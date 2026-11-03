Die israelische Armee behauptet, nicht an den amerikanischen Streiks teilgenommen zu haben, die über Qeshm berichtet wurden. Ein Militärsprecher reagierte am Dienstag, den 3. November, negativ auf die AFP. US-Beamte platzieren die Streiks am Montag und beschreiben sie als begrenzt und defensiv. Die israelische Leugnung liefert keine zusätzlichen operativen Details. Es ist von einer unabhängigen Überprüfung der Tatsachen zu unterscheiden, während die betroffenen Anlagen und die menschliche Bewertung in dieser Erklärung fehlen.

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Die israelische Armee bestritt, an den amerikanischen Streiks auf der iranischen Insel Qeshm teilgenommen zu haben. Befragt am Dienstag, den 3. November über eine mögliche israelische Beteiligung, antwortete ein Militärsprecher « Nein » zur AFP. Diese Aussage folgt Berichten über eine begrenzte US-Operation in der Straße von Ormuz.

Qeshm: Israel leugnet seine Teilnahme

Die Antwort bezieht sich auf die gemeldeten Angriffe auf die südliche Insel Iran. Der sprecher gab keine zusätzlichen details in der erklärung. Es drückt die Position der israelischen Armee aus; es stellt keine unabhängige Überprüfung der Operation dar.

Die Ablehnung betrifft die israelische Beteiligung. Er allein stellt keine Informationen über amerikanische Streiks in Frage. Es kann auch nicht der Schluss gezogen werden, dass es keine Koordinierung zwischen den beiden Ländern bei anderen Operationen gibt.

Montag Streiks von amerikanischen Quellen

Zwei US-Beamte bestätigten gegenüber ABC News, dass die Vereinigten Staaten Qeshm am Montag, den 2. November getroffen hatten. Sie präsentierten die Operation als begrenzt und defensiv. Einer von ihnen zufolge reagierte sie auf einen iranischen Angriff auf ein amerikanisches Flugzeug.

Die israelische Leugnung wurde daher am Dienstag veröffentlicht, während diese Beamten am Tag zuvor amerikanische Aktionen durchführten. Der genaue Zeitpunkt des Streiks wird in den konsultierten Punkten nicht festgelegt.

Betriebsdetails bleiben unvollständig

Das US-Militärkommando für den Nahen Osten hatte nicht auf die Anfragen nach Kommentaren von ABC News geantwortet, als sein Artikel veröffentlicht wurde. Die Präsentation einer begrenzten Operation bleibt in der Verantwortung der Befragten. Die israelische Leugnung bringt keine Menschen oder Inventare der betroffenen Einrichtungen in Qeshm.

Israelische Flagge fotografiert am 30. Dezember 2009, nach dem Foto und seinen Metadaten. Fotoarchiv: Klassische Kleidung Libnanews. Diese Illustration stellt weder Qeshm noch die im November 2026 gemeldeten Streiks dar.Quelle·Lizenz CC0 1.0.

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