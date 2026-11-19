Das Atmungsbulletin vom 8. November 2026 beschreibt Patienten, die in einem Netzwerk von Krankenhäusern und medizinischen Zentren überwacht werden, nicht die gesamte libanesische Bevölkerung. Kleine Zahlen und Nenner erklären die Unterschiede in der Positivität. Diese Entschlüsselung unterscheidet zwischen erkannten Infektionen, empfohlener Impfstoffzusammensetzung und angekündigten Dosen, ohne die Überwachungszahlen auf einen im November verfügbaren Bestand abzuleiten.

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Ein Prozentsatz der positiven Tests ist nicht der Anteil der kranken Libanesen. Das Atmungsbulletin des Gesundheitsministeriums vom 8. November 2026 wird verwendet, um diesen Unterschied zu messen: Es beschreibt Patienten, die in teilnehmenden Institutionen überwacht werden, nicht eine Umfrage, die die gesamte Bevölkerung repräsentiert.

Zwei Gruppen, zwei Nenner

Von den vier abgedeckten Wochen hat die Krankenhauskomponente 37 Patienten, von denen sechs positiv auf Influenza sind, oder 16,2%. Es basiert auf fünf öffentlichen und privaten Krankenhäusern in Beirut, dem Libanon, dem Norden und Baalbeck. Hospitalisierte Patienten hatten Fieber und Husten, die seit weniger als zehn Tagen aufgetreten sind.

Der zweite Teil befasst sich mit Influenza-Syndromen in neun medizinischen Zentren in Beirut, dem Libanon, dem Norden, Akkar, Nabatiyah und Bekaa. Unter 48 Patienten, die in vier Wochen aufgenommen wurden, war einer positiv auf Influenza, 2,1%. Die Proben werden durch PCR am Rafic Hariri University Hospital National Influenza Centre analysiert.

Diese Gruppen sind nicht austauschbar. Ihr Unterschied misst nicht das individuelle Risiko eines Krankenhausaufenthalts oder einer nationalen Inzidenz. Kleine Zahlen erfordern auch, dass die Anzahl der Patienten in der Nähe des Prozentsatzes gehalten wird.

Viren überwachen, Impfstoffe vorbereiten

Die Überwachung dient insbesondere zur Überwachung der Entwicklung von Viren und zur Herstellung von Impfstoffen für die folgenden Jahreszeiten. Die Weltgesundheitsorganisation veröffentlichte ihre kompositorische Empfehlung für die Saison 2026-2027 in der nördlichen Hemisphäre am 27. Februar 2026.

Dieser Zeitplan wird nicht in letzter Minute festgelegt: Die WHO erklärt, dass ihre üblichen Februar- und September-Empfehlungen für den Süden etwa sechs bis acht Monate für Produktion, behördliche Genehmigung und Verteilung belassen. Virologische und epidemiologische Daten liefern die Auswahl; die nationalen oder regionalen Behörden genehmigen dann die in ihrem Zuständigkeitsbereich verwendeten Formulierungen.

Diese Abfolge von Etappen allein liefert keine Informationen über eine Lieferung in den Libanon. Vor allem erlaubt es nicht, eine lokale Verzögerung auf eine Mutation zurückzuführen, die im August oder September aufgetreten ist.

Die angekündigten Dosen sind kein Lager verfügbar

Am 21. September kündigte das Ministerium 10.000 Dosen Grippeimpfstoff für Zielgruppen an, mit einem geplanten Beginn der Verwaltung am 29. September. Der Minister räumte dann einen unzureichenden Betrag ein und erwähnte die Bemühungen, ihn zu erhöhen. Diese Ankündigung muss datiert bleiben: Sie stellt kein Inventar der noch im November verfügbaren Dosen dar.

Ein weiterer Bestandteil der Kampagne war der CPV20-Pneumokokkenimpfstoff für ältere Menschen. Seine Dosen sollten nicht zu denen der Grippe hinzugefügt werden: Sie sind verschiedene Impfstoffe.

Um die Situation zu verstehen, müssen drei Informationen getrennt gehalten werden: Infektionen, die im Überwachungsnetz entdeckt wurden, die empfohlene Zusammensetzung des Impfstoffs und seine effektive Verfügbarkeit. Das Bulletin vom 8. November beleuchtet das erste. Er beantwortet nicht alle drei Fragen auf einmal.

Foto der Illustration: Vorbereitung einer medizinischen Geste, ohne Impfstoff identifiziert oder Standort im Libanon. Karolina Kaboompics / Pexels.

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