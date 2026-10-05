MTV integriert künstliche Intelligenz mit Sar El Wa2et … die Vorbereitung von Emissionen für Online-Faktenfindung

Eine Plattform, entworfen und geleitet von Rudy Hachach, entwickelt in Zusammenarbeit mit Jud Saud, mit der Unterstützung von Michel El Murr, Vorsitzender des Board of Directors von MTV. Beirut, 5. Oktober 2026 – Die Zahlen und Versprechen, die in die Luft gebracht wurden, können nun vor dem Ende der Sendung überprüft werden. Seit dem Start seiner […]

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Eine Plattform, entworfen und geleitet von Rudy Hachach, entwickelt in Zusammenarbeit mit Jud Saud, mit der Unterstützung von Michel El Murr, Vorsitzender des Board of Directors von MTV.

Beirut, 5. Oktober 2026 – Die Zahlen und Versprechen, die in die Luft gebracht wurden, können nun vor dem Ende der Sendung überprüft werden. Seit dem Start seiner neunten Staffel, am 17. September 2026, nutzt « Saar El Wa2et », präsentiert von Marcel Ghanem auf MTV, eine Plattform für künstliche Intelligenz, die sein Team in der Forschung und Vorbereitung begleitet, Gastaussagen während der Live-Übertragung überprüft und die Ergebnisse den Zuschauern mit ihren Quellen präsentiert.

Rudy Hachach entwarf die Plattform, ihre Schnittstelle, ihren Betrieb und die Präsentation von Informationen auf dem Bildschirm. Er definierte die redaktionellen Regeln, leitete die Entwicklung und nahm an der Programmierung teil. Jud Saud arbeitete mit ihm an der Programmierung und technischen Entwicklung.

Unterstützt wurde das Projekt von Michel El Murr, dem Vorstandsvorsitzenden von MTV. Der Kanal bot Zugang zu den Archiven des Programms und ermöglichte die Zusammenarbeit mit seinem Team, um eine Plattform zu entwickeln, die auf die Bedürfnisse des Live-Fernsehens zugeschnitten ist.

Was ändert sich für den Betrachter?

Wenn ein Gast eine überprüfbare Zahl oder Informationen einreicht, hilft die Plattform dem Team, die Quellen zu überprüfen und zu konsultieren, während die Debatte fortgesetzt wird. Nach Verifizierung und Validierung erscheint auf dem Bildschirm eine Zusammenfassung, in der angegeben wird, ob die Erklärung wahr, irreführend oder falsch ist, mit Quelle und Datum.

Der Betrachter kann die Debatte verfolgen und verstehen, worauf die vorgelegten Zahlen und Informationen basieren, ohne auf eine Überprüfung nach der Ausgabe zu warten.

Mehr als 150 Informationsquellen und 357 Archivprogramme

Die Plattform stützt sich auf über 150 Informationsquellen zur Recherche, Programmvorbereitung und Verifizierung von Gästeaussagen online.

Es ermöglicht Ihnen auch, die Archive von 357 Sendungen von « Saar El Wa2et » seit 2018 zu durchsuchen und den genauen Zeitpunkt einer Aussage zu finden. Das Team kann dann die Kommentare der Gäste während ihrer vorherigen Auftritte überprüfen, ihre Positionen im Laufe der Jahre vergleichen und ihre Versprechen und Aussagen in den Mittelpunkt der Debatte stellen.

Die Plattform hilft auch bei der Vorbereitung von Gästeakten, die von Marcel Ghanem und der Redaktion gelesen wurden, sowie bei der Auswahl und Vorbereitung von Auszügen für soziale Netzwerke mit Untertiteln in Arabisch, Englisch oder Französisch.

« Sar El Wa2et » begleitet den Zuschauer auch auf seinem Handy

Von dieser Show am Donnerstag startet das Programm eine Seite, die während der Live-Version kostenlos und ohne Herunterladen der Anwendung am Telefon zugänglich ist. Scannen Sie einfach den auf dem Bildschirm angezeigten Code.

Zuschauer können über die Ausgabe der Sendung abstimmen, die Ergebnisse der Überprüfungen, die Zahlen und die Grafiken mit ihren Quellen konsultieren und sie dann finden und teilen, nachdem sie in der Sendung sind. Sie können auch ausgewählte Auszüge aus der Show ansehen und auf WhatsApp teilen. Alle am Telefon empfangenen Inhalte wurden zuvor von der Redaktion ausgestrahlt und genehmigt.

Marcel Ghanem sagt: « Wir können das Fernsehen von morgen mit den Werkzeugen gestern nicht machen. » Künstliche Intelligenz verändert die Arbeit der Medien, und wir wollen im Mittelpunkt dieser Entwicklung stehen. Wir nutzen diese Möglichkeiten mit uousSar El Wa2et, um genauere Informationen zu liefern und den Betrachter der Wahrheit näher zu bringen

Rudy Hachach sagt: « Jede Woche hören die Zuschauer Zahlen und Versprechen, ohne sie im Moment überprüfen zu können. » Ich wollte der Show erlauben, sie zu untersuchen, während der Gast noch anwesend ist, mit der Quelle auf dem Bildschirm und der endgültigen Entscheidung in den Händen eines Redaktionsleiters. »

Basierend auf ihren bisherigen Recherchen glauben die Macher der Plattform, dass « Saar El Wa2et » das erste Debattenprogramm in der arabischen Welt ist, das während der Sendung live von künstlicher Intelligenz unterstützte Faktenchecks sendet.

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