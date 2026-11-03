Cyberangriffe störten die Kühlanlagen europäischer Geschäfte am 2. November 2026. Carrefour bestätigt 15 betroffene Geschäfte in Belgien, während andere Marken frische und gefrorene Produkte entfernt haben. Die Vorfälle erinnern an die in Frankreich im Oktober beobachteten, aber ein gemeinsamer Autor ist nicht etabliert. Technische Analysen zeigen, dass Management-Schnittstellen im Internet exponiert bleiben. Die Wiederherstellung der Strahlung und die Sicherung der Ausrüstung sind nun zwei getrennte Projekte für die Betreiber.

7

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Cyberangriffe störten die Kühlanlagen europäischer Geschäfte am 2. November 2026. Carrefour bestätigt fünfzehn betroffene Geschäfte in Belgien. Andere Marken haben frische und gefrorene Produkte entfernt. Drei Wochen nach den französischen Vorfällen steht der Schutz ferngesteuerter Geräte im Vordergrund.

Bei der neuen Serie von Vorfällen geht es nicht nur um Online-Shopping-Sites. Es erreicht die Geräte, die die Ware halten. Wenn ihr Betrieb umgeleitet wird, wird das Risiko materiell: steigende Temperaturen, unbrauchbare Produkte und Wiederauffüllung von Strahlen. Die betroffenen Läden müssen dann die Kälte wiederherstellen und ihre Bestände kontrollieren.

Cyber-Attacken: Verschiedene Effekte nach Zeichen

In Belgien beschreibt Carrefour die Auswirkungen als sehr begrenzt. In ihrer Pressemitteilung vom 2. November gibt die Gruppe an, dass fünfzehn ihrer etwa siebenhundert Geschäfte leicht betroffen sind. Er erklärt, dass alle seine Verkaufsstellen offen bleiben und dass die Produkte verfügbar bleiben. Diese Einschätzung betrifft sein belgisches Netzwerk, nicht alle Unternehmen des Landes.

Delhaize berichtete auch von einem Computervorfall, der die Kühlung von Dutzenden von Geschäften beeinflusste. Die meisten sind in Belgien, mit einigen Niederlassungen in Luxemburg. In den am 2. November übermittelten Erklärungen unterscheidet die Marke die Störungen im Ladengeschäft vom Betrieb ihrer Vertriebszentren. Diese bleiben funktionsfähig.

In Irland berichtete Musgrave, dass dreizehn SuperValu-Läden einen Vorfall mit ihren Kühlgeräten erlebt hatten. Frische und gefrorene Produkte wurden vorsichtshalber entfernt. Das Unternehmen kündigte dann die Lösung des Vorfalls und die Nachlieferung der betroffenen Speichen an. Diese lokale Erholung ist keine Überprüfung der gesamten europäischen Welle.

Die ersten Berichte betreffen auch Schweden und Estland. Die berichteten abnormalen Temperaturen variieren je nach Einrichtungen und Zeugnissen. Es wäre daher irreführend, die gleiche Zahl auf alle Geschäfte anzuwenden oder die Anzahl der identifizierten Geräte in die Anzahl der betroffenen Betriebe umzurechnen.

Ähnlichkeiten mit Oktober, ohne etablierten gemeinsamen Autor

Die Ereignisse erinnern an die Angriffe auf französische Anlagen im Oktober. Der Abgleich umfasst Gerätetyp und Temperaturänderungen. Es reicht nicht aus, allein die Verantwortlichen zu identifizieren.

In seiner Analyse am 2. November bemerkte Censys ‘Forschungsteam diese Ähnlichkeit. Es heißt jedoch, dass keine Gruppe die Verantwortung für die von ihr untersuchten Angriffe übernommen hat. Es bestätigt auch nicht die Intervention eines identischen Akteurs in beiden Sequenzen. Die Identität der Autoren und ihre Motivation bleiben offen.

Die technische Überwachung bietet einen weiteren Indikator. Censys beobachtet etwas mehr als tausend Danfoss StoreView-Schnittstellen, die weltweit im Internet ausgestellt sind. In Frankreich stieg die Umfrage von 1.825 Schnittstellen vor den Angriffen vom Oktober auf 220 zum Zeitpunkt der Analyse. Dieser Rückgang misst die sichtbare Exposition aus dem Internet. Es beweist nicht, dass alle Systeme korrigiert wurden oder dass jedes der verbleibenden Geräte angegriffen wurde.

Fernpiloten, ein Punkt der Fragilität

Kälteregler zentralisieren wichtige Geschäftsfunktionen. Sie können Temperaturen überwachen, Alarme anzeigen und bestimmte Parameter einstellen. Die Fernwartung vermeidet auch die systematische Bewegung von Technikern. Diese Bequemlichkeit erfordert jedoch den Schutz des Zugriffs auf die Verwaltungskonsole.

Eine im August von Team82 von Claroty veröffentlichte Studie identifizierte mehrere Schwachstellen auf der Danfoss AK-SM 800A-Plattform. Die Forscher hatten ihre Erkenntnisse an den Hersteller weitergegeben, der Patches veröffentlicht hatte. Diese Arbeit demonstrierte die möglichen Folgen eines unbefugten Zugriffs auf Verwaltungsfunktionen.

Die Existenz dokumentierter Schwachstellen macht es jedoch unmöglich, diejenige zu benennen, die in jedem Trade am 2. November verwendet wird. Ein im Internet sichtbares Gerät, eine alte Version und ein bewährter Kompromiss entsprechen drei unterschiedlichen Erkenntnissen. Untersuchungen müssen feststellen, welche Geräte tatsächlich erreicht wurden und wie.

Französische Ausschreibung immer relevant für Betreiber

CERT-FR gab bereits am 12. Oktober eine Ausschreibung aus, die am 16. Oktober aktualisiert wurde. Sie berichtete von Kompromissen, die mehrere Familien von Danfoss, Copeland und Dixell-Controllern betrafen. Die Überwachungsbehörde erinnerte daran, dass eine Management-Schnittstelle nicht direkt über das Internet zugänglich bleiben sollte.

Seine Empfehlungen kombinieren Zugangsschutz, Konfigurationsprüfung und Herstellermessungen. Sie unterscheiden zwischen bereits kompromittierten Installationen und noch gespeicherten Geräten. Sie fordern auch eine Überprüfung der vertraglichen Beschränkungen, bevor die Datenrückgaben in den Kühlschrank unterbrochen werden.

Das Bulletin hebt hervor, dass ein einfaches Reset nicht ausreicht, wenn ein Gerät anfällig und exponiert bleibt. Die Wiederherstellung des Dienstes muss daher von einer angemessenen Sicherheit begleitet sein, die mit den für die Anlagen verantwortlichen Fachleuten durchgeführt wird.

Für die Schilder gehen zwei Baustellen parallel voran: Finden Sie ein normales Angebot im Radius und bestimmen Sie den Ursprung der Störungen. Die Ergebnisse, die am Morgen des 3. November verfügbar sind, bleiben für jedes Netzwerk spezifisch. Es wurde keine endgültige europäische Summe der Verluste oder eine gemeinsame Verteilung der Angriffe öffentlich festgestellt.

Cover: Frozen Radius fotografiert am 21. Januar 2016. Illustratives Archiv; der Laden wird nicht als Opfer der Angriffe vom November 2026 präsentiert. Foto:Raysonho @ Open Grid Scheduler / Grid Engine, Wikimedia Commons,CC0 1.0Boxen und Ankleiden von Libnanews.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews