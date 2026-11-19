In den Vereinigten Staaten erreicht der Thanksgiving-Korb für zehn Personen 58,63 US-Dollar, so Farm Bureau. Umfragen Anfang November zeigen einen jährlichen Anstieg von rund 6%. Diese Umfrage vergleicht eine genaue Liste von Rassen, ohne eine Inflation darzustellen oder den Preis zu garantieren, den jede Familie im Laden zahlt.

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In den Vereinigten Staaten erreichte der traditionelle Thanksgiving-Korb für zehn Personen 2026 58,63 US-Dollar, so die am 18. November von der American Farm Bureau Federation veröffentlichte Umfrage. Es steigt um etwa 6% gegenüber dem Vorjahr, während es unter dem Höchststand von 64,05 $ im Jahr 2022 bleibt.

Thanksgiving: eine genaue Liste der Rennen

Der 16-Pfund-gefrorene Truthahn kostet durchschnittlich 23,68 Dollar. Der Korb umfasst Füllung, Süßkartoffeln, Brötchen, Gemüse und Kürbiskuchen. Hinzufügen von Schinken, Kartoffeln und grünen Bohnen bringt die Summe auf 81,72 $.

Umfragen wurden in der ersten Novemberwoche sowohl in Geschäften als auch online in den fünfzig Bundesstaaten und in Puerto Rico durchgeführt. Freiwillige suchen nach den besten Preisen, ohne spezielle Werbegutscheine oder Angebote, die von gebündelten Einkäufen abhängig sind.

Diese informelle Umfrage vergleicht eine konstante Liste von Lebensmitteln. Es misst daher nicht das volle Budget eines Empfangs oder die allgemeine Inflation. Promotionen, die näher an der Partei angeboten werden, können auch die tatsächlich bezahlte Rechnung ändern.

Abbildung: gerösteter Truthahn, 25. November 2021. Mark Miller / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0. Ganzes Bild, Libnanews Dressing unter der gleichen Lizenz.

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