Super Tucano: Rückzug in den USA, Einsätze im Libanon

Der Rückzug der drei Super Tucano-Flugzeuge aus der US-Luftwaffe wirft Fragen für den Libanon auf, der 2017 und 2018 sechs Flugzeuge erhalten hat. Die amerikanische Entscheidung betrifft einen Pilotschultest. Es zeigt nicht, dass das libanesische Programm aufgegeben wurde. Bodenunterstützung, Lenkwaffen, Ausbildung, Wartung und US-Unterstützung im Jahr 2025 angekündigt: Die verfügbaren Dokumente geben einen klaren Hinweis auf die erworbenen Fähigkeiten, die Grenzen des Flugzeugs und die Informationen, die noch benötigt werden, um seine tatsächliche Verfügbarkeit zu beurteilen.

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Der Anfang November 2026 bestätigte Rückzug der drei A-29 Super Tucano aus der US-Luftwaffe wirft im Libanon eine Frage auf: Was wird aus einem von Washington bereitgestellten und unterstützten Programm, wenn die US-Armee auf ihre eigenen Flugzeuge verzichtet? Die verfügbaren Dokumente beschreiben zwei unterschiedliche Trajektorien. Die amerikanische Wahl betrifft einen Pilotschultest. Libanon erhielt sechs Bodenunterstützungs- und Aufklärungsflugzeuge, deren Unterstützung im Juli 2025 weiter gemeldet wurde.

Drei Super Tucano aus Testschule entfernt

Die amerikanische Ankündigung betrifft keine große Kampfflotte. Es umfasst drei Flugzeuge, die der Air Force Test Pilot School in Edwards, Kalifornien, zugeordnet sind. Am 3. November 2026 erklärte ein Sprecher der Basis der amerikanischen Fachpresse, dass die Bewertung ihre Eignung für den beabsichtigten Gebrauch der Schule nicht bestätigt habe.

Eine Auftragsbekanntmachung vom 29. Oktober sieht ihre Bodenunterstützung vor. Es beschreibt drei gelagerte Flugzeuge, ohne zum geplanten Flug für die US Air Force zurückzukehren. Zu den Vorteilen gehören Flüssigkeitslecks, Reifen und Abschleppen. Sie sind kein Re-Service-Programm.

Diese Flugzeuge waren zuerst dem US Special Operations Command beigetreten. Nach einer Änderung der Bedürfnisse wurden sie 2024 an Edwards übertragen. Im Juli 2025 kündigte die Schule ihre Integration an, um Drop-out, Spin und Evaluation von Missionssystemen zu unterrichten. Der Rückzug erfolgt daher nach einem Versuch der Bildungskonversion.

Die Veröffentlichungen enthalten keine detaillierten technischen Kriterien, die zu dieser Entscheidung geführt haben. Sie legen kein allgemeines verbot des diebstahls des modells oder eine aussetzung der unterstützung für ausländische nutzer fest.

Im Libanon wurden 2017 und 2018 sechs Flugzeuge ausgeliefert

Das libanesische Programm folgt einer anderen Logik. Washington stellte sechs Super Tucano zur Verfügung, um die Fähigkeiten der libanesischen Armee zu stärken. Die ersten beiden kamen am 9. Oktober 2017 in Hamat an. Die folgenden vier wurden am 28. Mai 2018 vor einer Zeremonie am 12. Juni empfangen.

Entworfen von der brasilianischen Gruppe Embraer, folgte das libanesische Flugzeug einer amerikanischen Industriekette. Die sechs Exemplare wurden in Jacksonville, Florida, produziert und dann von der Sierra Nevada Corporation, jetzt SNC, in Centennial, Colorado, modifiziert. Das Paket umfasste auch Schulungen, Ersatzteile, Unterstützungsausrüstung und Logistik.

Diese Chronologie vermeidet eine häufige Verwirrung: Der libanesische Super Tucano nahm nicht an der Schlacht von Fajr al-Jouroud im August 2017 teil. Ihre Ankunft ist posterior. Die während dieser Schlacht eingesetzten Luftfähigkeiten umfassten Cessna, Drohnen und Artilleriekoordination.

Sechs gelieferte Geräte bedeuten jedoch nicht sechs sofort verfügbare Geräte. Es gibt keine hinreichend genaue öffentliche Erklärung in den eingesehenen Dokumenten, um ihre aktuelle Verfügbarkeit, Flugstunden oder Anzahl der operativen Besatzungen zu quantifizieren.

Eine Schlagfähigkeit, keine vollständige Luftverteidigung

Der Super Tucano gehört zur Kategorie der leichten Turboprop-Flugzeuge. Seine Missionen umfassen Luftnahunterstützung, bewaffnete Aufklärung, Überwachung und Ausbildung. Es bietet Bodentruppen die Möglichkeit, ein Gebiet zu beobachten und, wo es die Bedingungen erlauben, präzise Unterstützung zu erhalten.

Im libanesischen Fall übersteigt die deklarierte Kapazität die theoretische Ausstattung eines Katalogs. Die Armee bestätigte 2024 die Anwesenheit von APKWS-Raketen und lasergelenkten Bomben auf ihrer A-29B. Die APKWS sind Raketen mit einem Leitsystem, keine Flugabwehrraketen.

Der Wert dieser Präzision hängt von einer ganzen Kette ab: objektive Identifizierung, Benennung, Kommunikation und Koordination mit terrestrischen Einheiten. Die libanesische Armee hat ab 2019 ein Luft-Boden-Integrationssystem, das LAGI, entwickelt, das speziell für die Organisation dieser gemeinsamen Arbeit entwickelt wurde.

