Südlibanon: Bombardements und zerstörte Häuser am 2. November

Im Südlibanon verbanden israelische Operationen am 2. November Luftangriffe, Artillerie und Bodenzerstörung. Es wurde berichtet, dass Bulldozer Häuser in Zawtar al-Sharqiyah zerstörten. Angriffe auf Kfar Tebnit, Qoussair und Aïta al-Jabal wurden durchgeführt, während mehrere landwirtschaftliche Sektoren beschossen wurden. Der um 18.15 Uhr verabschiedete Bericht unterscheidet zwischen dokumentierten Fakten, nicht quantifizierten Schäden und anwendbaren rechtlichen Kriterien. Keine konsolidierten menschlichen Aufzeichnungen wurden für den Tag gefunden.

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Im Südlibanon verbanden israelische Operationen erneut Luftangriffe, Artilleriefeuer und Bodenzerstörung am Montag, den 2. November 2026. In Zawtar al-Sharqiyah wurde berichtet, dass Bulldozer Häuser zerstörten. Von Kfar Tebnit bis Aïta al-Jabal erlitten auch mehrere Ortschaften Überfälle. Diese Situation, die um 18.15 Uhr gestoppt wurde. Beirut Zeit, unterscheidet die heute berichteten Fakten von den vorherigen.

Der Tag war nicht nur von Bombardements geprägt. In der Region Nabatiyah beschreibt eine Nachricht der offiziellen libanesischen Presseagentur die anhaltende Nivellierung von Häusern und Infrastruktur in Zawtar al-Sharqiyah. Die Schüsse zielten auch auf die Nähe einer Quelle und Ackerland im Marjayoun-Gebiet. Die vorliegenden Informationen erlauben es noch nicht, eine konsolidierte Humanbilanz für diese Operationen zu erstellen.

Südlibanon: Rasierte Häuser in Zawtar al-Sharqiyah

Der genaueste Bericht über materielle Zerstörung stammt von Zawtar al-Sharqiyah. Eine Nachrichtenagentur von 1535 berichtete, dass große israelische Bulldozer Häuser im Familienbezirk Al-Anissi zerstörten. Der Text erwähnt auch die Zerstörung der Infrastruktur, ohne näher auf deren Art und Anzahl einzugehen.

Die gleiche Sendung beschreibt einen Ort, der fast täglich Hausexplosionen und Überfällen auf seine Umgebung ausgesetzt ist. Diese Angabe bezieht sich auf eine Wiederholung der Operationen, nicht auf eine bestimmte Zählung am 2. November. Kein Inventar der am Montag zerstörten Gebäude ist in den konsultierten Artikeln enthalten. Es wäre daher verfrüht, eine Reihe direkt betroffener Wohnungen oder Familien bekannt zu geben.

Zwei weitere Entsendungen berichteten von Explosionen durch israelische Streitkräfte: in Bani Hayyan im Bezirk Marjayoun und in Beit Yahoun im Bezirk Bint Jbeil. Die zweite nennt die Explosion gewalttätig. Diese Texte, die um 8:46 Uhr bzw. 14:22 Uhr veröffentlicht wurden, geben die beabsichtigten Werke nicht an. Sie allein erlauben nicht die Aufzeichnung neuer zerstörter Häuser.

Vom frühen Morgen bis zum Nachmittag Razzien

Im Morgengrauen trafen intensive Bombardements die Nähe der Quelle von Ibl al-Saqi. Mehr als 10 Granaten fielen dort, nach einem Versand um 0818 Stunden ausgestellt. Um 0745 Uhr wurde berichtet, dass Mansuri und Majdal Zun Artillerie im Gebiet von Tyrus und Maschinengewehre in den Tälern von Houjeir und Slouki abgefeuert hatten.

Am Morgen trafen israelische Flugzeuge Kfar Tebnit im Gebiet Nabatiyah und Qoussair im Bezirk Marjayoun. Die Sendungen wurden um 0923 Stunden und 0931 Stunden ausgestellt. Sie geben keine detaillierte Ziel- oder Schadensbewertung. Die in diesem Bericht genannten Stunden sind die der Veröffentlichung der Informationen, nicht der genaue Zeitpunkt der Auswirkungen.

