Die Hisbollah kündigt den Beginn ihrer Wohnungsbauhilfezahlungen in der Region Nabatiyah an. Das am 13. Oktober vorgestellte Programm sieht eine Obergrenze von 14.000 US-Dollar über ein Jahr vor, die in vier Tranchen unterteilt ist. Es zielt auf Binnenvertriebene ohne andere Wohnungen, deren Häuser zerstört, unbewohnbar oder in besetzten Gebieten sind. Die Bewegung gibt nicht die Anzahl der Begünstigten oder die Quelle der Mittel an, während ihre Finanzkanäle Beschränkungen unterliegen.

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Am Montag, den 2. November, kündigte die Hisbollah den Beginn der Zahlung von finanzieller Unterstützung für Binnenvertriebene in der Region Nabatiyah im Südlibanon an. Die Bewegung berichtete, dass sie die Zahlung einer ersten Rate für Haushalte verpflichtet hatte, die durch Krieg mit Israel ihrer Wohnung beraubt wurden. Er präsentiert diese Verteilung als eine Geste der Loyalität gegenüber den Besitzern zerstörter Häuser.

Diese erste Zahlung spiegelt die am 13. Oktober angekündigte Regelung wider. Wohnraumhilfe kann $ 14.000 über ein Jahr erreichen. Die Hisbollah stellte vier Raten über zwölf Monate zur Verfügung, ohne den Betrag der ersten an Nabatiah verteilten Rate anzugeben.

Hilfe für Binnenvertriebene: Bedingungen angekündigt

Das Programm zielt auf Menschen ab, deren Wohnraum vollständig zerstört oder unbewohnbar gemacht wurde. Es betrifft auch die Bewohner der von Israel besetzten südlichen Gebiete. In beiden Fällen dürfen die Begünstigten keinen anderen Wohnort haben.

Die jährliche Obergrenze entspricht daher nicht einem Betrag, der sofort an jeden Haushalt gezahlt wird. Der tatsächlich zugewiesene Betrag und die Anzahl der von dieser ersten Verteilung betroffenen Haushalte wurden in der Ankündigung nicht näher beschrieben. Die Hisbollah hat auch nicht die Herkunft der mobilisierten Mittel angegeben.

Zahlungen unter finanziellem Druck

Diese Hilfe für Binnenvertriebene kommt, da der Iran, die Hauptunterstützung der Hisbollah, weiterhin den US-Wirtschaftssanktionen unterliegt. Die libanesischen Behörden verstärken auch die Kontrollen über die Kanäle, über die die Bewegung im Rahmen ihrer erklärten Abrüstungspolitik Geld und Waffen erhält.

Die Ankündigung des Programms im Oktober war die erste ihrer Art seit dem Eintritt der Hisbollah in den Krieg zur Unterstützung des Iran am 2. März. Die USA und Israel griffen den Iran am 28. Februar an. Die angekündigte Hilfe bezieht sich auf den Wohnungsbedarf von Binnenvertriebenen und nicht auf ein Kostenprogramm für den Wiederaufbau zerstörter Häuser.

Nach vorläufigen Zahlen der libanesischen Behörden wurden seit 2023 mehr als 290.000 Häuser beschädigt oder zerstört. Diese Bilanz umfasst mehrere Kriegssequenzen, nicht nur die jüngste.

Die Gewalt im Süden hat seit Juni nach einem Memorandum zwischen Washington und Teheran und einem Rahmenabkommen zwischen Libanon und Israel abgenommen. Letzteres beinhaltet die Entwaffnung der Hisbollah.

Eine frühere Vereinbarung wurde im Dezember 2024 angekündigt, nach dem Krieg gegen Israel zur Unterstützung der Hamas in Gaza. Die Hisbollah meldete 77 Millionen Dollar an Hilfe für Binnenvertriebene, die als Geschenk des iranischen Volkes und der Bewegung präsentiert wurden. Für die an Nabatieh zugesagten Zahlungen wurden weder der Gesamtbetrag noch der genaue Zeitplan für die nächsten Tranchen festgelegt.

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