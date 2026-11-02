Dedollarisierung: Wie kann man sich wieder mit dem libanesischen Buch verbinden?

Welche Bedingungen würden das libanesische Pfund wieder attraktiv für Ersparnisse machen? Eine Studie von zwölf Schwellenländern beleuchtet die Quellen der Entdolarisierung. Er unterstreicht die Rolle lokaler Währungsanlagen, die Stabilität und Glaubwürdigkeit von Institutionen. Administrative Zwänge können diese Bewegung begleiten, ersetzen aber nicht das Vertrauen. Für den Libanon eröffnen diese Ergebnisse Wege zum Nachdenken, ohne eine bevorstehende Rückkehr zum Buch anzukündigen oder eine identische Entwicklung zu garantieren.

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Die Entdolisierung hängt in erster Linie vom Vertrauen in die nationale Währung ab. Eine von Al Joumhouria in seiner Ausgabe vom 2. November 2026 vorgestellte Studie vergleicht die Flugbahnen von zwölf Schwellenländern. Es untersucht ihre Bankeinlagen zwischen 1980 und 2023. Sein zentraler Punkt betrifft die eingesetzten Mittel: Die Entwicklung zuverlässiger Anlagen in lokaler Währung scheint nachhaltiger zu sein als Sparer zu zwingen.

Für den Libanon wirft diese Unterscheidung eine konkrete Frage auf. Wie macht man das Buch wieder attraktiv für Sparen und Finanzierung? In der Datei wird kein Datum für die Rückkehr in die Landeswährung oder eine Sofortmaßnahme vorgeschlagen. Es beschreibt die wirtschaftlichen und institutionellen Bedingungen zur Verringerung der Abhängigkeit von Währungen. Diese Bedingungen gehen weit über eine administrative Entscheidung hinaus.

Dedolisierung in 12 Volkswirtschaften

Der Fokus der Arbeit liegt auf der Dollarisierung von Einlagen. Dieser Indikator liefert Informationen über den Platz der Währungen im Bankensystem. Es hilft auch, die Fähigkeit einer nationalen Währung zu beobachten, eine Sparfunktion beizubehalten. Es beschreibt jedoch nicht alle Verwendungen des Dollars in einer Wirtschaft.

Von den 12 untersuchten Ländern nennen die Autoren Peru, Polen und Kasachstan. Ihr Interesse an der libanesischen Debatte liegt in den Vergleichsmechanismen, nicht in einer direkt übertragbaren Prognose.

Die Akte wird von Salim Shahine, dem stellvertretenden Gouverneur der Bank of Lebanon, und Siham Rizkallah von der Saint Joseph University unterzeichnet. Jean-François Ponsot, Universität Grenoble, und ein Doktorand der Saint Joseph University nehmen ebenfalls an der Arbeit teil. Die Zeitung bezieht sich auf eine Studie, die 2026 in einer wissenschaftlichen Zeitschrift für internationale Wirtschaft und Finanzen veröffentlicht wurde.

Die gewählte Periode umfasst mehr als vier Jahrzehnte. Es ermöglicht, die Dollarisierung in verschiedenen wirtschaftlichen Kontexten zu verfolgen. Die Autoren unterscheiden zwischen marktbasierten Maßnahmen und direkten administrativen Eingriffen. Sie untersuchen auch die Rolle der vom Internationalen Währungsfonds unterstützten Programme.

Vorschlag einer glaubwürdigen Sparlösung

Inflation und Wechselkursänderungen sind wichtige Faktoren bei der Wahl einer Währung. Laut der von Al Joumhouria vorgestellten Studie erklären sie jedoch nicht die Persistenz der Dollarisierung allein. Es geht auch um die Tiefe des Finanzsystems. Ein Sparer muss in der Lage sein, lokale Instrumente zu finden, die als zuverlässig, zugänglich und auf seine Bedürfnisse zugeschnitten gelten.

Die Entwicklung eines Anleihemarktes in Landeswährung ist somit zentral für die dargestellten Ergebnisse. Diverse Wertpapiere, berechenbarere Renditen und ein ausreichend liquider Markt bieten Anlagemöglichkeiten. Die Verwendung der lokalen Währung kann dann dank eines attraktiven Finanzangebots voranschreiten. Es basiert weniger auf dem Verbot, Währungen zu behalten.

Marktliquidität und Transparenz sind ebenso wichtig wie die formale Existenz von Wertpapieren. Die Studie hebt auch die von Banken angebotenen Produkte hervor. Haushalte und Unternehmen müssen Spar- und Finanzierungslösungen in Landeswährung haben. Ohne dieses Angebot bleibt eine Politik der Entdolisierung ohne einen ihrer Hauptanhänger.

Die Autoren stellen eine regelmäßigere Beziehung zwischen diesen Marktmechanismen und dem Rückgang der Dollarisierung fest. Sie vergleichen sie mit administrativen Einschränkungen, deren Auswirkungen stärker variieren. Das Ergebnis bedeutet nicht, dass jede lokale Platzierung per Definition sicher wird. Er betont die Notwendigkeit, glaubwürdige Bedingungen für seine Verwendung zu schaffen.

Einschränkungen können wirken, ohne ausreichend

Die Studie lehnt nicht alle administrativen Maßnahmen ab. Einige haben eine Assoziation mit einem Rückgang der Dollarisierung. Die Autoren nennen insbesondere die Erhöhung der Mindestreserven für Fremdwährungskredite. Sie erwähnen auch die Verpflichtung, die nationale Währung bei inländischen Transaktionen zu verwenden.

