Die am 2. November zwischen dem Landwirtschaftsministerium und Toters ins Leben gerufene Partnerschaft zielt darauf ab, den Verkauf libanesischer Äpfel zu unterstützen. Die Kampagne sieht direkte Einkäufe von Landwirten und Angebote im November vor. Sie ergänzt ein offizielles Exportziel von 100 000 Tonnen, die Unterstützung der Seefracht und den Betrieb von Kühllagern. Die Herausforderung bleibt zu prüfen, wie diese Maßnahmen den an die Produzenten gezahlten Preis über die Verkaufsmengen und Partnerankündigungen hinaus verbessern.

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Libanesische Äpfel haben einen neuen Verkaufskreislauf mit der Partnerschaft, die am 2. November 2026 zwischen dem Landwirtschaftsministerium und Toters ins Leben gerufen wurde. Die Operation sieht Direktkäufe von Produzenten und Promotions im November vor. Es schließt sich den Bemühungen zur Unterstützung von Export und Lagerung an, mit einer zentralen Frage: Welcher Teil des Endpreises gehört dem Landwirt?

Minister Nizar Hani und der Generaldirektor von Toters Fresh, Ralph Bou Khalil, stellten dem Ministerium diese Initiative vor. Sie muss den Zugang der Verbraucher zum lokalen Produkt durch Anwendungs- und Lieferdienste erleichtern. Für die Erzeuger besteht das angekündigte Ziel darin, die Zahl der Zwischenhändler zwischen dem Obstgarten und dem Käufer zu verringern.

Libanesische Äpfel suchen regelmäßige Verkäufe

Toters plant im November eine Kampagne mit Rabatten und Mengenangeboten. Das Unternehmen muss seine Allgemeinen Geschäftsbedingungen schrittweise auf seinen Anwendungs- und offiziellen Seiten veröffentlichen. Sie kündigt auch eine Einführung in Äpfel in ihren digitalen Werbeflächen an.

Der Direktkauf ist die wichtigste Änderung, die den Landwirten präsentiert wird. Es zielt darauf ab, ihre Marge zu verbessern und gleichzeitig einen wettbewerbsfähigen Preis für den Verbraucher zu erhalten. Die Werbung bietet dem Hersteller jedoch keinen nationalen Kaufplan oder ein garantiertes Mindestvolumen. Daher misst sie noch nicht das zusätzliche Einkommen, das jeder Betrieb daraus ziehen könnte.

Die Ergebnisse dieser Kampagne hängen von tatsächlichen und wiederholten Bestellungen ab. Eine Promotion kann einen einmaligen Verkauf erleichtern. Sein Beitrag zur Ernte wird auch an den gekauften Mengen, ihrer Herkunft und den an die Landwirte gezahlten Preisen gemessen. Diese Ergebnisse müssen nach dem Start noch ermittelt werden.

Export die Hälfte der geschätzten Ernte

Der Ministerfahrplan vom 18. September legt den Rahmen für die Saison 2026 fest. Es schätzt die Ernte auf etwa 200.000 Tonnen und zielt darauf ab, mindestens 100.000 Tonnen zu exportieren. Das Ziel stellt somit die Hälfte der erwarteten Leistung dar. Sie stellt keine Bewertung der bereits durchgeführten Verbringungen dar.

Die Regelung kombiniert die Suche nach ausländischen Märkten und die Förderung des lokalen Verbrauchs. Das Ministerium organisiert auch Treffen zwischen Produzenten, Exporteuren, Händlern und Genossenschaften. Sie werden zur Vorbereitung von Mengen, Sortierung, Verpackung und kommerziellen Bedingungen vor Überlastung der Kreisläufe verwendet.

Dazu gehören Ägypten, Irak, Libyen und die Golfstaaten. Der Handel mit Jordanien konzentriert sich auch auf den Marktzugang. Der Start der Toters-Kampagne allein führt nicht zu dem Schluss, dass alle Handelsbeschränkungen verschwunden sind.

Unterstützte Fracht, Kaufpreis folgt

Am 13. Oktober kündigte die Abteilung 1 Million US-Dollar Unterstützung von CMA CGM an, um die Versandkosten zu senken. Die Regelung umfasst Lieferungen nach Ägypten und Libyen. Die Diskussionen konzentrierten sich auf eine Methode zur Zuweisung und Überwachung dieser Hilfe.

Nizar Hani forderte, dass die Einsparungen bei der Fracht den Kaufpreis von Äpfeln bei den Erzeugern verbessern sollten. Er schlug vor, ihre Vertreter und Gemeinden in die Preisüberwachung einzubeziehen. Diese Forderung erkennt einen wesentlichen Punkt an: Eine Senkung der Exportkosten allein ist nicht Ausdruck eines Anstiegs des landwirtschaftlichen Einkommens.

Die Schätzung bezieht sich auf die logistische Unterstützung. Sie entspricht nicht einem Betrag, der direkt an jeden Landwirt gezahlt wird. Um ihre Auswirkungen zu bewerten, müssen die tatsächlich gesenkten Kosten mit den für die betreffenden Kulturen geltenden Einkaufsbedingungen in Einklang gebracht werden.

Storage mobilisiert auch Hilfe

Kälte nimmt einen anderen Platz in der Antwort auf das Marketingproblem ein. Am 21. Oktober kündigte das Ministerium einen Beitrag von 300 Barrel Diesel von SEAL an. Mit Beiträgen von Ölgesellschaften beträgt die für die Kühllagerung reservierte Gesamtmenge 750 Barrel, so diese offizielle Ankündigung.

Mit der Beihilfe soll die Erhaltungsabgabe gesenkt und der Abbau von Früchten vermieden werden. Die Landwirte müssen mehr Zeit haben, einen Käufer zu finden. Die Freigabe bietet jedoch keine vollständige Verteilungsbilanz, Lager für Lager oder ein Maß für die Einsparungen pro Tonne.

Erhaltung und Verkauf erfüllen zwei unterschiedliche Bedürfnisse. Wenn Früchte in gutem Zustand gehalten werden, können sie ihr Marketing verbreiten. Dies legt nicht den zukünftigen Preis oder das Volumen fest, das die Käufer akzeptieren werden. Lagerkosten zählen daher weiterhin im Saisonergebnis.

Erwartete Ergebnisse für Mengen und Einnahmen

Die Maßnahmen umfassen nun mehrere Phasen: den Verkauf vor Ort, den Transport ins Ausland und die Kühlung von Obst. Ihre Wirksamkeit kann nicht auf die Anzahl der angekündigten Partner beschränkt werden. Dies hängt von den getätigten Verkäufen und dem Nettobetrag ab, den die Betreiber nach ihren Ausgaben einbehalten.

Die Novemberkampagne muss einen ersten Vergleichspunkt liefern. Die noch ausstehenden Informationen betreffen die direkt gekauften Mengen, die je nach Apfelkategorie und den beteiligten Betrieben angewandten Preise. Toters seinerseits müssen ihre Angebote im Einzelnen darlegen, sobald sie eingeführt werden.

Cover: Apfel- und Korianderstand in Beirut, Juli 2016 Archiv. Der landwirtschaftliche Ursprung der Früchte wird nicht festgestellt; Dies sind nicht die Äpfel der Toters-Kampagne vom November 2026. Foto:Peter Feghali / Unsplash, Wikimedia Commons,CC0 1.0Boxen und Ankleiden von Libnanews.

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