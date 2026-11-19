Joseph Aoun fordert einen sicheren Urlaubsplan mit dem Schutz von frequentierten Orten, der Organisation des Verkehrs und Messungen auf der Straße zum Flughafen. Die Fahrpläne für Lkw müssen noch festgelegt werden. Der Innenminister muss den Zentralen Sicherheitsrat einberufen, um die praktische Umsetzung vorzubereiten.

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Joseph Aoun bat am Donnerstag, den 19. November, einen sicheren Plan für die Feierlichkeiten im Libanon vorzubereiten. In Baabda wurden Militär- und Sicherheitsbeamte angewiesen, frequentierte Gebiete, den Verkehr und den Zugang zum Flughafen zu schützen. Das Innenministerium muss ihre Umsetzung noch organisieren.

Der Präsident der Republik leitete das Treffen am Nachmittag in Anwesenheit der Verteidigungsminister Michel Menassa und der Innenminister Ahmad Hajjar. Der Armeekommandant Rodolphe Haykal und die Führer der wichtigsten Sicherheitsdienste nahmen teil. Die Diskussionen konzentrierten sich auf ihre Statusberichte und Vorkehrungen zur Vorbereitung auf die bevorstehenden Feiertage.

Ein sicherer Urlaubsplan zur Vorbereitung

Der Bericht des Vorsitzes enthält mehrere Prioritäten. Aoun fordert eine verstärkte Präsenz in den Bereichen Gotteshäuser, Märkte, Tourismuszentren und öffentliche Einrichtungen. Sie fordert auch die Dienste auf, Informationen besser auszutauschen und sich auf Prävention zu konzentrieren, anstatt auf Zwischenfälle zu warten.

Diese Richtlinien sind noch kein detaillierter Mechanismus, der den Bewohnern angekündigt wurde. Der Text enthält kein Startdatum, zusätzliches Personal oder eine Liste von Einschränkungen. Es deutet auch nicht auf eine spezifische Bedrohung für einen bestimmten Ort oder ein bestimmtes Ereignis hin.

Verkehr, schwere Nutzfahrzeuge und Flughafenstraßen

Der Verkehr nimmt einen wichtigen Platz in den Befehlen des Präsidenten ein. Aoun fordert eine außergewöhnliche Organisation, um Staus während der Ferien zu begrenzen. Insbesondere fordert er einen Fahrplan mit dem Fahrplan für den Lkw-Verkehr, eine sichere Anwesenheit an Staupunkten und besondere Bestimmungen auf der Flughafenstraße.

In diesem Bericht wird jedoch keine Nische für schwere Nutzfahrzeuge veröffentlicht. Autofahrer und Spediteure haben daher zu diesem Zeitpunkt keinen neuen regulatorischen Zeitplan, der am Ende der Sitzung mitgeteilt wird. Der Präsident bat um seine Vorbereitung; der Text kündigt das Inkrafttreten nicht an.

Kriminalprävention und Koordinierung der Dienste

Der Staatschef betonte auch den Kampf gegen Diebstahl, Kriminalität, ungeordnetes Schießen und illegalen Waffenbesitz. Es fordert die Anwendung des Gesetzes ohne den Schutz der Täter. Sein Beitrag betrifft die Aufgaben der Dienste und bezieht sich nicht auf Personen, die an einem bestimmten Verfahren beteiligt sind.

Schließlich fordert Aoun die Verantwortlichen auf, die Auswirkungen regionaler Spannungen auf die innere Sicherheit zu berücksichtigen. Er sagte, dass die Bürger die Präsenz von Institutionen in allen Regionen spüren müssen, insbesondere im Süden. Das Protokoll stellt diesen Antrag nicht als Ankündigung einer neuen Militäroperation dar.

Der Innenminister muss den Zentralen Sicherheitsrat einberufen, um diese Leitlinien in konkrete Bestimmungen umzusetzen. Dieses Treffen ist der nächste angekündigte Schritt. Reisevorbereitungen und Anweisungen für die Öffentlichkeit müssen noch präzisiert werden.

Illustration: Porträt von Joseph Aoun, Fotobank Libnanews. Dieses Bild zeigt nicht das Treffen vom 19. November 2026. Datum der Aufnahme und Fotograf nicht informiert.

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