Diese Effekte erscheinen deutlicher an langen Horizonten. Finanzinstitute und Einleger benötigen möglicherweise Zeit, um ihre Praktiken anzupassen. Es wäre daher falsch, die Schlussfolgerungen auf einen absoluten Gegensatz zwischen effizienter und unnötiger Regulierung zu reduzieren. Die Art der Instrumente, ihre Konsistenz und Dauer zählen.

Eine vorübergehende Änderung der Verteilung der Einlagen beweist jedoch keine dauerhafte Änderung der Präferenzen. Eine Einschränkung kann Nutzungen verschieben, ohne das Vertrauen wiederherzustellen. Die Autoren empfehlen, diese beiden Situationen zu unterscheiden. Ihr Kriterium ist die Stärke der Rückkehr zur Landeswährung und nicht ein einmaliger Rückgang der Deviseneinlagen.

Für die libanesische Debatte begrenzt diese Unterscheidung den Umfang einer Antwort, die ausschließlich auf rechtlichen Verpflichtungen basiert. Eine Regel kann eine Zahlung oder Banktransaktion regeln. Es reicht nicht aus, die Erhaltung der Einsparungen zu gewährleisten. Die Argumentation der Studie führt daher zu einer gleichzeitigen Untersuchung von Institutionen, Finanzprodukten und wirtschaftlicher Stabilität.

Was IWF-Programme in der Analyse ändern

Forscher berichten von einer starken Verbindung zwischen IWF-Programmen und einer sinkenden Dollarisierung von Einlagen. Diese Assoziation scheint für Programme, die nach einer Krise angenommen wurden, stärker zu sein. Es ist weniger ausgeprägt für die Vorkrise.

Diese Assoziation bedeutet nicht, dass ein Programm automatisch in jedem Land das gleiche Ergebnis hervorbringt. Die Schlussfolgerungen beziehen sich auf eine Reihe von Strategien und institutionellen Veränderungen.

Die Rolle des IWF ist daher nicht auf die Bereitstellung von Finanzmitteln beschränkt. Die Programme werden von wirtschaftlichen und finanziellen Reformen begleitet. Ihre Fähigkeit, Stabilität zu fördern, hängt insbesondere von der öffentlichen Politik und den für ihre Umsetzung zuständigen Institutionen ab. Das Vertrauen in diese Institutionen wiederum beeinflusst die Wahl der Einleger.

Die Autoren betonen die Korrektur von Ungleichgewichten, die die Nachfrage nach nationaler Währung schwächen. Sie behalten auch die Glaubwürdigkeit der Geld- und Steuerpolitik. Schließlich betonen sie die Fähigkeit der Behörden, ihren Verpflichtungen nachzukommen. Diese Bedingungen geben dem Begriff des Vertrauens einen konkreten Inhalt, der oft ohne Präzision angerufen wird.

Glaubwürdigkeit baut im Laufe der Zeit auf

Das Dossier verknüpft die Entdolisierung ausdrücklich mit der Glaubwürdigkeit der Währungsinstitute und der Unabhängigkeit ihrer Entscheidungen. Eine nationale Währung kehrt nicht nur durch Änderung der Texte zu ihren Funktionen zurück. Die Behörden müssen eine Bilanz von Stabilität und Einhaltung erstellen. Sparer müssen in der Lage sein, den Schutz der Kaufkraft ihrer Fonds zu sehen.

Dies erfordert Kohärenz zwischen Steuer- und Geldpolitik. Es erfordert auch mehr Vorhersagbarkeit. Während die Regeln und Richtlinien schwer zu antizipieren sind, haben lokale Instrumente Schwierigkeiten, Vertrauen zu schaffen. Die Autoren verbinden daher Stabilität mit der Transparenz und Rechenschaftspflicht der Institutionen.

Das Problem ist nicht auf die individuelle Wahl zwischen zwei Währungen beschränkt. Eine nachhaltige Dollarisierung kann auch die Wirksamkeit der Geldpolitik einschränken. Laut der veröffentlichten Analyse wird es zu einem strukturellen Hindernis für das Handeln der Behörden. Die Behandlung nur ihrer Manifestationen kann die Ursachen, die sie aufrechterhalten, intakt lassen.

Für Libanon, Bedingungen statt Zeitplan

Al Joumhourias Vorschläge definieren mehrere verwandte Projekte. Der erste betrifft eine allgemeine Wirtschafts- und Finanzstrategie. Der zweite betrifft lokale Märkte, die Investitionen und Finanzierung anbieten können. Aufsichtsmaßnahmen ergänzen einander mit spezifischen Zielen und Kohärenz mit anderen Politikbereichen.

Das Dossier empfiehlt auch, die Ergebnisse nach ihrer Dauer zu beurteilen. Ein vorübergehender Rückgang des Anteils der Deviseneinlagen reicht nicht aus. Es ist zu prüfen, ob die nationale Währung tatsächlich zu ihren Funktionen zurückkehrt. Es muss auch geprüft werden, ob Haushalte und Unternehmen es aus nachhaltigen wirtschaftlichen Gründen wählen.

Dieser im Libanon angewandte Rahmen eröffnet eine Überprüfung der Spargarantien, der verfügbaren Instrumente und der institutionellen Verpflichtungen. Es erlaubt nicht, eine bevorstehende Rückkehr zum Buch anzukündigen. Die Ergebnisse müssen für Einleger beobachtbar sein: zuverlässige Investitionen, zugängliche Finanzierung und Schutz ihrer Ersparnisse.

Quellen

Al Joumhouria, 2. November 2026, Seiten 6-7.

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