Die Schüsse gingen mitten am Tag weiter. Eine Sendung von 1314 berichtete von einem Bombardement der Außenbezirke von Kunin im Bezirk Bint Jbeil. In Khiam feuerte ein israelischer Panzer in der Gegend von al-Shariqah auf das landwirtschaftliche Land von Ibl al-Saqi, nach Informationen, die bei 1319 Stunden veröffentlicht wurden. Geschützfeuer von Khiam nach Nabaa Ibl wurde bei 1306 Stunden und wieder bei 1541 Stunden gemeldet.

Am Nachmittag trafen fünf Granaten die Marjayoun-Ebene. Ein 16:43 Uhr Versand berichtet diese Episode. Ein Überfall auf Ayta al-Jabal im Bezirk Bint Jbeil wurde anschließend um 1701 Stunden gemeldet. Schließlich, um 1804 Stunden, berichtete ein Korrespondent in Tyrus über israelische Militärbewegungen in Mansuri, gleichzeitig mit Artilleriebombardement der Stadt.

Unkonsolidierte menschliche Verluste

Die für diese Episoden untersuchten Sendungen liefern keine Aufzeichnung von Todesfällen oder Verletzungen. Während des Audits wurde kein konsolidiertes Kommuniqué des libanesischen Gesundheitsministeriums für den ganzen Tag gefunden. Dieser Mangel an Informationen macht es nicht möglich zu sagen, dass die Angriffe keine Opfer verursacht haben.

Umweltschäden werden separat gemeldet. Am Montag berichtete Umweltministerin Tamara al-Zein, dass israelische Bombenanschläge in den fünf Monaten des Jahres 2026 etwa 7.000 Hektar verbrannt hätten. Sie sprach während eines Besuchs in Akkar über Brandschutz. Diese Zahl bezieht sich auf einen Zeitraum von mehreren Monaten: Es handelt sich weder um die Bilanz vom 2. November noch um eine auf die heute betroffenen Orte begrenzte Schätzung.

Zerstörung und Kriegsverbrechen: Fakten müssen festgestellt werden

Die Zerstörung von Häusern wirft unmittelbar die Frage der Einhaltung des humanitären Völkerrechts auf. Es erfordert eine Unterscheidung zwischen Zivilisten und zivilem Eigentum und militärischen Zielen. Es verbietet wahllose Angriffe und Angriffe, deren vorhersehbarer ziviler Schaden im Vergleich zu dem erwarteten konkreten und direkten militärischen Vorteil übermäßig hoch wäre. Es erfordert auch alle möglichen Vorsichtsmaßnahmen, um Zivilisten zu retten.

Die Zerstörung des Eigentums des Gegners ist verboten, es sei denn, eine zwingende militärische Notwendigkeit erfordert dies. Schwerwiegende Verstöße gegen diese Regeln können Kriegsverbrechen darstellen. Die strafrechtliche Charakterisierung einer bestimmten Transaktion erfordert jedoch, dass die Umstände festgelegt werden, einschließlich des Ziels, der zum Zeitpunkt der Entscheidung verfügbaren Informationen und der individuellen Verantwortlichkeiten. Eine Explosion oder ein Bombardement allein reicht nicht aus, um diese Qualifikation zu etablieren.

Für die am 2. November gemeldeten Operationen umfassen die konsultierten Punkte keine gerichtliche Entscheidung oder eine unabhängige Untersuchung, die diese Verantwortlichkeiten festlegt. In Zawtar al-Sharqiyah muss unter anderem das Ausmaß der Zerstörung dokumentiert, die Nutzung von Gebäuden vor dem Abriss und die mögliche militärische Rechtfertigung geltend gemacht werden. Um 18.15 Uhr blieb die menschliche und materielle Aufzeichnung des Tages unvollständig.

Quellen und Referenzen

Bildnachweis: François el Bacha für Libnanews.com. Alle Rechte vorbehalten. —quelle der fotografieFotoarchiv, geographische Darstellung, die nichts mit den Anschlägen des Tages zu tun hat. Alle Rechte vorbehalten.

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