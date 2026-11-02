Tampa: Libanon weigert sich, den Waffenstillstand zu überwachen

Die Tampa-Verhandlungen über den Waffenstillstand und den Überwachungsmechanismus für die Pilotzone laufen. Laut Nidaa al-Watan schlug Israel eine NGO anstelle von Kräften aus europäischen oder afrikanischen Ländern vor. Berichten zufolge lehnte Beirut die Formel im Namen seiner Souveränität ab, während die israelische Delegation die vom Libanon vorgeschlagenen Länder ablehnte. Der Name der Organisation, ihr Auftrag und die Einzelheiten der geplanten Kontrolle sind in den gemeldeten Informationen nicht angegeben.

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Berichten zufolge lehnte der Libanon einen israelischen Vorschlag ab, eine Nichtregierungsorganisation mit der Überwachung des Waffenstillstands und der Pilotgebiete zu betrauen. Nach Informationen, die am Montag, den 2. November von Nidaa al-Watan veröffentlicht wurden, wurde dieser Vorschlag während der letzten Tampa-Verhandlungen diskutiert. Beirut sieht darin eine Verletzung seiner Souveränität.

Die Meinungsverschiedenheit betrifft die Identität und die Art der für die Überwachung vor Ort zuständigen Akteure. Der israelische Vorschlag würde eine NGO durch Kräfte aus europäischen oder afrikanischen Ländern ersetzen. Die Tageszeitung berichtet, dass die israelische Delegation die von der libanesischen Seite vorgeschlagenen Länder ablehnte.

Tampa-Verhandlungen: die Wahl einer umstrittenen NGO

Die libanesischen Vorbehalte betreffen daher nicht nur die Liste der Staaten, die teilnehmen können. Sie beziehen sich auf das Prinzip der Aufsicht durch eine Nichtregierungsorganisation. Laut Nidaa al-Watan hält Beirut diese Formel für einen beispiellosen Präzedenzfall und unvereinbar mit seiner Souveränität.

Die gemeldeten Informationen geben nicht den Namen der vorgeschlagenen NRO an. Sie beschreiben nicht sein Mandat, seine Mittel oder die Modalitäten seiner Intervention. Sie geben nicht weiter an, welche europäischen oder afrikanischen Länder vorgeschlagen und dann abgelehnt wurden. Zum jetzigen Zeitpunkt ist es daher nicht möglich, die erörterten operativen Regelungen zu bewerten.

Eine Blockade, die auch mit dem israelischen Kalender verbunden ist

Die Verhandlungen zwischen Libanon und Israel bleiben laut derselben Zeitung still. Sie verbindet diese Erwartung mit der Klärung der israelischen politischen Landschaft nach den Wahlen. Der Streit um den Aufsichtsmechanismus erhöht somit die politische Unsicherheit über die Fortsetzung der Diskussionen.

Diese Information beschreibt die den beiden Delegationen zugewiesenen Positionen; sie stellen nicht den Text einer Vereinbarung oder eines gemeinsamen offiziellen Berichts dar. In den verfügbaren Elementen wird kein Kompromiss bei der Überwachung der Waffenstillstands- und Pilotzonen angekündigt. Die Auswahl der für diese Mission verantwortlichen Akteure bleibt umstritten.

Kreditlinie

Die blaue Linie bei Ras Naqoura, ein Archivfoto. Geografische Darstellung von Fragen der Waffenstillstandsüberwachung; keine Tampa-Treffen oder bestimmte NGOs sind vertreten. Foto: Francois el Bacha für Libnanews.com. Alle Rechte vorbehalten. Libnanews grafische Komposition, ganzes Foto einfach verkleinert.Fotoquelle Libnanews.

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