Das 18.00 Uhr Update zum Südlibanon, die Erklärungen von Berri und Geagea, die Berliner Konsultationen nach Shenzhen, die Entscheidung zu Rohingya und konfliktgefährdeten Kindern. Diese Ausgabe unterscheidet zwischen den bestätigten Fakten, den politischen Forderungen und den diplomatischen Ergebnissen, die an diesem Donnerstag noch überprüft werden müssen.

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Dokumentierte Abrisse in Zawtar al-Sharqiyah, neue Positionen von Nabih Berri und Samir Geagea und dann die Berliner Konsultationen nach dem Gipfel in Shenzhen: das sind die wichtigsten Fakten dieses Donnerstag, dem 19. November. International markieren auch die Entscheidung des Internationalen Gerichtshofs zu den Rohingya und ein Bericht über Kinder, die Konflikten ausgesetzt sind.

Südlibanon: Häuser in Zawtar abgerissen

Bulldozer der israelischen Armee zerstörten am Donnerstag mindestens ein Gebäude in Zawtar al-Sharqiyah, Distrikt Nabatiyah. Feldberichte und Fotografien dokumentieren diese Operationen. Sie bestätigen die Fortsetzung der Abrisse, die bereits in den vorangegangenen Tagen in diesem Ort gemeldet wurden.

Die Gesamtzahl der betroffenen Gebäude, die genaue Betriebszeit und eine mögliche menschliche Bewertung werden nicht festgelegt. Diese Zerstörungen müssen von den Streiks unterschieden werden, die am Morgen in Qantara und im Gebiet von Ain al-Samahiyah zwischen Zawtar al-Sharqiyah und Mayfadoun gemeldet wurden.

In Kfarchouba meldete die Morgensendung Artilleriefeuer und dann einen Luftangriff auf den nördlichen Stadtrand des Dorfes. Schrott hat die Nähe von Häusern erreicht und Sachschäden wurden gemeldet. In dem Versand wurden zu diesem Zeitpunkt keine Verletzungen erwähnt. Diese Details betreffen die Morgenereignisse, nicht einen weiteren Angriff zum Zeitpunkt dieses Bulletins.

Berri verteidigt die Armee und lehnt eine Pufferzone ab

In seiner Botschaft vor dem 83. Jahrestag der Unabhängigkeit erklärt Nabih Berri, dass der Süden Libanesen bleiben und seinen Bewohnern gehören muss. Der Sprecher des Hauses lehnt seine Umwandlung in eine Pufferzone ab. Er forderte den israelischen Rückzug, eine würdige Rückkehr der Bewohner, den Wiederaufbau und die Freilassung der Gefangenen.

Berri fordert auch die Armee auf, die notwendigen Ressourcen für ihre Missionen bereitzustellen. Er verurteilt die Kampagnen, die seine Aktionen und Opfer beinhalten. Sein Text stellt die Unabhängigkeit als tägliche Verantwortung dar, die über das Gedenken an den 22. November hinausgeht. Sie kündigt kein zusätzliches Militärbudget oder einen neuen Einsatz an.

Geagea fordert eine Erweiterung der Northern Survey

Samir Geagea fordert die Anhörung der Militär- und Sicherheitsbeamten der Hisbollah nach der Strafverfolgung von fünf Personen, die zwischen Bcharré, Kura und Batrun festgenommen wurden. Der Chef der libanesischen Streitkräfte glaubt, dass die Untersuchung über die einzige befragte Gruppe hinausgehen muss.

Er behauptet, dass die fünf Personen ihre Mitgliedschaft in der Hisbollah anerkannten und dass Parteifunktionäre ihre Freilassung beantragten. Diese Behauptungen bleiben Geagea zugeschrieben. Ihre Erklärung stellt keine gerichtliche Ladung dar und greift der Schuld der Angeklagten, die Anspruch auf Unschuldsvermutung haben, nicht vor.

