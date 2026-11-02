2 novembre 2026
Leserkonto
Deutsch
RSS
Das Bürgermedium des Libanon
Alle Ressorts

Nachrichten

Tampa: Libanon weigert sich, den Waffenstillstand zu überwachen

Libnanews
· 2 Min. Lesezeit · 5 vues

Die Tampa-Verhandlungen über den Waffenstillstand und den Überwachungsmechanismus für die Pilotzone laufen. Laut Nidaa al-Watan schlug Israel eine NGO anstelle von Kräften aus europäischen oder afrikanischen Ländern vor. Berichten zufolge lehnte Beirut die Formel im Namen seiner Souveränität ab, während die israelische Delegation die vom Libanon vorgeschlagenen Länder ablehnte. Der Name der Organisation, ihr Auftrag und die Einzelheiten der geplanten Kontrolle sind in den gemeldeten Informationen nicht angegeben.

Couverture sur le refus libanais d’une ONG pour surveiller la trêve dans les discussions de Tampa, avec une photographie d’archives de la ligne bleue à Ras Naqoura.
La ligne bleue au niveau de Ras Naqoura, photographie d’archives. Illustration géographique des enjeux de surveillance de la trêve ; aucune réunion de Tampa ni ONG précise n’est représentée. Photo : Francois el Bacha pour Libnanews.com. Tous droits réservés. Composition graphique Libnanews, photo entière simplement redimensionnée.
Zum Speichern anmelden
Traduction disponible enFrancaisEnglishالعربيةEspagnolItalienPortugaisRusseChinois
Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Berichten zufolge lehnte der Libanon einen israelischen Vorschlag ab, eine Nichtregierungsorganisation mit der Überwachung des Waffenstillstands und der Pilotgebiete zu betrauen. Nach Informationen, die am Montag, den 2. November von Nidaa al-Watan veröffentlicht wurden, wurde dieser Vorschlag während der letzten Tampa-Verhandlungen diskutiert. Beirut sieht darin eine Verletzung seiner Souveränität.

Die Meinungsverschiedenheit betrifft die Identität und die Art der für die Überwachung vor Ort zuständigen Akteure. Der israelische Vorschlag würde eine NGO durch Kräfte aus europäischen oder afrikanischen Ländern ersetzen. Die Tageszeitung berichtet, dass die israelische Delegation die von der libanesischen Seite vorgeschlagenen Länder ablehnte.

Tampa-Verhandlungen: die Wahl einer umstrittenen NGO

Die libanesischen Vorbehalte betreffen daher nicht nur die Liste der Staaten, die teilnehmen können. Sie beziehen sich auf das Prinzip der Aufsicht durch eine Nichtregierungsorganisation. Laut Nidaa al-Watan hält Beirut diese Formel für einen beispiellosen Präzedenzfall und unvereinbar mit seiner Souveränität.

Die gemeldeten Informationen geben nicht den Namen der vorgeschlagenen NRO an. Sie beschreiben nicht sein Mandat, seine Mittel oder die Modalitäten seiner Intervention. Sie geben nicht weiter an, welche europäischen oder afrikanischen Länder vorgeschlagen und dann abgelehnt wurden. Zum jetzigen Zeitpunkt ist es daher nicht möglich, die erörterten operativen Regelungen zu bewerten.

Eine Blockade, die auch mit dem israelischen Kalender verbunden ist

Die Verhandlungen zwischen Libanon und Israel bleiben laut derselben Zeitung still. Sie verbindet diese Erwartung mit der Klärung der israelischen politischen Landschaft nach den Wahlen. Der Streit um den Aufsichtsmechanismus erhöht somit die politische Unsicherheit über die Fortsetzung der Diskussionen.

Diese Information beschreibt die den beiden Delegationen zugewiesenen Positionen; sie stellen nicht den Text einer Vereinbarung oder eines gemeinsamen offiziellen Berichts dar. In den verfügbaren Elementen wird kein Kompromiss bei der Überwachung der Waffenstillstands- und Pilotzonen angekündigt. Die Auswahl der für diese Mission verantwortlichen Akteure bleibt umstritten.

Quelle

Nidaa al-Watan, zitiert von Naharnet am 2. November 2026 um 14:55 Uhr: « Israel bietet NGO zur Überprüfung an, lehnt Nationen ab, die vom Libanon vorgeschlagen wurden ».

Kreditlinie

Die blaue Linie bei Ras Naqoura, ein Archivfoto. Geografische Darstellung von Fragen der Waffenstillstandsüberwachung; keine Tampa-Treffen oder bestimmte NGOs sind vertreten. Foto: Francois el Bacha für Libnanews.com. Alle Rechte vorbehalten. Libnanews grafische Komposition, ganzes Foto einfach verkleinert.Fotoquelle Libnanews.

Libnanews
Newsdesk Libnanews - translated by IA

Libnanews est un site d'informations en français sur le Liban né d'une initiative citoyenne et présent sur la toile depuis 2006. Notre site est un média citoyen basé à l’étranger, et formé uniquement de jeunes bénévoles de divers horizons politiques, œuvrant ensemble pour la promotion d’une information factuelle neutre, refusant tout financement d’un parti quelconque, pour préserver sa crédibilité dans le secteur de l’information.

Alle Artikel dieses Autors →

Kommentare

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *