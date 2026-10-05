Tampa: die « Experimentzonen », das neue Herz der Schlacht um den Südlibanon

Das Tampa-Treffen sollte den Mechanismus der « Experimentierzonen » im Südlibanon klären. Der israelische Rückzug, der Einsatz der libanesischen Armee, die internationale Verifikation und die Hisbollah-Waffen werden im Mittelpunkt der Diskussionen stehen. Hinter diesem schrittweisen Ansatz steht eine entscheidende Frage: Wird er die Souveränität wiederherstellen oder neue Sicherheitsbedingungen schaffen?

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Ein Militärtreffen, aber Themen, die weit über das Militär hinausgehen

Das nächste Treffen in Tampa, Florida, sollte nicht als bloße Wiederaufnahme der Gespräche zwischen dem Libanon und Israel gelesen werden. Die Ernennung, die zwischen dem 20. und 22. Oktober im Hauptquartier des Zentralkommandos der Vereinigten Staaten vorgesehen ist, sollte militärischen und technischen Fragen Vorrang eingeräumt werden. Die Themen im Mittelpunkt der Diskussionen stehen jedoch in direktem Zusammenhang mit der libanesischen Souveränität, der israelischen Präsenz im Süden, der Rolle der Armee und der Hisbollah-Waffenakte. Der sensibelste Punkt ist eine noch schlecht verstandene Formel: « Experimentalzonen ».

Der vorgesehene Mechanismus basiert auf progressiver Logik. Anstatt auf eine umfassende Vereinbarung zu warten, um den gesamten Streit gleichzeitig beizulegen, würde ein begrenzter Bereich als Testgelände genutzt. Israel würde sich zurückziehen. Die libanesische Armee würde Stellung beziehen. Ein Verifikationsmechanismus würde dann die Ausübung staatlicher Autorität und die Ausgabe von Waffen überwachen. Wenn dieses erste Experiment als schlüssig angesehen würde, könnte das gleiche Modell an anderer Stelle angewendet werden. Ziel wäre es daher, eine allgemeine Formel in konkrete territoriale Abfolgen umzuwandeln.

Genau das macht den Fall so gefährlich wie vielversprechend. Alles hängt davon ab, wie das erste Experiment definiert wird. Wenn sie klar die Passage eines von der israelischen Armee unter der alleinigen Kontrolle der libanesischen Armee besetzten Gebiets organisiert, kann dies der Beginn eines allmählichen Rückzugs sein. Wenn sie im Gegenteil dem Libanon eine Reihe von Verpflichtungen in Gebieten auferlegt, in denen Israel nicht physisch präsent ist, während sie den Rückzug der besetzten Gebiete verschiebt, ändert sie ihre Natur völlig. Es wird dann zu einem Mechanismus der Sicherheitskonditionalität, der auf libanesischem Territorium angewendet wird.

Die libanesische Delegation könnte von Simon Karam unter Beteiligung von Botschafterin Nada Hamada Moawad geleitet werden. Aber auch diese Zusammensetzung ist nicht völlig von der Art der Ernennung getrennt. Beirut wollte die Diskussionen ausweiten und ihnen eine diplomatische Dimension geben. Zu diesem Zeitpunkt zieht es Israel vor, das Treffen in einem militärischen Umfeld zu halten. Wenn die israelische Delegation streng militärisch ist und die Diskussionen keinen politischen Fortschritt zulassen, verliert die Teilnahme auf höchster libanesischer diplomatischer Ebene einen Teil ihres Interesses.

Was ist eine « Experimentzone »?

Der Ausdruck kann den Eindruck eines abstrakten Konzepts vermitteln, das von Diplomaten entwickelt wurde. Tatsächlich bezieht es sich auf etwas sehr Konkretes: ein begrenztes Gebiet, in dem die verschiedenen Verpflichtungen des Prozesses gleichzeitig angewendet würden, um zu überprüfen, ob das Modell funktioniert.

In seiner einfachsten Version besteht der Mechanismus aus vier Schritten. Der erste ist der israelische Rückzug. Die zweite ist der Einsatz der libanesischen Armee im evakuierten Raum. Die dritte ist die Überprüfung der Abwesenheit einer bewaffneten Präsenz außerhalb des Staates. Viertens soll bestätigt werden, dass die Militär- und Sicherheitsbehörde tatsächlich an den libanesischen Staat übergegangen ist. Sobald diese Sequenz abgeschlossen ist, könnte ein anderer Bereich folgen.

Das Projekt war daher grundsätzlich nicht darauf ausgerichtet, separate Enklaven zu schaffen. Im Gegenteil, sie muss eine Methode testen, die schrittweise erweitert werden kann. Deshalb ist der Erfolg oder Misserfolg des ersten Experiments entscheidend. Eine Formel, die als wirksam angesehen wird, kann zum Modell aller folgenden Schritte werden.

Das Problem entsteht bei der Definition, was genau « Check » bedeutet. Ist es zu sehen, dass die libanesische Armee die Straßen und militärischen Positionen kontrolliert? Sollten wir Einrichtungen inspizieren, die verdächtigt werden, der Hisbollah anzugehören? Können Häuser durchsucht werden? Wer entscheidet, dass ein Sektor seinen Verpflichtungen nachkommt? Kann Israel eine Inspektion von seinem eigenen Geheimdienst verlangen? Und am wichtigsten ist, wer Schiedsrichter, wenn eine Partei behauptet, dass eine Verletzung existiert und die andere es herausfordert?

Die vorbereitenden Dokumente stellen genau die Frage derdurchsuchung von wohnungenthemen, die in Tampa diskutiert werden könnten. Dieses Detail reicht aus, um zu zeigen, dass es bei dem Treffen nicht nur um Linien geht, die auf einer Karte gezeichnet sind. Sie kann direkt in die Verfahren zur Ausübung der Autorität in libanesischen Dörfern eintreten.

Tallet Ali Al-Taher, der Fall, der zeigt, warum das Gerät kompliziert ist

Der SektorTallet Ali Al-Taherveranschaulichen Sie die Schwierigkeiten perfekt. Dieses Gebiet wurde als eines der Gebiete bezeichnet, die wahrscheinlich in ein neues Experiment eintreten würden. Aber die militärischen Bedingungen haben sich geändert. Israel wird jetzt als widerwillig dargestellt, den Hügel und seine Umgebung zurückzugeben, insbesondere weil seine Position als Stützpunkt für ein Rihane-orientiertes Gerät dienen kann.

Diese Entwicklung ist entscheidend. Ein Gebiet, das schließlich einen Rückzug testen würde, könnte zu einem Element werden, das Israel aus operativen Gründen behalten möchte. So erscheint eine andere Hypothese: Anstatt eine zweite experimentelle Zone um Tallet Ali Al-Taher zu öffnen, könnte die erste Zone durch Hinzufügen neuer Sektoren erweitert werden.

Die Geographie wird so zur wahren Verhandlungssprache. Ein Hügel, eine Straße oder ein Dorf ist nicht nur ein Gebiet. Ihre Höhe, Sicht, Zugang und Nähe zu anderen Positionen bestimmen ihren militärischen Wert. Eine hohe Position abzugeben hat nicht die gleiche Bedeutung wie ein Gebiet ohne strategische Tiefe zu verlassen. In ähnlicher Weise, wenn man der libanesischen Armee erlaubt, die Kontrolle über ein Dorf zu übernehmen, löst das Problem nicht unbedingt, wenn die umliegenden Höhen unter israelischer Kontrolle bleiben.

Die Auswahl jedes Bereichs enthält daher bereits einen Teil des Endergebnisses. Deshalb kann der Libanon experimentelle Gebiete nicht als bloße technische Details betrachten, die dem Militär überlassen bleiben. Sie bestimmen die Reihenfolge, in der die Souveränität wiederhergestellt werden kann und vor allem, wo diese Erholung verzögert werden kann.

Nabatiyah Al-Fawqa und Iqlim Al-Tuffah: ein weiteres israelisches Konzept

Eine weitere Entwicklung zeigt sich in den Bedingungen, die Israel zugeschrieben werden. Es geht nicht mehr nur darum, die derzeit besetzten Gebiete als Versuchsgebiete zu nutzen. Gebiete, die nicht besetzt, aber von israelischem Feuer betroffen sind, könnten ebenfalls betroffen sein.Nabatiyah Al-Fawqaund positionen inIqlim Al-Tuffahwerden in dieser logik zitiert.

Der Unterschied ist groß. In einem besetzten Gebiet beginnt der Mechanismus logischerweise mit einem israelischen Rückzug. In einem Gebiet, in dem die israelische Armee nicht stationiert ist, kann der Prozess direkt mit Verpflichtungen beginnen, die der libanesischen Armee auferlegt werden: Betreten von Hisbollah-Positionen, Inspektion der Infrastruktur, Verhinderung des Aufenthalts oder der Rückkehr von Kombattanten an bestimmten Orten.

Dieses Design kehrt praktisch die ursprüngliche Ordnung um. Der israelische Rückzug wäre nicht mehr unbedingt die erste Bewegung. Libanesische Aktionen gegen die militärische Infrastruktur der Hisbollah könnten zur Bedingung für nachfolgende Fortschritte beim Rückzug werden.

Dies ist einer der heikelsten Punkte für Beirut. Der Staat bekräftigt sein Ziel des Waffenmonopols. Aber es weigert sich, die Ausübung dieser Souveränität zu einem Mechanismus zu machen, in dem Israel lokal die Operationen diktieren würde, die die libanesische Armee durchführen muss. Die ausschließliche Kontrolle des Staates auf seinem Territorium impliziert auch, dass der Staat selbst entscheidet, wie seine Kräfte organisiert und eingesetzt werden.

Die Armee lehnt daher jegliche Einmischung in die Zusammensetzung ihrer Einheiten und in ihre Einsatzmethoden ab. Koordination, um zufällige Konfrontationen zu vermeiden, ist nicht gleichbedeutend mit Koordination, um Israel zu ermöglichen, Missionen der libanesischen Armee zu leiten.

Der wahre Knoten: Wer wird das überprüfen?

Selbst wenn auf der Karte eine Einigung erzielt würde, würde das Problem der Kontrolle bestehen bleiben. Der Libanon weigert sich zuzulassen, dass die Verifizierung ausschließlich israelisch ist. Ein solches System zu akzeptieren, würde bedeuten, einer der Parteien die Befugnis zu geben, selbst zu entscheiden, ob die andere ihre Verpflichtungen erfüllt oder nicht.

Nehmen wir ein konkretes Szenario. Israel behauptet, Informationen über ein Waffenlager in einer Wohnung zu haben. Die libanesische Armee inspiziert das Gebiet und findet nichts. Wer schneidet? Kann Israel die Inspektion als unzureichend betrachten? Kann er eine neue Operation fordern? Muss ein Dritter an der Suche teilnehmen? Und wenn diese dritte Partei existiert, welches Mandat hat sie dann, um in einem Privateigentum im Libanon einzugreifen?

Die Suche nach einer internationalen Komponente adressiert dieses Problem. Ein Dritter könnte die Operationen sehen und das Risiko verringern, dass eine technische Meinungsverschiedenheit sofort zur Rechtfertigung für einen neuen Streik wird. Aber diesen Schauspieler zu finden, ist alles andere als einfach.

Italien wurde unter den Ländern genannt, die an einem Mechanismus teilnehmen könnten. Sie erscheint jedoch sehr vorsichtig. Ein Beamter seiner Geheimdienste, der aus dem Libanon zurückkehrte, erhielt Berichten zufolge nicht die notwendigen Garantien für die Sicherheit des Personals oder die Bedingungen für die Durchführung der angeforderten Missionen. Die Entsendung von Beobachtern in ein Gebiet, in dem Streiks weiterhin möglich sind, erfordert Einsatzregeln, Schutzgarantien und eine äußerst genaue Definition ihrer Rolle.

Zu dieser Schwierigkeit kommt ein politischer Widerspruch hinzu. Israel wird als ungünstig für eine internationale Präsenz dargestellt, die seine Handlungsfreiheit im Süden einschränken würde. Die Hisbollah ihrerseits lehnt eine internationale Präsenz außerhalb des Rahmens der Vereinten Nationen und ein der Resolution 1701 eindeutig beigefügtes Mandat ab. Zwischen diesen beiden Positionen wird der für die Erfindung eines neuen Mechanismus zur Verfügung stehende Raum sehr eng.

Der Finul, das Abwesende, das im Zentrum von allem bleibt

Die Frage der Verifikation kann daher nicht von der Zukunft derEndeSeit Jahrzehnten bietet die internationale Präsenz im Süden einen wohlbekannten Rahmen. Selbst wenn sie angefochten oder als unzureichend erachtet wird, hat sie ein Mandat, eine Befehlskette, identifizierte Kontingente und Legitimität des Sicherheitsrates.

Sein Ausscheiden würde ein Vakuum in dem Moment schaffen, in dem der zukünftige Rückzugsmechanismus einen Dritten benötigen würde, der in der Lage wäre, zu beobachten, was geschah. Es ist dieses Paradoxon, das die politischen Bemühungen erklärt, Finul beizubehalten oder sich eine internationale alternative Formel vorzustellen.

Es sind vier Szenarien zu unterscheiden. Die erste wäre die Aufrechterhaltung von Finul in einer Form nahe der Gegenwart. Die zweite wäre eine neue internationale Truppe unter dem Mandat der Vereinten Nationen. Die dritte wäre eine europäische oder multinationale Militärhilfemission. Die vierte wäre, die libanesische Armee direkt zu stärken, ohne eine vergleichbare internationale Truppe einzusetzen.

Diese Optionen sind nicht austauschbar. Eine Hilfsmission kann die Armee ausbilden, ausrüsten und finanzieren, ohne das Recht zu haben, eine Verletzung vor Ort zu finden. Eine internationale Truppe kann ein Beobachtermandat, aber nicht notwendigerweise Inspektionsbefugnisse haben. Eine europäische Struktur kann für einige Akteure politisch akzeptabel sein und von anderen abgelehnt werden, wenn sie nicht unter der Autorität der Vereinten Nationen steht.

Die Schlacht um den Finul ist daher direkt mit Tampa verbunden. An dem Tag, an dem ein Gebiet von der israelischen Kontrolle in die libanesische Kontrolle verlegt werden soll, wird jemand sehen müssen, dass der Rückzug stattgefunden hat, dass die Armee stationiert ist und dass die geplanten Verpflichtungen umgesetzt wurden. Ohne eine dritte Partei, die von beiden Parteien akzeptiert wird, kann jeder Vorfall zwei inkompatible Narrative hervorbringen.

Die Tagesordnung vom 27. Oktober belastet die Beratungen

Zu all diesen Schwierigkeiten kommt der israelische politische Kalender hinzu. Die Knesset-Wahlen werden für die27. oktoberEinige Tage nach dem vorgeschlagenen Tampa-Treffen. Benjamin Netanjahu tritt daher in die letzte Phase seiner Kampagne ein, zu einer Zeit, in der seine Regierung schließlich den Rückzug bestimmter Positionen akzeptieren sollte.

Dieser Zeitplan reduziert die Möglichkeit einer spektakulären Konzession erheblich. Ein Rückzug kann von Netanjahus Gegnern als Rückschlag dargestellt werden. Im Gegenteil, der israelische Premierminister versucht, ein Image der Entschlossenheit und Kontrolle über die Sicherheitsfrage zu bewahren. Wahlüberlegungen bestimmen nicht mechanisch alle militärischen Entscheidungen, aber sie setzen eine politische Obergrenze für mögliche Kompromisse vor der Wahl.

Washington scheint das zu berücksichtigen. Das amerikanische Ziel wäre nicht unbedingt, vor dem 27. Oktober eine wichtige Einigung zu erzielen. Vielmehr würde es verhindern, dass der Verhandlungskanal während der Wahlperiode und der anschließenden Machtbildung verschwindet. Ein militärisches Treffen mit begrenzten Ergebnissen würde den Mechanismus am Leben erhalten.

Diese Logik erklärt auch, warum libanesische Anträge, das Treffen auf eine diplomatische Komponente auszudehnen, auf Widerstand stoßen. Eine militärische Diskussion über eine Karte und Verfahren ist politisch weniger kostspielig als eine veröffentlichte Verhandlung über Rückzug und Souveränität.

Für den Libanon ist diese Zeitlichkeit gefährlich. Das Warten auf das Ende der israelischen Wahlen mag rational erscheinen, wenn vorher keine größeren Zugeständnisse möglich sind. Aber jede weitere Woche erlaubt Israel auch, seine Positionen vor Ort zu stärken. Diplomatische und militärische Zeit arbeiten daher nicht unbedingt in die gleiche Richtung.

Hisbollah im Zentrum amerikanischer und israelischer Forderungen

Es wird auch erwartet, dass das Treffen Beirut mit Anfragen in direktem Zusammenhang mit Hisbollah-Waffen anspricht. Diegenaue zeitpläne und operative verpflichtungenfür ihren Rückzug erwähnt werden. Die Herausforderung bestünde daher nicht mehr nur darin, das Prinzip des staatlichen Waffenmonopols zu bekräftigen, sondern zu zeigen, wie es in der Praxis angewendet werden sollte.

Dieser Druck wird von israelischen Berichten begleitet, dass die Hisbollah bestimmte Fähigkeiten in tiefere Gebiete verlegt, darunter Iqlim Al-Tuffah, Jabal Al-Rihan und Jabal Safi. Diese Behauptungen kommen von der israelischen Seite und stellen keine unabhängigen Beweise allein dar. Sie haben jedoch eine offensichtliche politische Funktion: die Idee zu rechtfertigen, dass ein auf den Grenzsektor beschränkter israelischer Rückzug nicht ausreichen würde, um das zu beseitigen, was Israel als Bedrohung darstellt.

Für den Libanon besteht die Gefahr, dass der Umfang der Verhandlungen allmählich erweitert wird. Wenn jede angebliche Umverteilung der Hisbollah das Verifikationsgebiet weiter nach Norden verlagert, könnte der Mechanismus, der ursprünglich dazu gedacht war, den Rückzug zu organisieren, zu einem Mittel werden, um einer zunehmenden Tiefe des Territoriums Sicherheitsbedingungen aufzuerlegen.

Genau aus diesem Grund muss die geografische Abgrenzung der Gebiete an einen Zeitplan geknüpft werden. Erfahrung kann nur sinnvoll sein, wenn ihre Folgen im Voraus bekannt sind. Wenn der erste Bereich als konform erklärt wird, muss der zweite Bereich einem festgelegten Verfahren folgen. Andernfalls kann jeder Schritt zu einer Gelegenheit werden, die Verhandlungen vollständig wieder aufzunehmen.

Häuser suchen: Die Frage, die den Mechanismus erschüttern kann

Unter allen technischen Themen ist die Suche nach Wohnungen wahrscheinlich die explosivste. Sie betrifft sowohl die Sicherheit, das Privateigentum, das lokale Vertrauen als auch die Legitimität der Armee.

In südlichen Dörfern ist die Aufforderung an die Armee, Häuser auf der Grundlage ausländischer Informationen zu überprüfen, keine neutrale Operation. Das erforderliche Beweisniveau, die Kontrollbehörde und die anwendbaren rechtlichen Verfahren müssen festgelegt werden. Ohne genaue Regeln kann das System direkte Spannungen zwischen der Armee und der Bevölkerung erzeugen, für deren Schutz es speziell verantwortlich ist.

Es besteht auch ein operationelles Risiko. Wenn Israel behauptet, dass ein Haus Waffen enthält und die libanesische Armee diese Informationen nicht bestätigt, könnte ein späterer israelischer Angriff mit der Begründung gerechtfertigt werden, dass der Mechanismus fehlgeschlagen ist. Umgekehrt, wenn jeder israelische Geheimdienst automatisch eine Suche einleitet, hätte Israel indirekt ein Mittel, um Sicherheitsoperationen im Libanon zu leiten.

Die Anwesenheit eines internationalen Beobachters löst diesen Widerspruch nicht automatisch auf. Es kann nur einen zusätzlichen Zeugen geben. Die eigentliche Frage bleibt die der Autorität: Wer trifft die endgültige Entscheidung auf libanesischem Territorium?

Tampa ist nur gültig, wenn jeder Schritt zum nächsten führt

Die Hauptgefahr der Versuchszonen wäre letztlich, dass sie aufhören würden, experimentell zu sein. Ein Gebiet könnte ohne das nächste evakuiert und stabilisiert werden. Der Mechanismus würde dann zu einem Mosaik von Gebieten werden, die unterschiedlichen Statuten unterliegen, mit Gebieten, die von der libanesischen Armee kontrolliert werden, anderen, die von Israel besetzt sind und anderen, die ständig überwacht werden.

Um dieses Szenario zu vermeiden, sind in jedem Fahrplan drei Elemente von wesentlicher Bedeutung: eine territoriale Ordnung, Fristen und ein Verfahren zur Beilegung von Meinungsverschiedenheiten. Es ist wichtig zu wissen, welche Zone der ersten folgt, wie lange die Schritte getrennt sind und was passiert, wenn eine der Parteien angibt, dass die Verpflichtungen nicht eingehalten wurden.

Ohne diese Garantien könnte der Libanon seinen Verpflichtungen in einem Gebiet nachkommen, ohne automatisch den israelischen Rückzug aus dem nächsten zu erhalten. In jeder Phase können sich neue Anträge ergeben. Die Verhandlungen würden dann zu einem unbestimmten Prozess werden.

Umgekehrt ist die Ablehnung eines schrittweisen Ansatzes auch mit Kosten verbunden. Solange es keinen Rückzugsmechanismus gibt, können israelische Positionen konsolidiert werden. Militärische Anlagen werden nachhaltiger, Zufahrtsstraßen werden verbessert und eine zunächst als provisorisch präsentierte Präsenz erhält allmählich die Merkmale einer langfristigen Siedlung.

Tampa liegt also zwischen zwei Risiken. Der erste ist, einen Mechanismus zu akzeptieren, der den israelischen Rückzug auf unbestimmte Zeit bedingt. Die zweite besteht darin, das Fehlen einer Vereinbarung eine vorübergehende Besetzung in eine dauerhafte Realität verwandeln zu lassen.

Die eigentliche Frage wird nicht sein, ob die Teilnehmer das Prinzip der « Experimentalzonen » akzeptiert haben. Es wird sein, die Details zu kennen, die diese beiden Wörter begleiten: Wo beginnt die erste Zone, wer kontrolliert sie nach dem Rückzug, wer kontrolliert, mit welchen Befugnissen, nach welchen Regeln, für wie lange und welche Zone unmittelbar danach kommt. In diesen Antworten, viel mehr als in einem abschließenden Kommuniqué, wird Tampas wirklicher Spielraum gespielt.

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