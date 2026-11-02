Einlagen im Libanon: Wege zur Rückerstattung der Debatte

Bankeinlagen im Libanon bleiben im Fokus der Verhandlungen über Verluste und Rückzahlungen. Nach Angaben der libanesischen Presse betreffen die diskutierten Tracks anerkannte Forderungen, Zahlungsfristen und die Einbeziehung bereits erhaltener Beträge. Der genannte Betrag von 100.000 US-Dollar würde daher keine zusätzliche sofortige Zahlung bedeuten. Es wird keine endgültige Vereinbarung mit dem IWF angekündigt. Die Reihenfolge der Transaktionen würde auch den Beitrag von Banken, Zentralbank und Einlegern bestimmen.

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Die Reihenfolge, in der Verluste absorbiert würden, steht weiterhin im Mittelpunkt der Diskussionen über Bankeinlagen. Quellen in der Nähe der Verhandlungen mit dem Internationalen Währungsfonds weisen auf eine mögliche Flexibilität in zwei Punkten hin. Der erste betrifft die Behandlung von Einlagen, die als nicht reguläre Einlagen eingestuft werden. Die zweite ist, wie man $ 100.000 pro Einleger berechnet und zurückzahlt. Dieser Austausch ist kein endgültiges Abkommen mit dem IWF. Sie beziehen sich auf Mechanismen, deren Auswirkungen sowohl vom erkannten Betrag als auch von der Reihenfolge der Transaktionen und der Zahlungsfrist abhängen würden.

Die Vorschläge, die dem Gouverneur der libanesischen Zentralbank, Karim Suaid, zugeschrieben werden, werfen eine zentrale Frage auf: Einige Formeln würden den Beitrag der Banken und der Zentralbank reduzieren, indem sie die Forderungen gegenüber den Einlegern reduzieren. Interessen erscheinen auch in einer Buchhaltungsfrage. Wem sollten die bereits zurückgezahlten Beträge in Rechnung gestellt werden: Banken oder die Bank des Libanon?

Clearing bestimmter Einlagen vor Mobilisierung von Kapital

Insbesondere die Diskussionen über die Hierarchie der Verluste sind ins Stocken geraten. Im IWF-Ansatz muss Bankkapital mobilisiert werden, bevor Einlagen erreicht werden. Der von Karim Souaid vorgelegte Vorschlag würde diese Sequenz ändern, indem er zunächst bestimmte Einlagen als nicht reguläre behandelt. Ihre Beseitigung würde daher stattfinden, bevor Bankverluste absorbiert wurden.

Die Bestellung würde den verbleibenden zu verteilenden Betrag ändern. Wenn einige der Einlagen zu Beginn der Transaktion verschwinden, werden die zu finanzierenden Anleihen abnehmen. Die Kosten für die Banken und die Bank des Libanon würden dann reduziert. Diese Sequenz konzentriert sich auf eines der Hauptthemen in der Verhandlung: Es reicht nicht aus, den Gesamtverlust zu diskutieren; Es ist auch notwendig zu bestimmen, welche Ansprüche vor ihrer Zuweisung anerkannt werden.

Die nicht reguläre Einreichungsqualifikation bleibt jedoch unerlässlich. Diese Qualifizierung bedeutet nicht automatisch, dass die Gelder illegalen Ursprungs sind. Die für jedes Konto geltenden Kriterien bleiben in den diskutierten Mechanismen ausschlaggebend. Für einen Antragsteller würden die Folgen genau von diesen Definitionen und den verwendeten Verfahren abhängen.

Einhunderttausend Dollar: Der Kalender ändert den Umfang des Betrags

Die zweite Debatte betrifft die vorgeschlagenen 100.000 Dollar pro Einleger. Auf der Grundlage der verfügbaren Informationen über die Verhandlungen beziehen sich die Börsen auf eine Kombination aus Betrag, Dauer und Konto der bereits getätigten Rückzahlungen. Die Formel, auf die verwiesen wird, liefert $ 60.000 über vier Jahre, gefolgt von der Zahlung des Restbetrags für weitere drei Jahre. Zahlungen im Rahmen der Rundschreiben 158 und 166 würden in die Berechnung einbezogen.

Eine solche Formel würde daher nicht zu einem sofortigen zusätzlichen $ 100.000 für jeden Begünstigten betragen. Ein Teil des Geldes könnte bereits eingesammelt werden. Der Rest würde sich über die Zeit verteilen. Der angezeigte Betrag gibt an sich nicht die dem Einleger jedes Jahr zur Verfügung stehenden Barmittel an.

Das würde die Antragsteller kosten. Ihre Mittel wurden seit der Krise blockiert, und ein neuer Zeitplan würde das Warten verlängern. Ein Zahlungsaufschub hat nicht den gleichen wirtschaftlichen Wert wie ein sofort verfügbarer Betrag, auch wenn sein Nominalbetrag unverändert bleibt.

