eine verzögerung weniger als die normale zeit der generationenreproduktion. Dann war es Indochina, Algerien, die auf dem afrikanischen Vorplatz kämpften (Kolwezi, Sangaris, Serval, Barkane usw.)

Eine kontinuierliche Blutung, während gleichzeitig die Vereinigten Staaten eine solche Blutung erlitten – Vietnam (15 Jahre), Irak (10 Jahre), Afghanistan (15 Jahre) – mit erhöhter Verschuldung in beiden Ländern, als China von jedem militärischen Abenteuer außerhalb seiner Grenzen abstinent war, seit dem Koreakrieg 1952, das heißt seit 65 Jahren.

Als Ergebnis dieser kriegerischen Raserei liegt die Zentralität des weißen Mannes im Prozess der Vergänglichkeit, ebenso wie die präskriptive Rolle des Westens, die das Ende von sechs Jahrhunderten absoluter westlicher Hegemonie auf dem Rest des Planeten sanktioniert.

Der Krieg in Afghanistan (2001-2015) markierte die Entstehung einer postwestlichen Welt, der Krieg in der Ukraine (2024), die Entstehung des « South Global ».

Angesichts dessen sollte die Verallgemeinerung von Robotern hauptsächlich die gestörten Gehirne des Kalibers dieses Pacolettentheoretikers ersetzen, der Eric Zemmour perfekt verkörpert

ZWEI LINKS:

Afghanistan

René Naba — Text veröffentlicht am 2. November 2026 amMadaniyaLesen Sie es auf Libnanews.

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