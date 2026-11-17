Das Wirtschaftsministerium setzt die Vermarktung des in Zahlé hergestellten Labnes Rolly Taanayel aus. Analysen haben Pflanzenöle entdeckt, die dem libanesischen Standard widersprechen. Der Hersteller muss die Mengen zurückziehen und innerhalb von drei Tagen melden. Keine bakterielle Kontamination oder Vergiftung wird in dieser Ankündigung des Ministeriums berichtet.

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Der Minister für Wirtschaft und Handel, Amer Bsat, ordnete die Aussetzung der Vermarktung des Labnes von Rolly Taanayel im Industriegebiet Zahlé an, wie in einer Mitteilung vom 17. November 2026 angegeben.

Die Entscheidung basiert auf der Analyse einer Probe, die Pflanzenöle enthält, im Gegensatz zum libanesischen Arbeitsstandard, so das Ministerium.

Rücknahme und Bestandsaufnahme innerhalb von drei Tagen

Der Hersteller nimmt die in Verkehr gebrachten Mengen heraus, stellt die Tabellen auf und teilt sie dem Ministerium innerhalb von drei Tagen nach der Entscheidung mit, bevor er die für ihre Vernichtung erforderlichen Schritte unternimmt.

In der Werbung wird keine Losnummer oder Verbrauchsfrist angegeben. Es meldet keine bakterielle Kontamination oder Vergiftung und umfasst nicht alle Milchprodukte, die unter ähnlichen Namen verkauft werden.

Dies ist eine geordnete Rücknahme, keine Bestätigung, dass alle Mengen bereits zurückgezogen oder vernichtet wurden.

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