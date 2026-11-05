Mehrere europäische Flüge wurden am Donnerstag, den 5. November 2026 bombardiert. Das Flugzeug Aer Lingus, das Dublin mit Rom verbindet, wurde nach Evreux umgeleitet, wo seine Insassen sicher sind. Wizz Air bestätigte eine Umleitung nach Wien, während ein Finnair-Flugzeug unter militärischer Begleitung nach Rom kam. Die Ausschreibungen betrafen auch Bulgarien und Brüssel. Die verfügbaren Informationen erlauben keine Koordinierung zwischen diesen Vorfällen oder die Schlussfolgerung, dass Explosivstoffe vorhanden sind.

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Bombenalarme störten mehrere europäische Flüge am Donnerstag, den 5. November 2026. Insbesondere wurde ein Aer Lingus-Flugzeug, das Dublin mit Rom verband, zur DEvreux-Militärbasis in der Normandie umgeleitet.

Bombenalarm: Sichere Passagiere in Evreux

Laut einer Nachrichtenagentur sind die 151 Passagiere und sechs Besatzungsmitglieder in Sicherheit. Militärische Minenräumungsteams untersuchten das Flugzeug. Aer Lingus bestätigte die Landung ohne Zwischenfall von Flug IS402, umgeleitet als Vorsichtsmaßnahme.

Die französische Luftwaffe gab bekannt, dass sie Kämpfer angeheuert hatte, um das Flugzeug abzufangen und dann zu eskortieren, berichtet eine italienische Agentur.

Kontrollen in Rom und eine Umleitung nach Wien

Wizz Air bestätigte auch die Umleitung seines Fluges W4 6387 von Mailand-Malpensa nach Warschau nach Wien. Das Unternehmen erklärte, es habe während des Fluges eine Bedrohung erhalten und seine Sicherheitsverfahren angewandt.

Ein Finnair-Flugzeug aus Helsinki erreichte sein beabsichtigtes Ziel, Rom-Fiumicino, unter militärischer Begleitung. Die Künstler führten dort Kontrollen durch, ohne den Betrieb des Flughafens zu unterbrechen, so die von einer italienischen Agentur zitierten Flughafenquellen.

In Bulgarien landeten drei Flugzeuge nach Drohungen: zwei in Sofia aus Kopenhagen und Madrid und eines in Plovdiv aus London, berichteten lokale Behörden und Medien.

In Brüssel berichtete LOT, dass Inspektionen seines Fluges aus Warschau laut der britischen Presse keine verdächtigen Objekte aufgedeckt hätten.

Diese Berichte zeigen nicht das Vorhandensein von Sprengstoffen oder die Koordination zwischen Zwischenfällen. Für Evreux enthielten die bei 1030 UTC verifizierten Informationen noch kein endgültiges Ergebnis der Kontrollen.

Referenzen

Cover: Foto eines Airbus A320neo Aer Lingus EI-NSB in Heathrow, 6. Februar 2023. Foto Mitchell R Hope (Mitchul Hope),Wikimedia Commons,CC BY-SA 2.0Layout und Beschriftung mit Unterstützung von IA, Adaption unter derselben Lizenz. Dieses Foto zeigt nicht den gestohlenen Flug nach Evreux.

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