Yair Golan wirft Netanjahu vor, mit dem Wechsel zu drohen

Yair Golan wirft Benjamin Netanjahu vor, eine Sicherheitskrise ausnutzen zu wollen, um den Wechsel nach der israelischen Gesetzgebung zu verzögern. In seiner Erklärung vom 2. November 2026 forderte der Führer der Demokraten andere Gegner auf, die Diskussionen über eine Regierung zu beschleunigen. Diese Anschuldigungen bleiben seine: Sie beweisen nicht die Existenz eines Plans eines Premierministers. Die Konsultationen zwischen den Parteien werden fortgesetzt, während das Grundgesetz die Kontinuität der Exekutive und die Befugnisse im Zusammenhang mit dem Ausnahmezustand regelt.

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Yair Golan wirft Benjamin Netanyahu vor, eine Sicherheitskrise ausnutzen zu wollen, um den Wechsel zu verzögern. In einer am Montag, den 2. November 2026 ausgestrahlten Erklärung fordert der Führer der Demokratischen Partei die Opposition gegen den Premierminister auf, die Bildung einer Regierung zu beschleunigen. Seine Anschuldigungen beziehen sich auf seine Absichten gegenüber dem israelischen Führer, nicht auf eine von ihm angekündigte Entscheidung.

Der linke Führer verbindet die Sicherheit des Landes direkt mit den politischen Verhandlungen, die nach den Parlamentswahlen vom 27. Oktober eingeleitet wurden. Er behauptet, dass Netanyahu eine Eskalation verursachen könnte, um die Macht zu behalten. Diese Warnung ist kein Beweis für die Existenz eines solchen Projekts.

Yair Golan fordert raschen Wechsel

« Netanyahu wird nicht zögern, Israel in Richtung einer Sicherheitseskalation zu drängen und einen Ausnahmezustand zu errichten, um die Machtübergabe zu behindern », sagt Yair Golan. Er beschuldigt ihn auch, bereit zu sein, eine Krise zu provozieren, die die Israelis gefährden und den demokratischen Prozess stören würde.

Seine Intervention zielt auch auf seine politischen Partner. Der Führer der Demokraten bittet sie, die Diskussionen über die nächste Regierung nicht köcheln zu lassen. Es stellt die Geschwindigkeit eines Abkommens als Sicherheitsproblem dar, jenseits des bloßen Wunsches, Netanyahu zu ersetzen.

Am Tag zuvor hatte Golan bereits vor der Gefahr einer weiteren Konfrontation mit dem Iran gewarnt. Er zitierte Gadi Eisenkot, Naftali Bennett, Yaïr Lapid und Avigdor Lieberman als einen der Führer mit der notwendigen Erfahrung, um eine andere Politik zu führen. Wiederum war es seine politische Einschätzung, nicht die Ankündigung einer Militäroperation.

Partner noch zu überzeugen

Ende Montag berichteten israelische Medien, dass die Führer des Blocks gesagt hätten, sie wollten Gadi Eisenkot Präsident Isaac Herzog empfehlen. Eine solche Unterstützung ist ein Schritt im Prozess der Ernennung des Kandidaten zur Regierungsbildung.

Es wird nicht mit einer Vereinbarung über die Zusammensetzung der Exekutive verwechselt. Die gleichen Medien berichten, dass Avigdor Lieberman die Teilnahme an einer Minderheitsregierung immer noch ausschließt. Die Frage der Bedingungen für die Gründung des nächsten Unternehmens steht daher einem Kandidaten offen.

Der Ausnahmezustand hebt den institutionellen Rahmen nicht auf

Die von Golan verwendeten Begriffe beschreiben keinen automatischen Mechanismus zur Aufrechterhaltung der Stromversorgung. Das Regierungsgrundgesetz sieht vor, dass die scheidende Exekutive bis zur nächsten im Amt bleibt. Diese institutionelle Kontinuität unterscheidet sich von dem Vorwurf des Gegners der Behinderung.

Der gleiche Text behandelt den Ausnahmezustand. Die Knesset kann es erklären und widerrufen. Im Falle einer Notlage, die die Regierung daran hindert, ihre Sitzung abzuwarten, hat sie die Möglichkeit, unter den Bedingungen des Artikels 38 eine vorläufige Erklärung abzugeben.

Vor allem verbietet Art. 41 Notstandsbestimmungen, dieses Grundgesetz zu ändern oder seine Anwendung vorübergehend auszusetzen. Daher reicht es nicht aus, eine Sicherheitskrise heraufzubeschwören, um festzustellen, ob ein Wechsel rechtlich verhindert würde.

Die Erklärung vom Montag erhöht den öffentlichen Druck auf die Diskussionen zwischen den Parteien. Das unmittelbare Problem bleibt ihre Fähigkeit, diesen Austausch in gemeinsame Verpflichtungen zur Bildung der nächsten Regierung umzusetzen.

Quellen

Bildnachweis: Shlomi Amsalem / Knesset Archives –quelle der fotografie. Zusammensetzung und Fotografie unterCC BY-SA 4.0; ganzes foto in der größe, hinzugefügt redaktionelles dressing.

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