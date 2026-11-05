Bombenalarme störten mehrere europäische Flüge am Donnerstag, den 5. November 2026. Insbesondere wurde ein Aer Lingus-Flugzeug, das Dublin mit Rom verband, zur DEvreux-Militärbasis in der Normandie umgeleitet.
Bombenalarm: Sichere Passagiere in Evreux
Laut einer Nachrichtenagentur sind die 151 Passagiere und sechs Besatzungsmitglieder in Sicherheit. Militärische Minenräumungsteams untersuchten das Flugzeug. Aer Lingus bestätigte die Landung ohne Zwischenfall von Flug IS402, umgeleitet als Vorsichtsmaßnahme.
Die französische Luftwaffe gab bekannt, dass sie Kämpfer angeheuert hatte, um das Flugzeug abzufangen und dann zu eskortieren, berichtet eine italienische Agentur.
Kontrollen in Rom und eine Umleitung nach Wien
Wizz Air bestätigte auch die Umleitung seines Fluges W4 6387 von Mailand-Malpensa nach Warschau nach Wien. Das Unternehmen erklärte, es habe während des Fluges eine Bedrohung erhalten und seine Sicherheitsverfahren angewandt.
Ein Finnair-Flugzeug aus Helsinki erreichte sein beabsichtigtes Ziel, Rom-Fiumicino, unter militärischer Begleitung. Die Künstler führten dort Kontrollen durch, ohne den Betrieb des Flughafens zu unterbrechen, so die von einer italienischen Agentur zitierten Flughafenquellen.
In Bulgarien landeten drei Flugzeuge nach Drohungen: zwei in Sofia aus Kopenhagen und Madrid und eines in Plovdiv aus London, berichteten lokale Behörden und Medien.
In Brüssel berichtete LOT, dass Inspektionen seines Fluges aus Warschau laut der britischen Presse keine verdächtigen Objekte aufgedeckt hätten.
Diese Berichte zeigen nicht das Vorhandensein von Sprengstoffen oder die Koordination zwischen Zwischenfällen. Für Evreux enthielten die bei 1030 UTC verifizierten Informationen noch kein endgültiges Ergebnis der Kontrollen.
Referenzen
- Reuters, 5. November 2026: Warnungen in Frankreich, Bulgarien und Belgien.
- Associated Press, 5. November 2026: Dublin-Rom-Flug nach Evreux umgeleitet.
- ANSA, 5. November 2026: Aer Lingus, Wizz Air und Finnair Flüge.
- The Guardian, 5. November 2026, 10:18 Uhr UTC: LOT Aussage.
Cover: Foto eines Airbus A320neo Aer Lingus EI-NSB in Heathrow, 6. Februar 2023. Foto Mitchell R Hope (Mitchul Hope),Wikimedia Commons,CC BY-SA 2.0Layout und Beschriftung mit Unterstützung von IA, Adaption unter derselben Lizenz. Dieses Foto zeigt nicht den gestohlenen Flug nach Evreux.
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