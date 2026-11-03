Künstliche Intelligenz: Die USEK bringt Universitäten zusammen

Die Holy Spirit University of Kaslik organisiert am 5. und 6. November 2026 eine internationale Konferenz über künstliche Intelligenz in der Hochschulbildung. Die Diskussionen werden sich auf Ausbildung, Evaluierung, Forschung und institutionelle Verantwortlichkeiten konzentrieren. Mehrere libanesische und regionale akademische Partner nehmen an diesem Treffen teil. Sieben wissenschaftliche Achsen verbinden Bildungszwecke mit Fragen der Rechte, Gesundheit, Beschäftigung und Nachhaltigkeit. Die Veranstaltung muss Empfehlungen hervorbringen, deren konkreter Umfang nach der Arbeit noch zu berücksichtigen ist.

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Am 5. und 6. November 2026 widmet sich die USEK der künstlichen Intelligenz in der Hochschulbildung. Diese internationale Konferenz zielt darauf ab, die Transformationen von Ausbildung, Evaluierung und Forschung zu untersuchen. Es stellt auch akademische Integrität und institutionelle Verantwortung in den Mittelpunkt des Austauschs.

In Kaslik wird die erste Ausgabe der International Conference on Artificial Intelligence in Higher Education, oder ICIH 2026, mehrere Disziplinen zusammenbringen. Die Holy Spirit University of Kaslik und ihre Business School organisieren dieses Treffen. Das Treffen richtet sich an Universitäten in der Region.

Künstliche Intelligenz: Was die Universität lehren muss

Die Organisatoren stellen eine Bildungsfrage vor einer Frage der Ausrüstung. Was sollte man lernen, wenn Tools Inhalte produzieren, Informationen analysieren und komplexe Aufgaben erfüllen können? Die Konferenz zielt darauf ab, die Fähigkeiten zu untersuchen, die die Hochschulbildung unter den Studierenden weiter entwickeln muss.

Zu den angekündigten Zielen gehören Lehrpläne, Lehrerpraktiken und die Bewertung des Lernens. Dazu gehören kritisches Denken, Kreativität und ethisches Urteilsvermögen. Personalisierung von Schulungen und Zugänglichkeit sind ebenfalls enthalten. Die Herausforderung besteht daher nicht nur darin, die Anzahl der digitalen Nutzungen in Kursen zu erhöhen.

Die Forschung und der Betrieb von Institutionen nehmen einen vergleichbaren Platz ein. Akademische Integrität, Datenmanagement und interne Regeln gehören zu den Themen, die angegangen werden müssen. Das Treffen sollte zu Empfehlungen für Universitäten und Entscheidungsträger führen.

Forschung jenseits von Klassenzimmern

Der Aufruf zur Kommunikation hat sieben Achsen. Sie umfassen Ethik und Rechte, Bildung und Kultur, Gesundheit, wirtschaftliche Transformation, Nachhaltigkeit, Computermodelle und autonome Systeme. Diese Offenheit verbindet die universitäre Ausbildung mit den Sektoren, in denen ihre Absolventen arbeiten werden.

Zu den erwarteten Beiträgen gehören algorithmische Verzerrungen, Transparenz und Rückgriff. Andere konzentrieren sich auf Bewertungsmethoden, digitales Erbe oder künstlerisches Schaffen. Gesundheit bringt Fragen der Patientensicherheit und des Datenmanagements mit sich. Auf wirtschaftlicher Ebene werden Produktivität, Beschäftigung und Geschäftsmodelle genannt.

Das wissenschaftliche Verfahren sieht eine anonyme Bewertung durch mindestens zwei Gutachter vor. Akzeptierte und eingereichte Mitteilungen müssen in den Konferenzbericht aufgenommen werden. Einige können Zeitschriften zur weiteren Bewertung vorgeschlagen werden. Dies ist keine automatische Akzeptanzoption. Englisch wird als Sprache der Texte und Präsentationen angekündigt.

Regionale Hochschulkooperation

Mehrere Institutionen beteiligen sich an der angekündigten Partnerschaft. Es umfasst die Adnan Kassar School of Business an der Lebanon American University und die Onsi Sawiris School of Business an der American University of Cairo. Das Higher Research Centre der USEK, die Association of Arab Universities und die Arab Economic and Business Schools Society sind ebenfalls aufgeführt.

Diese Zusammenarbeit erweitert den bereits begonnenen Austausch im Libanon. Im Dezember 2025 hatte ein Runder Tisch an der Saint Joseph University die Strategien von vier Institutionen vorgestellt: AUB, USEK, LAU und USJ. Es war Teil eines Kompetenzentwicklungsprogramms mit der libanesischen Nationalkommission der UNESCO.

Am 29. und 30. September 2026 fand in Beirut ein weiteres regionales Symposium unter der Leitung der Agence universitaire de la Francophonie statt. Die Arbeit umfasste Lehrerausbildung, Datenschutz und gleichberechtigten Zugang zu Werkzeugen. Das Kaslik-Treffen ist eine separate Veranstaltung, die einige Wochen später organisiert wird.

Cover: Computerraum am Croft Institute for International Studies, USA, 13. April 2026. Illustration der digitalen Bildung; sie repräsentiert weder die USEK noch die in Kaslik angekündigte Konferenz. Foto:Jordano53 / Wikimedia Commons,CC0 1.0Boxen und Ankleiden von Libnanews.

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