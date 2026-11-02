In Damaskus eröffnet die libanesische Delegation Gespräche

Die libanesische Delegation unter der Leitung von Tarek Mitri kam in Damaskus an und traf sich mit dem Leiter der syrischen Diplomatie im Tichrine-Palast. Dann begannen sektorale Diskussionen. Syrische Flüchtlinge stehen laut Hanine El Sayed auf der Tagesordnung. Mohammad Haidar, von der Hisbollah ernannter Arbeitsminister, betonte, dass seine Teilnahme Teil seiner Ministerfunktionen sei, die nichts mit seiner Parteizugehörigkeit zu tun hätten. Keine unterzeichnete Vereinbarung ist in den ersten Elementen dieses offiziellen Besuchs detailliert.

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Die libanesische Ministerdelegation unter der Leitung des stellvertretenden Premierministers Tarek Mitri ist am Montag, den 2. November, in Syrien eingetroffen. Sie traf den syrischen Außenminister Assaad Hassan al-Shaibani im Tichrine-Palast in Damaskus. Anschließend fanden bilaterale Treffen zwischen den Ministern beider Länder statt, die jeweils in ihre Zuständigkeit fallen.

Arbeitsminister Mohammad Haidar wollte den Rahmen für seine Teilnahme klären. Von der Hisbollah zur Regierung ernannt, sagte er am Grenzübergang von Jdeidet Yabous, dass seine Vertreibung eine Frage der « Ministerarbeit sei, die nichts mit einer Parteizugehörigkeit zu tun habe ».

Libanesische Delegation in Damaskus adressiert Flüchtlinge

Das Thema der syrischen Flüchtlinge war eines der Themen des Besuchs. Die Sozialministerin Hanine El Sayed sagte gegenüber Al-Jadeed, dass die Mitglieder der Delegation dies mit ihren syrischen Gesprächspartnern besprechen würden. Bildungsministerin Rima Karami nimmt ebenfalls an der Reise teil.

Tarek Mitri seinerseits sagte, er erwarte « positive Ergebnisse » des Austauschs. Die Ankunft in Damaskus markiert den Übergang von den Vorbereitungen zu direkten Gesprächen zwischen Regierungsvertretern. Die sektoralen Sitzungen sollen gemeinsame Fragen auf der Ebene der zuständigen Ministerien behandeln.

Haidar unterscheidet seine Funktion von seiner politischen Zugehörigkeit

In der Erklärung des Arbeitsministers wird seine Teilnahme an den Beziehungen zwischen den beiden Staaten ausdrücklich genannt. Er sprach als Mitglied der offiziellen libanesischen Delegation, nicht als Vertreter der Hisbollah. Seine Bemerkungen stellen daher keine Ankündigung eines separaten Vorgehens der Bewegung gegenüber den syrischen Behörden dar.

Die Informationen zu dieser ersten Phase des Besuchs enthalten keine detaillierten Angaben zu den für Flüchtlinge geplanten Maßnahmen. Sie erwähnen auch keine Vereinbarung, die nach den ersten Treffen unterzeichnet wurde. Die konkreten Ergebnisse müssen am Ende des bilateralen Austauschs in Damaskus noch festgelegt werden.

Kreditlinie

Tarek Mitri, ein Archivporträt von Libnanews veröffentlicht. Dieses Foto stellt nicht den aktuellen Besuch in Damaskus dar. Fotograf nicht auf der Quellseite angegeben. Libnanews grafische Komposition, ganzes Foto einfach verkleinert.Fotoquelle Libnanews.

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