Die Diskussionen bezogen sich auch auf eine Reduzierung bestimmter Beträge, die von 21 Milliarden Dollar auf 15 Milliarden Dollar nach der Bearbeitung der betreffenden Einlagen beglichen werden müssen. Diese Reduzierung und Staffelung würde den Banken mehr Zeit geben, ihr Kapital wieder aufzubauen und Gewinne zu generieren. Einleger würden einen Teil der Kosten in Form von reduzierten Ansprüchen oder verspäteten Erstattungen tragen.

Umwandlungen, die die Art der Forderungen verändern würden

Andere Mechanismen werden für ausstehende Beträge genannt. Einige Einlagen könnten ohne Stimmrechte in Bankaktien umgewandelt werden. Andere würden in Pfund mit einer Rate von 15.000 Pfund pro Dollar umgewandelt werden. Diese Annahmen sind Teil der diskutierten Vorschläge; sie stellen keine endgültigen Rückzahlungsbedingungen dar.

Der Übergang von einer Einlage zu einer Maßnahme würde die Art des gehaltenen Rechts verändern. Der Einleger würde sein Geld nicht einfach in bar erhalten. Er würde einen Titel halten, dessen Aussichten von der Bank abhängen würden, ohne ein Stimmrecht zu haben. Die Differenz ist erheblich zwischen einem als zurückgegeben angekündigten Betrag und den Mitteln, die seinem Inhaber tatsächlich gewährt wurden.

Die Behandlung der Salden bleibt an die Behandlung von geringfügigen Forderungen und an die erforderlichen Beiträge der Institute gebunden. Eine Kürzung zu Beginn des Prozesses kann den verbleibenden zu finanzierenden Betrag verringern. Eine verspätete Rückzahlung kann dann die Belastung über mehrere Jahre verteilen. Es ist die Artikulation dieser Mechanismen, anstatt einzelne, die den tatsächlichen Beitrag der verschiedenen Akteure bestimmen würde.

Drei Milliarden bereits an das Zentrum eines Imputationskonflikts gezahlt

Ein Schreiben von Karim Souaid an den Bankenverband vom 23. Oktober betrifft eine genauere Buchführung. Als 1/676 bezeichnet, beantragte sie eine Umklassifizierung von 3 Milliarden US-Dollar im Zusammenhang mit Zahlungen in den Rundschreiben 158 und 166. Der abgedeckte Zeitraum ist von März 2025 bis Oktober 2026.

Nach den berichteten Zahlen zahlte die Bank of Lebanon in diesem Zeitraum 3.373 Milliarden Dollar. Sie stellt drei Milliarden ursprünglich aus Eigenmitteln und 373 Millionen aus Mindestreserven dar. Sie fordert, die drei Milliarden in diese Reserven einzuordnen und sie gleichzeitig als ihren Beitrag zur Rückzahlung von Einlagen anzuerkennen.

Banken verteidigen eine weitere Lesung. Sie möchten nach den verfügbaren Informationen über ihre Position, dass diese Zahlungen zu ihrem eigenen Beitrag verrechnet werden, da die betreffenden Mittel aus ihren Anlagen bei der Zentralbank stammen. Die Meinungsverschiedenheit betrifft daher nicht nur die Registrierung einer früheren Transaktion. Es geht um die Berechnung dessen, was jede Partei als bereits bezahlt angesehen hätte und was sie dann noch bringen sollte.

Dieses Problem steht in direktem Zusammenhang mit der Verteilung der Verluste. Die Anrechnung eines Betrags als Beitrag der Zentralbank oder der Banken kann den Saldo der jeweils zugeteilten Schuldverschreibungen verändern. Bereits erhaltene Zahlungen von Einlegern werden somit Teil der Verhandlungen über die Finanzierung künftiger Erstattungen.

Verhandlungen ohne endgültige Einigung fortgesetzt

Ein Pariser Treffen zwischen Karim Souaid, Rothschild und mehreren großen Banken wird ebenfalls berichtet. Bank Audi, BLOM, Byblos, Bank of Beirut und die Libanesisch-Französische Bank gehören zu den genannten Institutionen. Das Vorhandensein dieser Betriebe bedeutet nicht, dass eine Vereinbarung über den gesamten Sektor getroffen wurde.

Die Zeichen der Flexibilität, die den IWF-Vertretern von Quellen in der Nähe der Verhandlungen gegeben werden, rechtfertigen keine förmliche Genehmigung der detaillierten Mechanismen. Die Ankunft von Fondsvertretern im Libanon wird ab dem 9. November angekündigt. Die zu prüfenden Punkte bleiben die Reihenfolge der Verlustabsorption, die Definition der betreffenden Einlagen, der Zeitpunkt der Rückzahlungen und der jeweilige Beitrag der Banken und der Zentralbank.

Quellen

Al Akhbar, 2. November 2026, Seite 4.

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