Resolution 1701: ein Treffen vor der Kamera bei den Vereinten Nationen

Das Programm des Sicherheitsrates umfasst heute um 17.00 Uhr Beiruter Zeit geschlossene Konsultationen zum Bericht über die Resolution 1701. Dies ist keine angekündigte Abstimmung. Keine verifizierten öffentlichen Ergebnisse dieser Konsultationen sind in dieser Ausgabe enthalten. Die Aufnahme in das Programm allein erlaubt keine neue Entscheidung des Rates.

Berlin übernimmt diplomatische Rolle von Shenzhen

In Berlin begannen die Konsultationen mit einem Treffen von Wolodymyr Selenskyj mit Friedrich Merz, Emmanuel Macron und Andy Burnham, den Führern der drei E3-Länder. Die deutsche Bundeskanzlerin hatte zuvor die amerikanischen Gesandten Jared Kushner und Steve Witkoff empfangen. Dieses Treffen ist ein effektiver Schritt, der sich von der Ankündigung ihrer Reise unterscheidet.

Unterstützung für die Ukraine und Sicherheitsgarantien stehen im Mittelpunkt der Freiwilligenkoalition. In dieser Ausgabe wird kein verifizierter Tarifvertrag vorgestellt. Eine Pressekonferenz wurde um 18.15 Uhr, Beiruter Zeit, nach dem Zeitplan dieses Bulletins angekündigt.

Zuvor hatte Peking die Gipfelerklärung zwischen Xi Jinping, Donald Trump und Wladimir Putin abgegeben. Die drei Staats- und Regierungschefs planen einen Dialog über nukleare Risiken und eine Erhöhung der Versorgung mit raffinierten Erdölprodukten. Der Text quantifiziert diesen Anstieg nicht und kündigt keinen Waffenstillstand in der Ukraine oder im Iran an.

Rohingya: IGH erkennt Völkermord in Myanmar an

Am Donnerstag entschied der Internationale Gerichtshof, dass Myanmar Völkermord an den Rohingya begangen habe. Die Verfahren in Gambia betreffen die Verpflichtungen Myanmars aus der Völkermordkonvention.

Die Entscheidung betrifft die Verantwortung eines Staates. Sie stellt keine individuelle strafrechtliche Verurteilung dar, die einem anderen Verfahren und anderen Gerichten unterliegt. Hier werden keine nicht verifizierten Details zu Abstimmungen, Reparaturen oder deren Modalitäten hinzugefügt.

589 millionen kinder in konfliktnähe

Save the Children veröffentlichte eine Analyse von 589 Millionen Kindern, die 2025 weniger als 50 Kilometer von einem tödlichen Konfliktereignis entfernt leben. Dies entspricht 23,4% der weltweiten Kinderbevölkerung. Diese Zahl misst eine geografische Nähe zur Gewalt, nicht eine Anzahl von Opfern.

Der Bericht hebt auch die Hindernisse für die Hilfe hervor. Die Vereinten Nationen haben bis 2025 8.322 Fälle von Verweigerung des humanitären Zugangs zu Kindern überprüft. Ein Vorfall kann mehrere Kinder betreffen; Diese beiden Indikatoren können daher nicht addiert werden.

Grönland: Dänisches Parlament billigt Verteidigungsabkommen

Das Folketing stimmte dem grönländischen Verteidigungsabkommen mit 109 Stimmen ohne Einspruch oder Enthaltung zu. Das grönländische Parlament stimmte am 3. November zu. Der Text ergänzt den Verteidigungsrahmen von 1951 mit den Vereinigten Staaten.

Die dänische Abstimmung reicht nicht aus, um ein bereits wirksames Inkrafttreten zu beweisen. Das parlamentarische Kommuniqué präsentiert immer noch die offizielle Benachrichtigung in Washington als Bühne, um die Ratifizierung abzuschließen; er gibt seine Entsendung nicht bekannt.

Archivfoto: Nabih Berri, Libnanews Bildbank. Illustration des libanesischen politischen Aspekts; Dieses Foto stellt nicht die Feldereignisse vom 19. November dar.

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