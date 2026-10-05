Südlibanon: Führen israelische Vorbereitungen für den Winter zu einer langfristigen Besatzung?

Im Südlibanon rüstet die israelische Armee ihre Positionen für den Winter aus: Generatoren, Gebäude, sanitäre Einrichtungen, verbesserte Straßen und Rotationen von Einheiten. Diese Vorbereitungen stellen keine dauerhafte Besetzung dar, sondern zeigen die Fähigkeit, die militärische Präsenz zu erweitern, während Verhandlungen, Zerstörung und Rückkehr der Bewohner zutiefst unsicher bleiben.

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Gebäude ausgestattet, um den Winter zu verbringen

Die aufschlussreichste Veränderung liegt nicht in einer diplomatischen Erklärung, sondern in der Logistik. Die verfügbaren Informationen beschreiben israelische Soldaten, die den Winter in geschützten Gruppen in Dörfern im Südlibanon verbringen werden. Die Gebäude wurden Berichten zufolge im Sommer mit elektrischen Generatoren, Klimaanlagen, Sanitäranlagen und vorentwickelten Zufahrtsstraßen vorbereitet. Für sich genommen kann jedes dieser Elemente innerhalb des normalen Schutzes einer eingesetzten Kraft liegen. Zusammen beschreiben sie jedoch eine Organisation, die über ein paar Tage oder Wochen hinausgeht.

Das Gerät ähnelt nicht mehr dem von Einheiten, die ad hoc einen Bereich betreten, um eine Operation durchzuführen. Eine Truppe, die Elektrizität, Sanitäreinrichtungen, Straßenzugänge und die Lebensbedingungen ihrer Soldaten für den Winter vorbereitet, erwartet eine kontinuierliche Präsenz. Dies macht es nicht möglich, seine genaue Dauer zu bestimmen oder zu sagen, dass es dauerhaft wird. Andererseits zeigt dies, dass die Annahme eines schnellen Rückzugs nicht die ist, auf der alle israelischen Militärplanungen basieren.

Diese Entwicklung kommt, da die Diskussionen über einen israelischen Rückzug und den Einsatz der libanesischen Armee offen bleiben. Auf diplomatischer Ebene beinhalten die Verhandlungen Rückzugsmechanismen und eine schrittweise Übertragung der Kontrolle auf den libanesischen Staat. Vor Ort beschreiben die verfügbaren Informationen eine Armee, die ihre Positionen verbessert, ihre Rotationen organisiert und sich materiell auf die folgende Saison vorbereitet. Beide Dynamiken schließen nicht unbedingt aus, aber diese Vorbereitung gibt Israel die Fähigkeit zu bleiben, wenn die Verhandlungen scheitern.

Brigade 55 verlässt, aber Positionen bleiben

Die Rotation von Einheiten bietet einen zweiten wichtigen Index. Die Reserve-Fallschirmbrigade Nummer 55 absolvierte einen Zeitraum von etwa 100 Tagen der Mobilisierung, darunter fast achtzig Tage Operationen im Libanon. Sein Ausscheiden entspricht nicht der Aufgabe der besetzten Stellungen. Diese müssen an alternative Kräfte übergeben werden. Elemente der B-Islamach-Brigade und des Gefen-Bataillons, die der Ausbildung von Offizieren beigefügt sind, werden unter den übernehmenden Einheiten erwähnt.

Diese Unterscheidung ist von wesentlicher Bedeutung. Wenn Positionen in ein anderes Training übertragen werden, ist es eine Rotation, keine Evakuierung. Das Gerät verändert sich, ohne zu verschwinden. Neue Kräfte treiben Trainings an und verbessern Standorte für die Brandbeobachtung und Brandkontrolle in tieferen Bereichen.

Die Dauer der Mobilisierung der Brigade 55 ermöglicht es uns auch, die Transformation des Theaters zu messen. Achtzig Tage Operationen im Libanon entsprechen nicht mehr einem kurzen Einfall. Die Soldaten arbeiteten in einem Raum, der von der israelischen Armee so dargestellt wurde, dass er sich von der Grenze bis zur sogenannten « gelben Linie » erstreckte, mit einer Tiefe von bis zu 12 Kilometern in einigen Gebieten. Dieser israelische Name stellt keine vom Libanon anerkannte Grenze dar.

Zwölf Kilometer: eine Tiefe jenseits des Grenzstreifens

Die Zahl von etwa 12 Kilometern ist eine der sensibelsten der Akte. Es bedeutet nicht, dass die israelische Armee einheitlich einen kontinuierlichen Streifen dieser Tiefe im ganzen Süden besetzt hält. Stattdessen beschreiben die verfügbaren Informationen einen Betriebs- und Kontrollbereich, dessen Tiefe je nach Sektor variiert. Daher muss vermieden werden, diese Zahl in eine neue geographische Linie umzuwandeln. Aber seine Existenz zeigt, dass die militärische Logik nicht mehr unbedingt auf die wenigen Positionen beschränkt ist, die direkt an der Grenze liegen.

Diese Tiefe ermöglicht es, Verkehrsrouten zu beobachten, Lokalitäten zu überwachen und Brandschutz in Gebieten auszuüben, in denen Soldaten nicht immer physisch anwesend sind. Eine Armee darf nicht jedes Haus oder jede Straße halten, während sie die Bewohner daran hindert, zurückzukehren oder schnell jede Aktivität zu treffen, die sie als Bedrohung betrachtet.

Für einen Bewohner, der daran gehindert wird, in sein Dorf zurückzukehren, hat die Unterscheidung zwischen der ständigen Anwesenheit von Soldaten und dem von Feuer kontrollierten Gebiet eine militärische und rechtliche Reichweite, aber weit weniger Auswirkungen auf sein tägliches Leben. Der Wiederaufbau kann normalerweise nicht an einem Ort beginnen, an dem Baugeräte, Bewohner oder Gemeindeteams exponiert bleiben.

Straßen, befestigte Positionen und Brandschutz

Straßenarbeiten sind weniger spektakulär als Streiks, aber sie sind strategisch entscheidend. Die Verbesserung einer Zufahrtsspur ermöglicht eine schnellere Betankung, die Evakuierung einer verletzten Person, das Bewegen schwerer Fahrzeuge und die Aufrechterhaltung einer logistischen Verbindung mit dem Heck, wenn sich die Wetterbedingungen verschlechtern. In Kombination mit ausgestatteten Gebäuden und befestigten Standorten reduziert eine Militärstraße die täglichen Kosten einer längeren Präsenz.

Alternative Kräfte werden auch als Verbesserung der Positionen beschrieben, die Feuerbeobachtungs- und Kontrollfähigkeiten in Bereichen in der Tiefe bieten. Der Wert eines Standortes ist daher nicht nur defensiv. Ein paar gut ausgewählte Punkte können helfen, mehrere Straßen, Täler oder Orte zu überwachen und zu erklären, warum einige Höhen in den Verhandlungen so empfindlich werden.

Je mehr Arbeit ein Standort erfordert, desto mehr wird seine zukünftige Demontage zu einer sichtbaren Entscheidung. Eine summarische Position kann schnell evakuiert werden. Eine Kombination aus Schutz, Elektrizität, Sanitäreinrichtungen und Logistik ist eine größere Investition. Diese Investition macht den Rückzug nicht unmöglich, zeigt aber, dass die Beibehaltung ernsthaft in Betracht gezogen wird.

Dörfer unter Druck als Positionen konsolidieren

Die Konsolidierung erfolgt parallel zu einer Erweiterung von Bereichen, die Beschuss, Artilleriefeuer, Zerstörung und Bewegungsbeschränkungen ausgesetzt sind. Anfang Oktober wurden in Al-Mansouri erhebliche Sprengungen durchgeführt, von denen weit entfernt Detonationen zu hören waren. Ein weiterer fand in der Nähe von Baraachit statt. In Zawtar Al-Sharqiya wurden Häuser in Brand gesetzt. Schüsse und Streiks betrafen Kafartibnit, Wadi Al-Hujair, Mifdoun, Wadi Al-Saluki, Al-Ghandouriya, Al-Qantara und andere Gebiete.

Die Bombardierung verbreitete sich auch auf Wadi Hassan am Stadtrand von Majdal Zoun, während das Feuer Gebiete um Hadatha und Haris traf. Andere Berichte umfassen Operationen in Houla und die Zerstörung von Gebäuden, einschließlich Schulen. Das Bild, das dabei herauskommt, ist also nicht das einer perfekt fixierten Frontlinie. Militärischer Druck betrifft Gemeinden in verschiedenen Tiefen und hilft, einen Teil der Bevölkerung von ihren Dörfern fernzuhalten.

Lokale Quellen beschreiben diese Entwicklung als eine Erweiterung der leeren Räume ihrer Bewohner. Diese Interpretation muss von den materiellen Tatsachen selbst unterschieden werden. Aber der territoriale Effekt ist sichtbar: Je mehr exponierte Gebiete sich ausdehnen, desto schwieriger werden die Rückkehr von Zivilisten, die Reparatur von Netzwerken und die Wiederaufnahme der Wirtschaftstätigkeit.

Majdal Zun und Al-Mansuri in der israelischen Militärgeschichte

Brigade 55 Operationen umfassen Majdal Zoun und Al-Mansouri. Berichten zufolge nutzte die Hisbollah die Zeit nach dem Waffenstillstand, um die Infrastruktur in diesen Gebieten vorzubereiten oder wiederzuverwenden. Die israelische Armee behauptet, mehr als sechshundert Hisbollah-bezogene Stätten und Infrastruktur zerstört zu haben, darunter acht Tunnelöffnungen sowie Spreng- und Abschussvorrichtungen und Waffenlager.

Israelische Beamte behaupteten auch, große Mengen an Waffen in durchsuchten Häusern entdeckt zu haben, von denen einige nach ihren Berichten zwischen zwanzig und dreißig Waffen enthielten, zusätzlich zu Granaten, Westen und Helmen. Diese Zahlen und Beschreibungen kommen von der israelischen Seite. Sie können daher nicht als Ergebnis einer unabhängigen Prüfung vorgelegt werden. Ihre Bedeutung liegt in ihrer Funktion: Sie sind das Sicherheitsargument, das verwendet wird, um die Fortsetzung des Betriebs und die Tiefe des Geräts zu rechtfertigen.

Die israelische Armee behauptet auch, etwa zehn Hisbollah-Mitglieder bei Versuchen getötet zu haben, die von ihr kontrollierte Linie zu überschreiten, einschließlich des Einsatzes von Panzern und Drohnen. Wiederum ist dies eine Bilanz, die von der israelischen Armee beansprucht wird. In einem Umfeld, in dem der unabhängige Zugang zu bestimmten Bereichen begrenzt ist, ist Vorsicht geboten, um diese Zuweisung beizubehalten.

Wenn Israel der Ansicht ist, dass die Infrastruktur der Hisbollah wieder aufgebaut werden kann, sobald ein Gebiet evakuiert wird, wird es entweder versuchen, seinen Rückzug zu verzögern oder einen sehr aufdringlichen Kontrollmechanismus nach ihm einzuführen. Für Beirut ist die Frage das Gegenteil: Kann ein israelisches Sicherheitsproblem eine militärische Präsenz ohne klare Frist auf libanesischem Territorium rechtfertigen?

Eine Besetzung, die die Form verändern kann

Langfristige Besetzung ähnelt nicht unbedingt den Merkmalen der Vergangenheit. Es kann auf einer begrenzten Anzahl von befestigten Positionen basieren, die durch Straßen verbunden sind, durch Überwachung geschützt sind und viel größere Bereiche durch Feuer kontrollieren können. Drohnen reduzieren auch die Notwendigkeit einer dichten menschlichen Präsenz. Eine Kraft kann ein Tal überwachen, Bewegungen identifizieren und einen Schlag auslösen, ohne jeden Ort physisch zu halten.

Diese Entwicklung macht die territoriale Kontrolle komplexer. Die Anzahl der Soldaten oder festen Posten reicht nicht mehr aus, um das militärische Vorfahrtsrecht zu messen. Zugangsrouten, Höhen, Überwachungsmöglichkeiten, Reichweite von Waffen und Einschränkungen für Zivilisten müssen betrachtet werden. Ein von den Soldaten evakuiertes Dorf, in dem die Bewohner immer noch nicht frei zurückkehren können, ist nicht in eine normale Situation zurückgekehrt.

Es wäre jedoch übertrieben, allein auf der Grundlage dieser Elemente zu dem Schluss zu kommen, dass Israel bereits eine dauerhafte Besetzung beschlossen hat. Die verfügbaren Informationen schaffen langfristige Vorbereitungen und einen Mechanismus, der den Winter überqueren kann. Sie bieten keinen offiziellen Kalender mit mehreren Jahren Präsenz. Die Vorbereitung eines Szenarios ist kein Beweis für eine irreversible Entscheidung. Aber in einem territorialen Fall schaffen Infrastrukturen allmählich ihre eigene Trägheit.

Der Winter wird zum Verhandlungsfaktor

Der Zeitplan gibt diesen Vorbereitungen unmittelbaren Spielraum. In den militärischen Gesprächen in Tampa sollte es um den Rückzug, den Einsatz der libanesischen Armee, experimentelle Gebiete und Verifikationsmechanismen gehen. Gleichzeitig verringern die israelischen Wahlen vom 27. Oktober den politischen Spielraum für einen deutlichen Rückzug vor der Wahl. Die Armee bereitet die Wintersaison vor, während die Diplomatie immer noch versucht, die Bedingungen für die Evakuierung festzulegen.

Diese Gleichzeitigkeit bringt den Libanon vor eine Schwierigkeit. Je länger die Verhandlungen dauern, desto mehr israelische Positionen werden an eine nachhaltige Präsenz angepasst. Aber eine zu schnelle und unausgewogene Vereinbarung zu akzeptieren, könnte den Rückzug in eine Reihe endloser Sicherheitsbedingungen verwandeln. Beirut muss daher einen ausreichend genauen Zeitplan erhalten, um sicherzustellen, dass temporäre Maßnahmen nicht zu einer neuen Normalität werden.

Eine Präsenz, die bis zum Frühling anhält, wird nicht mehr in Tagen gemessen. Es betrifft eine ganze landwirtschaftliche Saison, ein Schuljahr, Wiederaufbauarbeiten und die Rückkehr der Bewohner. Jeden Monat zusätzliches Verbot oder Unsicherheit kann Schäden an Häusern, Land und Infrastruktur erhöhen. Die Projekte in Bezug auf Schulen, Krankenhäuser, Wasser und Elektrizität stehen dann vor einer einfachen Realität: Ein Territorium, das unter Feuer steht, wird normalerweise nicht wieder aufgebaut.

Die libanesische Armee, ein unverzichtbarer Teil eines möglichen Rückzugs

Jedes Ausstiegsszenario basiert auf der Fähigkeit der libanesischen Armee, sofort zu übernehmen. Eine evakuierte israelische Position muss unter der effektiven Autorität des Staates passieren können. Aber bei dem Transfer geht es nicht nur um Soldaten und Flaggen. Es setzt voraus, dass die Armee die Straßen kontrolliert, die Dörfer sichert, jede militärische Infrastruktur behandelt und über die menschlichen und materiellen Mittel verfügt, die notwendig sind, um nachhaltig zu bleiben.

Das Verschwinden oder die Transformation des Finul erschwert diese Perspektive. Seit Jahrzehnten bietet die internationale Präsenz einen Mechanismus zur Verbindung, Beobachtung und Reduzierung von Vorfällen. Wenn diese Architektur in einer Zeit verschwindet, in der die libanesischen Streitkräfte mehr Territorium wieder aufnehmen müssen, wird es notwendig sein, zu bestimmen, wer den Prozess begleiten wird und wie die Vorwürfe von Verstößen behandelt werden.

Der Einsatz ist doppelt so hoch. Der israelische Rückzug muss klar genug sein, um sicherzustellen, dass die evakuierten Positionen nicht unter ständiger indirekter Kontrolle bleiben. Gleichzeitig muss der libanesische Einsatz robust genug sein, um zu verhindern, dass Israel eine Wiederbesetzung durch die Entstehung neuer militärischer Aktivitäten rechtfertigt. Ohne diese beiden Garantien kann der Mechanismus umkreisen.

Von der vorübergehenden Anwesenheit zur vollendeten Tatsache

Eine vorübergehende militärische Präsenz kann nachhaltig werden, ohne dass ein bestimmter Tag die Umstellung markiert. Die Veränderung geschieht durch Akkumulation: eine verbesserte Straße, ein befestigtes Gebäude, eine Rotation der Einheiten, ein verlängerter verbotener Bereich und dann eine neue Saison vor Ort. Keine dieser Handlungen allein reicht aus, um eine neue Grenze zu schaffen. Zusammen können sie eine Tatsache viel schwieriger machen, umzukehren.

Es ist diese Akkumulation, die im Süden beobachtet werden muss. Generatoren und Sanitäranlagen weisen auf eine Vorbereitung auf das tägliche Leben hin. Straßen verbessern die Logistik. Rotationen halten Positionen, ohne die gleiche Einheit zu erschöpfen. Die Mittel der Überwachung und des Feuers erweitern die militärische Wirkung über die physisch besetzten Plätze hinaus. Gleichzeitig verlangsamen Zerstörung und Einschränkungen die Rückkehr von Zivilisten. Das Set erzeugt eine stabilere Architektur als ein einfacher Einfall.

Die Frage ist also nicht nur, wie viele israelische Soldaten sich jetzt im Süden befinden. Es ist zu wissen, welche Infrastruktur um ihre Präsenz herum aufgebaut wird und wie viel Territorium von diesen Punkten aus kontrolliert werden kann. Eine reduzierte Präsenz in der Zahl kann einen signifikanten territorialen Effekt behalten, wenn sie Straßen, dominante Positionen, Drohnen und Streikfreiheit hat.

Der wahre Indikator wird der Winterpass sein. Wenn die Anlagen besetzt bleiben, wenn die Rotationen weitergehen und wenn die verbotenen Gebiete trotz der Verhandlungen nicht abnehmen, wird die These einer provisorischen Präsenz immer schwieriger zu stützen sein. Andererseits würde ein Zeitplan für überprüfbare Rücknahmen zeigen, dass solche Vorbereitungen eine Frage militärischer Vorsicht und nicht des Aufbaus eines neuen Status quo waren.

Was die Vorbereitungen schon sagen

Es gibt keine Beweise dafür, dass eine formelle Entscheidung über die dauerhafte Besetzung getroffen wurde. Auf der anderen Seite machen sie es möglich, etwas genauer zu sehen: Die israelische Armee bereitet sich materiell darauf vor, im Winter im Südlibanon bleiben zu können. Es ersetzt Einheiten, die das Ende ihrer Mobilisierung erreicht haben, verbessert Positionen, bereitet Gebäude vor, behält den Zugang und behält die Kontrolle über tiefere Bereiche.

Diese Vorbereitung verändert das Kräfteverhältnis der Verhandlungen. Wer lange bleiben kann, kann das Scheitern oder die Verzögerung der Diskussionen besser ertragen. Für den Libanon erhöht daher jede weitere Woche die Bedeutung, nicht nur ein prinzipielles Abkommen über den Rückzug zu erzielen, sondern auch einen Zeitplan, eine Reihe von Zonen und einen Mechanismus, der überprüfen kann, ob die evakuierten Positionen tatsächlich so sind.

In der Datei geht es nicht mehr nur um Wörter, die in Tampa oder Großbuchstaben verwendet werden. Es wird auch in Generatoren in Gebäuden installiert, Sanitäranlagen für Soldaten vorbereitet, verbesserte Straßen und Einheiten übernehmen gespielt. Diese logistischen Details sind weniger sichtbar als ein Streik oder eine politische Erklärung. Doch sie sind es, die es einer Armee ermöglichen, eine Notfallpräsenz in eine dauerhafte zu verwandeln. Genau aus diesem Grund ist der kommende Winter jetzt sowohl ein politischer als auch ein militärischer Test für den Südlibanon.

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