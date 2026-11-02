Trump hätte einer Eskalation im Libanon zugestimmt

Donald Trump hätte einer massiven israelischen Eskalation im Libanon zugestimmt, wenn die Hisbollah zur Unterstützung des Iran interveniert hätte. Anonyme diplomatische Quellen der USA, zitiert von Nidaa al-Watan, beziehen sich auf einen Vormarsch nördlich von Awali, die Eroberung mehrerer Städte und eine Blockade des Luft- und Seezugangs. Sie behaupten, Beirut habe eine Warnung erhalten. Dieses bedingte Szenario und die Unterstützung des US-Präsidenten werden nicht durch eine offizielle Bestätigung in den gemeldeten Beweisen gestützt.

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Donald Trump hätte ein israelisches Eskalationsszenario im Libanon genehmigt, wenn die Hisbollah in einen neuen Krieg zur Unterstützung des Iran eingetreten wäre. Diese Behauptung wird von anonymen diplomatischen Quellen der USA gemacht, die von Nidaa al-Watan am Montag, den 2. November, zitiert wurden. Es ist keine offizielle Ankündigung der US-Präsidentschaft.

Diesen Quellen zufolge hat die US-Regierung Berichten zufolge die libanesischen Behörden vor den Folgen einer weiteren Hisbollah-Intervention gewarnt. Das grüne Licht für den US-Präsidenten würde eine groß angelegte Operation betreffen, die allein über die südlichen Grenzgebiete hinausgeht. Die Auslösung dieses Szenarios bleibt in der berichteten Erzählung mit der Beteiligung der Bewegung am Krieg verbunden.

Trump hätte einer Eskalation für Saida zugestimmt

Das Szenario beschreibt einen israelischen Vormarsch nördlich des Awali-Flusses und die Übernahme von Nabatiyah, Tyrus und Saida. Dazu gehört auch eine Blockade des internationalen Flughafens Rafic Hariri sowie der Häfen von Beirut und Tripolis. Die Luft- und Seezugangswege des Landes wären somit über die südlichen Kampfsektoren hinaus betroffen.

Die gleichen Quellen beziehen sich auf die massive Zerstörung in den südlichen Vororten von Beirut, sogar mit dem Begriff « Kratzen von der Karte ». Diese Aussagen beschreiben eine Bedrohung, die von anonymen Gesprächspartnern gemeldet wurde, nicht ein Ziel, das von den US-Behörden öffentlich geltend gemacht wurde.

Eine bedingte Warnung, keine angekündigte Entscheidung

Zentrales Element dieser Information ist daher Donald Trumps Unterstützung für eine solche Eskalation. Es gibt kein offizielles Dokument oder eine öffentliche Erklärung des US-Präsidenten, um die gemeldeten Elemente zu unterstützen. Die Identität der genannten Diplomaten und die Bedingungen der Warnung an Beirut sind nicht angegeben.

Diese Unterscheidung ist wichtig, um den Umfang der Botschaft zu beurteilen: Es ist ein Szenario, das im Falle einer Hisbollah-Intervention als möglich dargestellt wird, nicht die Ankündigung einer beschlossenen oder bereits begangenen Offensive. Die verfügbaren Informationen enthalten keinen militärischen Zeitplan oder keine Frist für die libanesischen Behörden.

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