Diese Fähigkeiten erlauben es nicht, den Super Tucano als vollständige Reaktion auf Verletzungen des libanesischen Luftraums darzustellen. Die dokumentierte Ausrüstung zeigt keine Fähigkeit, moderne Kampfflugzeuge zu konfrontieren oder Luftüberlegenheit zu erreichen. Die Unterstützung der Bodeneinheit und die Aufrechterhaltung des nationalen Luftraums erfordern unterschiedliche Mittel.

Die öffentliche Dokumentation bestätigt auch die Ausbildung. Am 23. Juni 2020 nahm Super Tucano mit Gazelle an einer realen Übung in Akoura teil. Diese Episode zeugt von einem Manövrierjob; es stellt keine Aufzeichnung von Kampfeinsätzen dar.

Die US-Unterstützung von 2025, ein wesentliches Element

Das unmittelbar relevanteste Dokument für die libanesische Zukunft stammt vom 11. Juli 2025. Washington genehmigte dann einen möglichen Verkauf der A-29-Unterstützung für schätzungsweise 100 Millionen Dollar. Der frühere Fall betraf 43,7 Mio. EUR. Die $ 100 Millionen stellen die neue Gesamtschätzung dar, nicht einen Betrag, der automatisch zum vorherigen Betrag hinzugefügt wird.

Der Umfang umfasst Motorkomponenten, Teile, Verbrauchsmaterialien, Reparaturen, Bodenausrüstung, Software und technische Dienstleistungen. Diese Liste zeigt, dass militärische Fähigkeiten auf kontinuierlicher Wartung basieren. Die erste Lieferung von Flugzeugen reicht nicht aus, um ihre Verwendung über Jahre zu gewährleisten.

In der Mitteilung wird die Unterstützung ausdrücklich mit Luftunterstützung und Aufklärungs-, Überwachungs- und Aufklärungsmissionen verknüpft. Sie verbindet sie auch mit der Rolle der libanesischen Armee bei der Umsetzung der Einstellung der Feindseligkeiten vom November 2024. Dieser politische Rahmen beweist nicht, dass im Süden präzise Streiks durchgeführt wurden.

Es besteht auch die Notwendigkeit, zwischen Genehmigung und Durchsetzung zu unterscheiden. Eine mögliche Verkaufsbenachrichtigung bescheinigt nicht die Unterzeichnung aller Verträge, die vollständige Zahlung der Mittel oder die Erbringung jeder Dienstleistung. Es ist jedoch ein dokumentiertes Element der Kontinuität des libanesischen Programms, das sich von dem in Edwards beschlossenen Rückzug unterscheidet.

Wartung und Schulung: Reale Bedingungen der Dauer

Das in Moody, USA, gestartete Trainingsprogramm umfasste zunächst 12 libanesische Piloten und 22 libanesische Techniker. Eine erste Freilassung mit einem libanesischen Studenten im Kommando fand am 22. März 2017 statt. Eine zweite Pilotpromotion hatte ihren Kurs kurz vor der endgültigen Auslieferung im Jahr 2018 abgeschlossen.

Diese Zahlen beschreiben den Aufbau des Programms. Sie liefern keine Informationen über qualifiziertes Personal im November 2026. Ihre Erhaltung erfordert die Beibehaltung von Fähigkeiten, die Erneuerung von Qualifikationen und die Gewährleistung einer ausreichenden Ausbildung.

Um die möglichen Folgen des Rückzugs der Vereinigten Staaten zu beurteilen, müssten die im Libanon geltenden Wartungsverträge bekannt sein. Zeitpläne für die Reparatur, das Inventar der Teile und den Zugang zu technischer Hilfe machen mehr aus als die einzige Präsenz des Modells im Inventar der US Air Force.

Das Verschwinden der kleinen US-Flotte kann die Wachsamkeit bei der Organisation der industriellen Unterstützung rechtfertigen. Es allein beweist keine Versorgungsstörung. Embraer produziert den Super Tucano weiterhin für andere Kunden: Die Bilanz des ersten Quartals 2026 umfasst vier Lieferungen, insbesondere nach Portugal und Uruguay.

Kosten und Trends nicht zu verwechseln

Die finanzielle Bewertung fordert die gleiche Vorsicht. Der im Juni 2015 angekündigte Betrag von 462 Millionen US-Dollar war eine Schätzung eines möglichen Verkaufs. Der Perimeter umfasste Flugzeuge, zusätzliche Motoren, Rüstungen, Schutzsysteme, Training und Unterstützung. Dieser Betrag kann nicht als endgültige Rechnung für die sechs Flugzeuge vorgelegt werden.

Teilen Sie einen Gesamtumschlag durch sechs, um den Preis eines Flugzeugs zu erhalten, wäre daher irreführend. Eine Evaluierung des Programms erfordert tatsächliche Ausgaben, Finanzierung und Vorteile. Die untersuchten öffentlichen Beweise erlauben diese umfassende Bewertung nicht.

Die vom Hersteller vorgeschlagenen neuen Missionen bleiben auch von den bestätigten libanesischen Fähigkeiten getrennt. Im November 2025 präsentierte Embraer eine Evolution gegen Drohnen, basierend auf Sensoren, Datenverbindungen und angepassten Waffen. Dieses Industrieangebot beweist nicht, dass Libanon diese Konfiguration erworben oder qualifiziert hat.

Bis zum 5. November 2026 wurde in den eingesehenen Dokumenten keine Entscheidung gefunden, die den Rückzug der drei amerikanischen Flugzeuge mit einem libanesischen Stopp der A-29 in Verbindung brachte. Die festzulegenden Punkte bleiben konkret: Durchführung der im Jahr 2025 angekündigten Unterstützung, reale Verfügbarkeit von Flugzeugen, Wartung der Besatzungen und Finanzierung für die kommenden Jahre.

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